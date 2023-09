Oroscopo di oggi 11 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 11 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Sia che si tratti di un balzo in avanti nella carriera che di un passo per rompere il ghiaccio, la Luna in Leone vi dona la giusta determinazione. Non state troppo a riflettere sul perché e sul per come, o potreste perdere il terreno guadagnato.

Toro. 21/4 – 20/5

Il rapporto con un superiore potrebbe subire un lieve calo. Prendetevi alcune piccole responsabilità, per rimettervi subito in buona luce. Non vi pesa stare ancora un’ora dietro la scrivania, a patto che riusciate a spiegarne al partner il motivo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il sestile lunare vi fa scendere subito in pista. I concorrenti sono agguerriti, ma anche voi avete un buono sprint. Sarà una gara piuttosto dura. Qualche piccolo dettaglio da cambiare. Gli accorgimenti di oggi sono il tempo risparmiato di domani.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfondite alcuni temi, se volete saperne di più e fare la differenza in un prossimo colloquio. Se rimanete sulla superficie, non brillerete. Mettete maggiore passione e cuore in tutto quello che fate. Non basta saper usare bene il cervello.

Leone. 23/7 – 23/8

Momento perfetto per iniziare una convivenza. La congiunzione della Bianca Signora con Venere vi apre a un rapporto con l’altro costruttivo e positivo. Con il vostro carisma e le vostre lusinghe, il partner potrebbe anche cedere. Vi manca davvero poco.

Vergine. 24/8 – 22/9

La settimana esordisce con non troppo entusiasmo, ma voi non preoccupatevi per cose di poco conto. Riuscirete a portare avanti i vostri progetti. Se non siete sulla stessa lunghezza d’onda con la dolce metà, non potete forzare la situazione. Aspettate!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con l’appoggio del sestile lunare a Marte, potrete risparmiare qualche spicciolo in più per il... portamonete. Non male, dovete esserne fieri. Qualcuno si congratula con voi e vi rende partecipi di un nuovo progetto. Non gongolate troppo, però.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se i desideri sono terminati, il vostro rendimento cala. Riuscite a fare miracoli in casi d’emergenza, ma nella monotonia andate a singhiozzo. Un amore non corrisposto potrebbe portarvi via troppe energie. Forse sarebbe meglio desistere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Riattivate l’ambizione, grazie alla Luna in Leone. Non dovete dimostrare nulla, ma vi sentirete gratificati, se farete qualche centro in più. Siete in ottima forma e non vedete l’ora di cominciare la settimana al lavoro. Attirerete qualche invidia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Alcune scelte, anche se moralmente ineccepibili, potrebbero non essere completamente giuste. Atteggiamenti errati da revisionare quanto prima. Un amico non vi ha restituito un prestito che gli avevate concesso. Pensate bene a richiederglielo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Selezionate solo pochi argomenti su cui concentrarvi. La Bianca Signora nel vostro segno opposto non vi permette di fare sempre il bello e cattivo tempo. Alcuni sentimenti potrebbero prendere il sopravvento. Parlate a tu per tu: non serve scrivere appunti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le scelte dovrebbero essere dettate dal buonsenso, piuttosto che da fumosi sogni di gloria. E se qualcuno ve lo ricorda, non prendetevela a male. Riagganciate i rapporti con alcune persone che avevate escluso dalla vostra cerchia di amicizie.