Oroscopo di oggi 21 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 21 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Regalatevi qualche ora di pausa, prima di gettarvi in nuove sfide. Godetevi il relax e l’amore, e ripartirete con una marcia in più. Limitate lo stress, dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividendovi i pesi equamente.

Toro. 21/4 – 20/5

Oggi avete in mano le carte per ottenere l’ammirazione e la stima di chi vi interessa. Acquisite sicurezza in voi stessi e guidate il gioco. Atmosfera leggera, con la passione che rinsalda la coppia e aiuta i sogni a trovare una strada felice.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Bianca Signora in Bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo: se correrete dietro alla perfezione, oggi vi potrete ritenere soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la vostra bellezza interiore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avrete più di un motivo per borbottare: la Luna in Bilancia vi preannuncia un lunedì all’insegna del mancato dialogo e della confusione. Ricercate una serata a due romantica, ma vi portate dietro troppo nervosismo, e l’atmosfera sfuma.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata di esplorazione, soprattutto nell’ambito interiore: accarezzate l’idea di un viaggio, che sia una sorta di ricerca profonda di voi stessi. Non potreste mai vivere senza la compagnia di un animale: è la vostra fonte di felicità quotidiana.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo: cercate di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendetevi la responsabilità di agire, ma non abbiate la pretesa che i risultati siano immediati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I contraccolpi di Plutone sono mediati dalla combinazione fortunata del Sole con la Luna nel segno: trovate disponibilità nelle persone vicine. Le ore scorrono tranquille come un fiume, quando si avvicina al mare: apprezzate questo momento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Buone notizie: in attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi potrete ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del vostro piano. In alcune occasioni pretendete troppo e subito. Le circostanze hanno bisogno di tempo per maturare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Bianca Signora è benevola. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall’allegria di un lunedì spensierato. L’umore sarà alto. È sufficiente guardare negli occhi di chi amate, per sentirvi in pace con il mondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dalla Luna in Bilancia arrivano segnali minacciosi: la distensione che vi sareste auspicati, in famiglia o con il partner, è ancora un miraggio. Maneggiate ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso, la cordialità: hanno un gran potere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sospendete ogni attività o impegno professionale, oggi: con una Luna così bella non potete che dedicarvi a ciò che vi fa battere forte il cuore. La vostra anima è protesa verso i sentimenti, e cerca di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Fermatevi un momento a riflettete su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciate però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, vi segue anche a casa. Confrontarvi con gli amici vi darà un grande sollievo.