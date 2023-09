Oroscopo di oggi 8 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 8 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un amore passato torna alla ribalta, per via dell’emotiva Luna in Cancro, facendovi venire un’infinità di dubbi non poco difficili da districare. Non vedete l’ora che qualcuno venga a togliervi dall’imbarazzo, ma non sapete a chi appellarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Ringraziate il trigono del Sole con Giove, se metterete in risalto le vostre abilità. Guadagnate punti agli occhi del capo o di una persona importante. Non c’è magagna che non riusciate a risolvere. Avete la battuta pronta, anche nei confronti di un musone.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La vostra bussola interiore è piuttosto incerta, per colpa della dissonanza lunare a Nettuno, ma già nel corso della giornata tornerete in forma. Un amico potrebbe avervi deluso in passato, ma non è detto che ora non abbia cambiato atteggiamento.

Cancro. 22/6 – 22/7

Arduo scegliere fra la concretezza pratica del trigono Luna-Saturno e l’instabile imprudenza della sua quadratura con Marte. Momenti intricati. Fra alti e bassi potete raggiungere un vostro, anche se precario, equilibrio. Bisogna sapersi accontentare.

Leone. 23/7 – 23/8

Considerate tutti gli aspetti, senza tralasciare magari quelli un po’ più scomodi. Trovare qualche nesso potrebbe non essere affatto facile. Se una vostra tattica in passato non ha funzionato a dovere, ora potreste subito provarne un’altra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il sestile lunare a vostro vantaggio e l’armonia del Sole con Giove, vi sentite in una botte di ferro. Desiderate mettervi in buona luce. La vostra sicurezza vi fa essere al top nel lavoro. Filosofia vincente anche nelle possibili avversità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’irritabilità non vi permette di godervi lo spettacolo, e anche il film che avete scelto al cinema si rivela una delusione. Quanto siete critici! Non investite mai in azioni rischiose, seguite il consiglio della quadratura della Luna a Marte.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questo periodo le emozioni saranno più intense, grazie alla Bianca Signora in Cancro. Per fortuna si tratta di un elemento in cui sguazzate bene! Il vostro animo è pronto per affrontare ogni ostacolo pur di soddisfare il cuore. Contenti voi!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Scoprite la verità come dei veri detective dagli indizi e dalle informazioni raccolte in giro, ma soprattutto dai dialoghi con gli addetti. Fate attenzione a non “svelare” un nido di vespe. A volte è un bene che certe cose restino celate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa dell’opposta Luna in Cancro, i lavori fisici vi risultano più noiosi. Nelle pulizie domestiche delegate alcune faccende agli altri. Difficile riuscire a chiudere un occhio di fronte a una palese ingiustizia: non potete mandarlo giù.

Acquario. 21/1 – 19/2

Una dieta ricca di frutta e verdura vi preserverà dai radicali liberi, e vi manterrà sani e giovani a lungo. Da limitare: carni rosse e alcol. Nessuno è perfetto, e anche se vi siete meritati una piccola critica costruttiva... portate pazienza!

Pesci. 20/2 – 20/3

Passati alcuni momenti non proprio entusiasmanti per via della quadratura lunare a Nettuno, le cose si stabilizzano, grazie al responsabile Saturno. Nella coppia avvierete scelte ragionevoli che potranno favorire l’andare d’accordo sotto lo stesso tetto.