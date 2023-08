Oroscopo di oggi 17 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Per le relazioni si prevede un radicale cambio di prospettiva: aprirete gli occhi e potrete così vedere quello che fino a oggi vi sfuggiva. Le parole di un amico sono un’iniezione di fiducia nelle vostre capacità, quella che a volte manca.

Toro. 21/4 – 20/5

Dopo il calvario dei giorni precedenti, ci vuole un attimo di pausa, per fare il punto della situazione e rimediare a eventuali passi falsi. Gestite con i guanti la vita affettiva: mettete sulla bilancia le esigenze vostre e quelle del partner.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con lo sguardo lunare bieco, molti problemi tornano a bussare: pensare di portare a termine gli impegni senza sudare almeno un po’ è utopia. Una relazione che si è fatta subito coinvolgente potrebbe subire un piccolo rallentamento fisiologico.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Bianca Signora è in sestile: potreste trovarvi a rivestire un ruolo straordinario e non previsto, ma dal quale potrete trarre piccole preziose rivincite. Una bega familiare va affrontata con concentrazione: se avete la testa occupata, meglio rimandare.

Leone. 23/7 – 23/8

La carica per darvi da fare non la trovate, forse per mancanza di motivazioni o per quell’aria di ferie che ancora aleggia su tutto l’ambiente. Il passato amoroso è una zavorra che mette un freno ai desideri: liberatevi dei pesi inutili, se potete.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna entra nel vostro cielo: l’ideale per guadagnarvi la stima di chi vi circonda, inoltrare proposte e ricevere la giusta attenzione. Messi in subbuglio da una spesa non preventivata, cercate di recuperare con più oculatezza e strategia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi avete i numeri per vincere qualcosa, che sia al gioco o in una piccola sfida con gli amici, a condizione che l’obiettivo sia realistico. Il morale è discreto. Riuscirete ad essere spontanei e a non lasciare troppo spazio ai soliti dubbi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un filo di tensione si scioglie in un attimo, sotto lo sguardo lunare. La serenità di coppia passa anche dall’impegno, non ne siate avari. Concentratevi sulle faccende di casa. Tirando le somme potreste scoprire una gradita sorpresa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Peggio di così è difficile, con la Luna in Vergine e Saturno in quadrato nei Pesci: pazienza, non sarà una giornata storta a cambiare i vostri piani. Rifiutate un invito o una proposta, se non avete voglia di andare: fate solo ciò di cui avete bisogno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un imprevisto accaduto a una persona cara vi obbliga a stare concentrati fino a tardi. Il premio di consolazione sarà la sua gratitudine. Per quelli che si trovano in un triangolo amoroso, potrebbe essere arrivato il momento di prendere posizione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Un’energia leggera vi sostiene. Iniziate a riflettere, se sia il caso di voltare pagina, in quella vecchia storia, e aprire un nuovo capitolo. Atmosfera calda per le amicizie: tutta la vostra dolcezza emerge in un incontro, facendo sfoggio di sé.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giovedì stanco, con l’opposizione lunare: pochi slanci, nessun entusiasmo. Il partner latita, perso fra le sue cose, e voi aspettate invano. Sulla casa e sui soldi ci sono ricorrenti battibecchi: potreste gestire molto meglio entrate e uscite.