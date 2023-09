Oroscopo di domani 9 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 9 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 9 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Mentre cercate una scusa plausibile per limitare le vostre responsabilità, non vi rendete conto di perdere così molte occasioni preziose. La fantasia per oggi supera la realtà. Potete inventarvi molte storie in cui siete protagonisti assoluti.

Toro. 21/4 – 20/5

La fortuna vi arride, grazie al sestile lunare con Giove. Non dovete preoccuparvi troppo dei dettagli. Andate al nocciolo della questione. La frittata si rigira a vostro vantaggio personale: non dovete faticare per portare acqua al vostro mulino.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se mancano dei tasselli importanti per completare il vostro puzzle, non restate in panciolle. Datevi da fare, per ritrovarli quanto prima. Durante il fine settimana non dimenticatevi di seguire i corsi interessanti ai quali vi siete iscritti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro sabato sarà illuminato dalla presenza della Luna, in ottimi rapporti con Mercurio, Giove e il Sole. Portate positività e ottimismo. Mentalmente siete centrati e sicuri. Se dovete partecipare a una gara, darete ottima prova di voi.

Leone. 23/7 – 23/8

Alcune variabili vi lasciano con il fiato sospeso, ma d’altronde se tutto fosse preordinato e predestinato, la vita sarebbe alquanto noiosa. Una scelta da fare in coppia è molto più complicata di una da fare da soli. Ma anche più importante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Utilizzate con parsimonia il fascinoso charme donatovi dal sestile lunare con Mercurio. Meglio non impelagarsi in storie intricate e complicate. Uscite a fare shopping per rinnovare gli outfit. Non è un problema spendere qualcosa, se vi rende felici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non siete particolarmente ottimisti, eppure, superato lo scoglio iniziale della timidezza, l’incontro tanto atteso andrà più che bene. Ora sta a voi non mostrare troppa agitazione e partecipare alla conversazione in modo aperto e sereno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Usate il tempo libero del weekend per ripassare alcuni concetti su cui avete qualche lacuna, in vista di un colloquio di lavoro o di un esame. La mente è aperta alle novità e al cambiamento, con la speranza concreta che sia sempre verso il meglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Intraprendere qualcosa di nuovo dal nulla non è una cosa facilissima. Tuttavia, avete tutte le carte in regola per farlo, se solo lo desiderate. Mentre siete dal parrucchiere per la consueta messa in piega, apprendete le ultime notizie di gossip.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le trattative sono estenuanti e rischiano di portarvi via troppo tempo inutilmente. Forse è meglio lasciar perdere e non insistere ancora oltre. La volontà da sola non basta per far andare le cose nella direzione voluta. Rimandate alcuni impegni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potete chiedere a un collega di coprirvi le spalle, mentre vi assentate un attimo. Non sentitevi in colpa né in debito, ricambierete il favore! Regolatevi in base alla condizione del vostro portafogli. Serata chic o semplice economica pizzeria?

Pesci. 20/2 – 20/3

L’intuito vi aiuta ad accorgervi di qualche piccola coincidenza e a coglierla al volo. Anche se i piani erano diversi, improvvisate senza paura. Il locale scelto dagli amici per passare la serata è al completo? Avete già pronta un’alternativa.