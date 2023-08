Oroscopo di domani 23 agosto 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 agosto 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 agosto

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualcuno accende i riflettori e li punta sulle vostre finanze: non è un’ispezione, ma poco ci manca, fareste bene a giustificare certe spese. Riguardo agli obiettivi prefissati, la giornata non centrerà il bersaglio, qualcosa rimarrà in sospeso.

Toro. 21/4 – 20/5

A causa dell’opposizione a Giove e Urano, rallentamenti professionali metteranno in circolo un’ansia incontrollabile: siate razionali, non è successo nulla. Qualcuno richiede trasparenza e alcune rassicurazioni: non potete nascondere la testa sotto la sabbia!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un mercoledì energico, frizzante. Predisponetevi a fare dei cambiamenti, anche in itinere: ciò che davate per scontato non è detto che lo sia. Reagirete con parole troppo dure in una discussione. Ve ne accorgerete in fretta e chiederete scusa.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una netta ripresa sul piano fisico, grazie alla Luna: da che vi sentivate pigri e stanchi, oggi tornate ad essere il solito motore a pieni giri. Senza distrazioni nei paraggi, vi dedicate al lavoro con il massimo impegno e un’eccellente resa.

Leone. 23/7 – 23/8

La disarmonia lunare a Venere richiede un approccio molto delicato alle questioni familiari. Meno impeto e più sicurezza nelle vostre idee. Un po’ di confusione negli affetti potrebbe ingigantire le vostre paure rendendovi inquieti e insicuri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi capita di andare con la mente a vecchi progetti, per poi provare un senso di insoddisfazione nel non averli mai portati a compimento. Risparmiate le energie, invece di spenderle in imprese senza prospettive. Razionalizzate gli sforzi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’atmosfera si prospetta discreta, ma a patto che la collaborazione parta da voi: chi vi è attorno è disponibile, aspetta solo un vostro gesto. Investite su voi stessi: avete il tempo per riflettere, le risorse per cambiare, le ragioni per andare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Più facile a dirsi che a farsi, oggi che la Bianca Signora nel vostro segno è circondata da alcuni astri dissonanti. Chiudetevi a riccio, è solo un momento. L’autocritica è un modo onesto, e gratuito, per riflettere sui propri limiti e ampliare le possibilità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Quando una vostra impresa si arresta davanti a un ostacolo, dovete assumervi le responsabilità e porre subito rimedio senza piangervi addosso. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siete maestri: zucchero e peperoncino!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Certi giorni godete di una calma che farebbe invidia ai monaci tibetani: pur di fronte a qualche disguido pratico, riuscite a rimanere positivi. I sogni di gloria restano nascosti nelle trincee, aspettando il momento buono per lanciarsi alla carica.

Acquario. 21/1 – 19/2

Capita che un imprevisto rivoluzioni i programmi per la vostra giornata, specie quando la Luna è in Scorpione. Non mostratevi deboli, reagite! Alcuni contrasti in famiglia sono facilmente rimovibili, se usate la ruspa del dialogo sincero e diretto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potete rilassarvi, oggi che la Luna è così dolce con voi: se fin qui vi siete accontentati di prestazioni modeste, ora è il caso di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero complicate si stanno invece rivelando decisamente alla vostra portata.