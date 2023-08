Oroscopo di domani 1 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 1 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di 1 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Nella seconda parte della giornata, dovrete fare un po’ d’attenzione al nervosismo: infatti la presenza della Luna opposta a Marte porterà scompiglio. Sarete contrariati da alcune situazioni o da qualcuno. Non volete che nessuno vi metta i piedi in testa.

Toro. 21/4 – 20/5

Non vedete l’ora di fare nuove conoscenze, vere o virtuali che siano. Accogliete l’input del sestile lunare con Urano, senza porvi dei limiti. Nella coppia un pizzico di romanticismo in più è sempre meglio. Non siate avari con i sentimenti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Assemblare bene delle parti già non perfette potrebbe rivelarsi più complicato del previsto stamattina, per colpa della quadratura della Luna. Tentar non nuoce. Il mese inizia con una dose di pazienza da sfoggiare nel momento del bisogno. Ne avrete abbastanza?

Cancro. 22/6 – 22/7

Il rientro dalle ferie estive sarà piacevole, tutto sommato. Gli intoppi che avevate paventato non si avvereranno, grazie al trigono della Bianca Signora. Non dovreste pensare a troppe cose contemporaneamente. Godetevi il paesaggio e scattate qualche foto.

Leone. 23/7 – 23/8

Ragione o torto, non potete insistere più di tanto, e quando anche il dado è tratto, lasciate che ognuno giunga alle proprie conclusioni. Non può essere tutto il peso sulle vostre spalle. Scrollatevi le responsabilità che non vi competono.

Vergine. 24/8 – 22/9

Settembre comincia con qualche grattacapo, per via dell’opposizione lunare. Ma voi non lamentatevi, e con un colpo di spugna cancellate gli errori. Piangere sul latte versato? Che spreco di tempo, direste. Avete ragione, perciò rimboccatevi le maniche.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Serata poco rilassante, a causa del transito della Luna in Ariete in opposizione a Marte. Al ristorante cercate di non abbandonarvi alle critiche. I commensali si godono il cibo e la compagnia, soltanto voi invece non ci riuscite. Rilassatevi!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con l’appoggio lunare, mantenere le promesse che avete fatto in passato si rivela un piacere più che un obbligo morale. Ottimo risveglio. Non vi occorre un abbigliamento sfarzoso per farvi notare. Vi basta lo sguardo per colpire il bersaglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il vostro primo giorno di settembre è un po’ in sordina, dato qualche piccolo dubbio portato dalla Luna in Pesci. Vederci chiaro... non è facile. Non fidatevi molto della persona con cui dovete portare avanti un lavoro. Davvero una gran seccatura!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito del sestile lunare con Plutone, sarete molto abili nel rigirare la frittata a vostro vantaggio. Desiderio di avventura, sarà una nuova storia? Il vostro pronostico si è rivelato esatto. Ora potrete vedere una persona ricredersi sul vostro conto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fatto il bilancio del mese appena trascorso, vi apprestate a iniziarne uno nuovo senza però aver fatto troppi programmi. Meglio rimediare. Aggiungete un bel pizzico di fiducia come ingrediente base per un bel rapporto sano e duraturo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi avreste una gran voglia di evadere dalla routine quotidiana, per via della congiunzione Luna-Nettuno. Chissà però, se ci riuscirete! Il senso pratico non è alle stelle. Sopperite con la vivace fantasia di Urano e con la determinazione.