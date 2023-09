Oroscopo di oggi 7 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 7 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 7 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Le apparenze ingannano, ma voi non vi fate assolutamente prendere in giro, subodorando le malefatte ancor prima che queste vengano alla luce. Meglio un’intesa chiara e senza tanti giri di parole. Evitate inutili fronzoli, andando dritti al sodo.

Toro. 21/4 – 20/5

Tra bilanci positivi e negativi, a volte vedete il bicchiere mezzo vuoto, invece che mezzo pieno. Virate subito verso la positività. Analizzate gli aspetti, ma alla fine agite d’istinto. Le teorie non sempre hanno i piedi ben saldi a terra.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ancora per oggi siete in compagnia della Luna, ma bersagliata dal Sole in Vergine. Temete che una relazione importante non riesca a decollare.

Anche se un antico detto afferma che “a pensar male ci si indovina sempre”, non dategli ascolto.

Cancro. 22/6 – 22/7

A volte sono le piccole cose a fare la differenza. Non vi importa ricevere uno scrosciante applauso, quanto piuttosto sentire che avete agito bene. Il merito difficilmente si può misurare in like. Perciò non preoccupatevi, se non ne riceverete molti.

Leone. 23/7 – 23/8

La Bianca Signora in Gemelli vi apre la mente verso ciò che non conoscete: dovete approfondire alcuni temi, se volete avere una risposta in ogni circostanza. Un giro sul web per avere qualche idea in più. Certo però, che così non sarete proprio originalissimi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non tutto può riuscire alla perfezione, ma non per questo dovete sentirvi frustrati. Occhio alla dissonanza Sole-Luna che vi renderà emotivamente fragili. Meglio non metterci un ulteriore carico. Gettare benzina sul fuoco sarebbe davvero da incoscienti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Anche quando non sapete come fare, non bloccate il vostro istinto con la preoccupazione. Un’idea geniale risolverà il tutto in men che non si dica. Prima di prendere il largo in una relazione, dovete sapere dove volete andare. Avete una meta precisa?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fate attenzione alla vostra rigidità, specialmente se dovete imparare cose nuove. Sarà più facile, invece, se non avete dei preconcetti. Accettate i consigli di un buon amico, ma non dategli la responsabilità delle vostre scelte finali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vorreste magari poter fare di più, ma un collega piuttosto rompiscatole non ve lo permette. Non vedete l’ora di rendergli pan per focaccia. Mantenete un profilo basso, ma intanto lavorate al riparo da occhi indiscreti e da invidie e gelosie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non è facile seguire una strada, quando tutti sembrano andare contro il principio che vi anima. Eppure siete convinti di non essere nel torto. Non rimproverate il partner per qualcosa che non gli è riuscito proprio alla perfezione. Ci ha provato...

Acquario. 21/1 – 19/2

Se un collaboratore tenta di farvi le scarpe, non abbiate paura di rimproverarlo apertamente. La prossima volta ci penserà bene prima di riprovarci. Avete idee brillanti, ma non tutte andranno in porto. Pazienza, lasciatele per un’altra occasione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per colpa della superficialità della Luna in Gemelli, potreste non accorgervi di quanto accade alle vostre spalle. Proteggetevi dalle malelingue. Anche se vi sentite un po’ confusi, negli affari di cuore non sarà impossibile capire dove tira il vento.