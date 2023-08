Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre: la previsione settimanale di Artemide.

ARIETE

Inizio settimana: L'inizio della settimana si presenta propizio per l'Ariete. Sarai in grado di cogliere un ritmo equilibrato e sereno sia in ambito lavorativo che familiare. Questo periodo ti offre l'opportunità di consolidare i progetti in corso e rafforzare i legami con i colleghi e i familiari. Puoi anche riscontrare una maggiore facilità nel prendere decisioni e nel risolvere piccoli problemi che potrebbero esserti sfuggiti in passato. È il momento ideale per rilassarti e goderti questi momenti di quiete e armonia.

Metà settimana: Mentre procedi, potresti notare che l'energia cambia, diventando più frenetica e meno prevedibile. I ritmi accelerati possono mettere alla prova la tua pazienza e la tua resistenza, ma ricorda che la calma interiore sarà la tua migliore alleata. Evita decisioni affrettate e cerca di non lasciarti trascinare dalla negatività o dalle tensioni esterne. La chiave sarà mantenere un atteggiamento proattivo senza precipitarti in situazioni rischiose.

Fine settimana: Mentre ti avvicini al fine settimana, rifletti sulle lezioni apprese e sui modi in cui puoi adattarti alle sfide future. Prenditi del tempo per te stesso, magari attraverso attività rilassanti o meditative, per riequilibrare le tue energie e prepararti per la settimana successiva. Inoltre, considera di condividere i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni con una persona di fiducia; spesso, un punto di vista esterno può offrire una prospettiva fresca e illuminante.

TORO

Inizio settimana: Questa settimana inizia con un monito a focalizzarsi sull'azione piuttosto che sulle parole. Potresti scoprire che agire in modo risoluto e diretto, senza dissiparti in troppi dialoghi o discussioni, ti porterà maggiori risultati. Questo non significa evitare completamente la comunicazione, ma piuttosto assicurarsi che le tue azioni parlino chiaramente delle tue intenzioni. Se affronti ostacoli che sembrano insormontabili, piuttosto che sforzarti inutilmente, considera la possibilità di mettere da parte la questione e ritornarci quando l'atmosfera sarà più favorevole.

Metà settimana: Mentre la settimana prosegue, potresti incontrare situazioni o problemi che sembrano intrattabili. Ricorda che non tutto deve essere risolto qui e ora. Dare un passo indietro e permettere alle cose di decantare può spesso offrire nuove prospettive e soluzioni. La pazienza sarà la tua alleata in questi momenti.

Venerdì: La giornata potrebbe presentarsi con una serie di piccoli malintesi o confusioni. Mentre potresti sentir l'urgenza di rispondere prontamente e risolvere tutto immediatamente, è essenziale procedere con cautela. Prenditi un momento per riflettere prima di agire e cerca di comprendere la radice del malinteso prima di affrontarlo. Affrettarsi potrebbe solo peggiorare le cose.

Fine settimana: Dopo una settimana di sfide e momenti riflessivi, il fine settimana offre l'opportunità di ricaricare le batterie e riflettere sulle esperienze vissute. Dedicati a te stesso, magari attraverso hobby o attività che ti piacciono, e circondati di persone care che possono offrirti sostegno e comprensione. Utilizza questo tempo per pianificare la prossima settimana, armato delle lezioni apprese e di una rinnovata determinazione.

GEMELLI

Inizio settimana: La tua settimana inizia con promettenti vibrazioni nel settore professionale. L'universo sembra allinearsi per spingerti verso una crescita e un riconoscimento nel tuo campo di lavoro. Questo potrebbe manifestarsi come un avanzamento di carriera, una proposta di progetto interessante o persino un elogio da parte dei superiori. Mantieni una mentalità aperta e accogliente, e troverai che molte delle questioni che erano in sospeso o che ti preoccupavano saranno risolte a tuo favore.

Metà settimana: Sul fronte personale, la fortuna continua ad assisterti. Che si tratti di rapporti con gli amici, le dinamiche familiari o le relazioni amorose, noterai una piacevole fluidità e armonia. Questo è un ottimo momento per approfondire le connessioni esistenti o per stabilire nuovi legami. La chiarezza e la positività che avverti in questi giorni ti aiuteranno a navigare con facilità anche nelle situazioni più complesse.

Venerdì: Mentre la settimana lavorativa si avvicina alla conclusione, potresti avvertire un senso di realizzazione e gratitudine per i progressi compiuti. Tuttavia, ricorda di non esagerare con il lavoro e gli impegni sociali.

Fine settimana: L'invito per il weekend è chiaro: dedicati al tuo benessere fisico e mentale. Sfrutta l'energia rilassata dei giorni di riposo per connetterti con la natura. Una passeggiata in un parco vicino, una camminata in montagna o una giornata in spiaggia possono essere ideali per rigenerarti. Evita qualsiasi situazione che potrebbe portare stress o tensione. Circondati di persone e ambienti che ti fanno sentire a tuo agio e ti permettono di ricaricarti in vista della prossima settimana.

CANCRO

Inizio settimana: Mentre la nuova settimana prende il via, ti troverai sommerso da una miriade di eventi e situazioni. Gli incontri, siano essi di lavoro o di natura personale, avranno un ruolo chiave, portando nuove opportunità o introducendoti a persone interessanti. Le conversazioni, in particolare, potrebbero rivelarsi particolarmente profonde o illuminanti, facendoti riflettere su vari aspetti della tua vita.

Metà settimana: Mentre la settimana prosegue, potresti scoprire che, nonostante le numerose interazioni, l'appoggio e l'aiuto esterno non sono sempre utili. In alcune circostanze, la ben intenzionata assistenza degli altri potrebbe rivelarsi più un ostacolo che un beneficio. Fortunatamente, il tuo innato intuito ti guiderà nella giusta direzione. Sii fiducioso nelle tue capacità e usa la tua saggezza interiore come bussola.

Giovedì: Questo periodo vedrà una svolta particolare nella tua energia. Non solo ti sentirai ricaricato, ma sarai in grado di sfruttare al meglio il tuo potenziale energetico elevato. Questo ti aiuterà a superare gli ostacoli con maggiore facilità e a concludere i progetti in sospeso.

Fine settimana: Mentre il weekend si avvicina, ti consiglio di prenderti un momento per te stesso. Anche se ti senti pieno di energia, è essenziale riconoscere il valore del riposo e della riflessione. Questo ti permetterà non solo di rilassarti, ma anche di assimilare e integrare le lezioni apprese durante la settimana. Dedicati a hobby o attività che ti riempiono di gioia e ti consentono di riconnetterti con la tua essenza.

LEONE

Inizio settimana: La settimana inizia con una chiara indicazione che potresti dover rivedere e possibilmente modificare alcuni dei tuoi progetti o obiettivi. Queste revisioni, sebbene potrebbero sembrarti drastiche, sono necessarie per allinearti meglio alle circostanze attuali. Inoltre, potrebbero offrirti prospettive e opportunità inaspettate.

Metà settimana: In questo periodo, è fondamentale che tu mantenga un atteggiamento focalizzato e risolutivo verso i tuoi problemi. Affronta ciò che ti preoccupa direttamente, senza distrarti dalle questioni degli altri. Mentre potresti avere il desiderio di aiutare o consigliare gli altri, è vitale che tu ti concentri sulle tue priorità. Diffondendoti troppo, rischi di sentirti sopraffatto o esaurito.

Giovedì: Questo potrebbe essere un giorno particolarmente delicato per te. L'interferenza negli affari altrui o la dispersione delle tue energie potrebbe portare a momenti di stress o sconforto. Evita di sentirti oberato da responsabilità non tue e resta ancorato ai tuoi valori e priorità.

Fine settimana: Mentre il weekend si avvicina, risulta evidente l'importanza dell'azione e dell'iniziativa. Se hai qualcosa in mente o un'opportunità si presenta, afferrala senza esitazione. La tempistica è cruciale e potresti scoprire che agire ora, piuttosto che rimandare, potrebbe fare la differenza tra il successo e l'opportunità mancata. Dedica il tuo tempo ed energia a ciò che senti sia più significativo, e vedrai i frutti dei tuoi sforzi.

VERGINE

Inizio settimana: Questa settimana inizia sotto il segno della tranquillità e dell'equilibrio. È essenziale che tu mantenga la calma anche di fronte a situazioni potenzialmente stressanti. Trovare quel centro di quiete interiore ti aiuterà a navigare attraverso eventuali sfide con chiarezza e sicurezza.

Metà settimana: La pianificazione sarà la tua più grande alleata. Quando inizi a pensare alle tue azioni, prenditi il tempo per analizzare ogni passo nei minimi dettagli. La tua abilità nell'osservare e pianificare meticolosamente potrebbe significare la differenza tra un'attuazione fluida dei tuoi progetti e incontrare ostacoli imprevisti. Non aver fretta; il tuo punto di forza sta nella tua capacità di essere meticoloso.

Giovedì: In questo periodo, potresti sentire il bisogno di connessione umana e di comunicare di più con le persone a te care. Sia che si tratti di amici, familiari o colleghi, questi scambi ti aiuteranno a rafforzare legami e a darti una sensazione di appagamento. Le conversazioni potrebbero anche offrire spunti o idee che non avevi considerato prima.

Fine settimana: Il weekend ti offre l'opportunità ideale per rilassarti e ricaricarti. Mentre potresti essere tentato di immergerti nel lavoro o nelle attività, ricorda di concederti del tempo per te. Questo potrebbe significare dedicarsi a un hobby, trascorrere del tempo nella natura o semplicemente godersi momenti di tranquillità. Concediti questa pausa; ti aiuterà a iniziare la settimana successiva con rinnovata energia e focalizzazione.

BILANCIA

Inizio settimana: La tua settimana inizia con una sfida: bilanciare le numerose attività e responsabilità che si presentano. Fortunatamente, possiedi un'abilità innata nel trovare soluzioni grazie al tuo ingegno e alla tua rapidità decisionale. Utilizza queste qualità a tuo vantaggio, specialmente quando le cose iniziano a sembrare travolgenti.

Metà settimana: La tua esperienza passata diventerà una risorsa preziosa. Rifletti sulle lezioni apprese e sugli eventi precedenti che ti hanno formato. Questi ricordi ti forniranno indicazioni preziose e ti guideranno nelle decisioni che devi prendere ora. Considera ogni scenario, cercando di prevedere come potrebbero evolversi le situazioni. Questo tipo di proattività ti metterà in una posizione di forza.

Giovedì: La giornata potrebbe presentare alcune sfide inaspettate, che richiederanno di adattarti rapidamente. Anche se la tentazione potrebbe essere quella di improvvisare, fai attenzione: le soluzioni affrettate potrebbero non essere le più efficaci. Invece, fai una pausa, respira e rifletti prima di agire.

Fine settimana: Verso la fine della settimana, potresti sentire la necessità di rallentare e riflettere sulla tua direzione futura. Anche se sei solito andare avanti con determinazione, prenditi un momento per valutare e assicurarti di essere allineato con i tuoi obiettivi personali e professionali. Questo weekend potrebbe essere l'occasione perfetta per una pianificazione e visione a lungo termine. Ricorda che la chiave del tuo successo sta nel bilanciare la tua capacità di prevedere con l'arte dell'adattamento.

SCORPIONE

Inizio settimana: Questa settimana inizia con un'ondata di energia positiva e opportunità che battono alla tua porta. Il tuo intuito è affilato, e sarai in grado di percepire le occasioni favorevoli prima che si manifestino chiaramente. È un periodo propizio per mettere in luce i tuoi talenti e abilità.

Martedì e Mercoledì: Grazie alle tue capacità innate e ai tuoi talenti, potresti scoprire che nuove opportunità di guadagno o avanzamento professionale si presentano in maniera inaspettata. Questo potrebbe manifestarsi come una promozione, un nuovo progetto o persino una proposta di collaborazione. Accogli queste occasioni con entusiasmo, ma assicurati anche di agire con saggezza e discernimento.

Metà settimana: Mentre le cose si evolvono in modo positivo, ricorda di mantenere un equilibrio nelle tue reazioni ed emozioni. Se dovessero sorgere disaccordi o piccole tensioni, soprattutto in ambito lavorativo o nelle relazioni, fai uno sforzo consapevole per gestirli con calma e diplomazia. Evita di lasciarti coinvolgere in inutili battaglie verbali o discussioni accese.

Fine settimana: Il weekend potrebbe offrirti un momento di riflessione. È il periodo ideale per valutare i progressi fatti e pianificare i prossimi passi. Se sei stato particolarmente stressato, cerca attività rilassanti o meditative che ti aiutino a centrarti e a ricaricare le energie. Mentre ti godi questo periodo di prosperità, ricorda di ringraziare l'universo, o qualunque forza superiore tu creda, per le benedizioni ricevute e rimani ancorato nella gratitudine.

SAGITTARIO

Inizio settimana: Mentre la settimana prende il via, te ne accorgerai immediatamente essendo travolto da un'onda di impegni ed eventi. Lunedì, in particolare, si preannuncia come una giornata intensa e piena di sfide. La chiave per navigare con successo attraverso questa marea di attività sarà affidarsi alla tua innata intuizione e capacità di prevedere gli sviluppi. Prepara la tua mente e organizza la tua agenda in modo da affrontare ogni situazione con proattività e determinazione.

Martedì e Mercoledì: Dopo l'impeto iniziale, troverai il tuo ritmo e inizierai a muoverti con una velocità e un'efficienza invidiabili. Il tuo impegno e la tua dedizione ti faranno notare e potresti ricevere elogi o riconoscimenti per il tuo duro lavoro. Continua a fare ciò che fai al meglio, mantenendo la concentrazione e rimanendo determinato.

Metà settimana: Sebbene tu possa percepire un'ondata di successo, non permettere a te stesso di diventare compiacente. Ogni giorno potrebbe presentare nuove opportunità e sfide, e la tua vigilanza costante ti garantirà di rimanere in cima alle cose. Ricerca l'efficienza, ma assicurati anche di prenderti del tempo per riflettere e assicurarti che ogni mossa sia strategica.

Fine settimana: Il fine settimana potrebbe offrirti un momento di respiro e riflessione. Sebbene possa sembrare allettante rilassarsi completamente, potrebbe essere saggio utilizzare parte di questo tempo per pianificare la prossima settimana e assicurarti di avere una visione chiara delle tue priorità. Dopo tutto, la preparazione è una delle chiavi del tuo continuo successo. A livello personale, prenditi un momento per connetterti con te stesso, magari attraverso attività all'aria aperta o hobby che ti appassionano.

CAPRICORNO

Inizio settimana: La settimana inizia con una chiara indicazione che la proattività e l'ottimismo saranno i tuoi migliori alleati. Puoi incontrare alcune piccole difficoltà o intoppi, ma ricorda che ogni ostacolo può essere superato con determinazione e perseveranza. Invece di scoraggiarti se le cose non vanno come previsto, usa questi momenti come opportunità per apprendere e perfezionare le tue abilità.

Martedì e Mercoledì: Potresti sentirti come se stessi girando in tondo in alcuni progetti o attività, ma non lasciare che questa sensazione ti abbatta. L'importante è rialzarsi e tentare di nuovo, magari con un approccio leggermente diverso o con una prospettiva rinnovata. La tua resilienza sarà la chiave per superare questi momenti.

Metà settimana: Intorno a questo periodo, potresti iniziare a vedere piccoli segni che indicano che i tuoi sforzi stanno dando i loro frutti. Anche se potrebbero sembrare piccoli progressi, sappi che stanno costruendo qualcosa di molto più grande. Continua a lavorare con dedizione, mantenendo sempre alta la tua energia.

Fine settimana: Mentre la settimana si avvicina alla conclusione, ti troverai in una posizione di riflessione. Guardando indietro, ti renderai conto del terreno che hai coperto e delle molteplici cose che hai conseguito. Sorprendentemente, potresti anche realizzare di aver raggiunto obiettivi che una volta consideravi irraggiungibili o troppo audaci. Questo è il momento perfetto per festeggiare i tuoi successi, ma anche per stabilire nuovi obiettivi e sogni. Con la determinazione e l'atteggiamento giusto, sei davvero in grado di realizzare grandi cose.

ACQUARIO

Inizio settimana: Gli astri indicano un periodo favorevole per te, Acquario. Appena inizia la settimana, potresti scoprire che le persone intorno a te sono particolarmente attente e pronte a collaborare. Questa armonia ti aiuterà non solo a costruire relazioni piacevoli, ma anche a dar vita a idee e progetti creativi. Non sottovalutare il potere delle connessioni umane: potrebbero aprire le porte a opportunità inaspettate.

Martedì e Mercoledì: Anche se l'agenda sarà piena, ti sentirai motivato e ispirato. L'energia positiva dei colleghi e l'ambiente collaborativo ti daranno la carica per affrontare qualsiasi sfida. Usa questi giorni per avanzare in progetti o iniziative che ti stanno a cuore. Le tue capacità innate di innovazione saranno particolarmente aguzze.

Metà settimana: Nonostante la mole di lavoro, noterai che molti compiti e sfide saranno superati con maggiore facilità grazie al supporto e all'assistenza dei tuoi colleghi. La sinergia e l'unità del team saranno evidenti, e ciò renderà l'atmosfera lavorativa più leggera e produttiva. Ricorda di esprimere la tua gratitudine a coloro che ti aiutano lungo il percorso.

Fine settimana: Dopo giorni intensi e produttivi, il weekend ti inviterà a staccare e a riconnetterti con te stesso. Se possibile, pianifica una piccola fuga fuori città o una gita in un luogo tranquillo. L'importanza di riposare e rigenerarsi non può essere sottovalutata. Il contatto con la natura o semplicemente un cambio di scenario possono fare miracoli per la tua mente e il tuo spirito. Ricaricati e preparati per la settimana successiva, dove le tue energie rinnovate ti guideranno verso nuovi traguardi.

PESCI

Inizio settimana: Mentre la settimana si apre, l'energia creativa fluisce in te come un potente fiume. Gli astri suggeriscono che ora è il momento di canalizzare questa passione in progetti che ti stanno a cuore. In questi giorni, potresti sentirti particolarmente ispirato e pronto ad esplorare nuove idee. L'ambiente attorno a te sarà ricettivo alle tue proposte, sfrutta quindi questa ondata positiva per dare vita ai tuoi pensieri.

Martedì e Mercoledì: Durante la metà della settimana, la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. Troverai molte opportunità di interagire con persone che condividono i tuoi interessi o che possono offrirti una prospettiva diversa. Seminari, workshop o semplici incontri casuali potrebbero arricchire il tuo modo di vedere le cose. Sii aperto alle conversazioni e alle nuove connessioni.

Metà settimana: Gli eventi saranno all'ordine del giorno, quindi cerca di partecipare a quanti più incontri e attività possibili. Che si tratti di un evento culturale, una mostra d'arte, o semplicemente una serata tra amici, ogni momento ti fornirà spunti preziosi per la tua crescita personale e professionale.

Fine settimana: Mentre la settimana volge al termine, preparati a ricevere alcune sorprese dai tuoi cari. Questi gesti inaspettati riscaldano il cuore e rafforzano i legami. Forse una vecchia amicizia si rinnova o un familiare ti offre un supporto inaspettato in un progetto personale. Questi momenti ti ricordano l'importanza delle persone che ti stanno accanto nella vita. Prenditi un momento per esprimere la tua gratitudine e per riflettere sui meravigliosi legami che hai costruito.