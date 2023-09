Oroscopo di domani 4 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 4 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Inizio della settimana senza troppa voglia. A questo, che già di suo non aiuta, si uniscono impegni pressanti: ne sentite il peso sulle spalle. Una chiacchierata con un amico, a trovarne il tempo, riuscirà a farvi tornare il sorriso sulle labbra.

Toro. 21/4 – 20/5

Se ultimamente avete attraversato momenti di debolezza o di scarsa forma fisica, la congiunzione Luna-Giove vi darà una mano a recuperare. Dopo una bella litigata con il partner, tornerà subito il sereno, anzi sarà anche più bello di prima.

Gemelli. 21/5 – 21/6

È arrivato il lunedì. Avete già pronto il programma degli impegni e degli appuntamenti? L’organizzazione conta molto: aumenterete il rendimento. Scrivania in gran disordine... Meglio fare un po’ di pulizia, e anche i vostri pensieri si chiariranno.

Cancro. 22/6 – 22/7

La speranza è l’ultima a morire. Anzi, ringraziate il sestile lunare, se le vostre aspettative torneranno ad essere rosee. Avete notato un certo sguardo... Vi occorrono alleati, almeno tra i colleghi. Difficile altrimenti portare a termine tutto il lavoro da soli.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata non fortunatissima in amore per via della quadratura della Luna a Venere. Dovendo uscire allo scoperto, meglio attendere altre occasioni. Nell’attività dovrete districarvi in mezzo alle possibili insidie. Una guida per attraversare la giungla?

Vergine. 24/8 – 22/9

Grande abilità dialettico-scientifica, grazie al trigono Mercurio-Giove. Dovendo vagliare alcuni contratti di lavoro, non traviserete nulla. Non è difficile capire fischi per fiaschi. Non è il vostro caso, per fortuna. Grande ampiezza di visione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I problemi ci sono, ma riuscite a risolverli, appellandovi alla calma e a un atteggiamento distaccato. Ben più difficile, se foste coinvolti direttamente. Se la strada va in salita, non dovete far altro che rallentare un po’, e magari fermarvi a rifiatare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non siete immuni a qualche piccola défaillance, a causa dell’opposizione lunare. Se il capo se ne accorge, potrebbe giungervi un rimprovero. “Presto e bene, raro avviene”, recita un antico detto. Seguitelo, se non volete prendere un granchio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Inizio della settimana senza infamia e senza lode. Forse qualche rospo da ingoiare, ma tutto sommato fareste bene a non lamentarvi troppo. Quando non si comincia bene, potrebbe finire anche peggio. Fate attenzione allo stato d’animo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Bianca Signora nel fedele Toro, vi sentirete subito meglio. Realizzare felicemente un progetto sarà più facile: le risorse arrivano senza sforzo. Non è il momento per tirarsi indietro. Una nuova occupazione potrebbe essere gratificante e remunerativa.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’incertezza della dissonante Luna in Toro vi rallenta. Non è facile parlare a braccio in mezzo a molte persone. Perché non vi scrivete appunti? Fate profondi respiri per calmare la mente. Yoga, meditazione, incenso, qualunque cosa purché funzioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se in ufficio subentrano nuovi arrivati, non siate severi: potete insegnare qualcosa di buono a chi magari ha ancora meno esperienza di voi. Attenzione al nervosismo. Fate a meno di un ulteriore caffè, evitando anche di esagerare con il cioccolato.