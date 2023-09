Oroscopo di domani 13 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 13 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il giudizio di un superiore potrebbe mettervi un po’ d’agitazione addosso. Eppure, se non avete nulla da nascondere, perché avere paura? Finito l’ardore delle prime braci? Le scintille iniziali contano poco: fate sì che il fuoco non si spenga.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla Luna in transito nel preciso segno della Vergine, non perdete un colpo e potrete portare avanti anche più cose contemporaneamente. La giustizia è importante, ma dato che vi sentite bene, siete anche disposti magari a chiudere un occhio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avrete a che fare con qualcuno troppo pignolo per i vostri gusti. Avreste voluto tralasciare qualche dettaglio, ma a quanto pare sarà impossibile. Per colpa della dissonanza lunare, lo stress potrebbe farsi sentire più del dovuto. Limitate gli impegni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dato che quella che avete in mano è tutta farina del vostro sacco, nessuno proverà a giudicarvi in maniera sbagliata. Siete in una botte di ferro. Indirizzate le energie verso progetti costruttivi. Antenne dritte e state all’erta per fiutare gli affari.

Leone. 23/7 – 23/8

Se la concentrazione scarseggia, potete incorrere in una piccola svista, a cui però riuscirete a rimediare subito da soli senza lamentarvi. Il bersaglio è mobile e centrarlo diventa una sfida avvincente, anche se forse quasi impossibile.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un amico si ricorda di farvi gli auguri per il vostro compleanno proprio all’ultimo momento. Poco male, come si dice: “Meglio tardi che mai!”. La fiducia della Luna supera anche le possibili avversità messe in atto dall’opposizione a Saturno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mentre il telefono squilla a più riprese, voi avreste voglia di un po’ di pace. Fareste meglio a togliere la suoneria e a ignorarlo completamente. Nella coppia, piccoli momenti in cui ognuno si occupa delle proprie faccende sono segno di maturità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate di un aggancio per portare la vostra presenza anche in luoghi che non avete mai frequentato, e se vi trovate bene... restate! Dovendo fare un regalo, meglio andare su qualcosa di classico e intramontabile. Una bottiglia di vino?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Bianca Signora in Vergine alle calcagna, la mancanza di tatto potrebbe portarvi a non fare una bella figura. Va bene essere sinceri, ma non esagerate! A volte il sole è troppo forte e non lo si può guardare direttamente. Così lo è per alcune verità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Brillate di luce vostra, grazie al trigono lunare. Non siate avari, e permettete anche agli altri di approfittare del vostro buon momento. Un breve spostamento lavorativo risulta carico di prospettive che si aprono. Seguite il flusso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non volete restare sulle spine per troppo tempo, però forzare la situazione potrebbe non rivelarsi proprio la mossa più azzeccata da fare. Vi buttate anima e corpo in un progetto che vi fa toccare il cielo con un dito. Occhio ai rischi!

Pesci. 20/2 – 20/3

Se venite invitati alla festa di un amico, non mostrate il vostro lato troppo introverso dato dall’opposizione della Luna a Saturno.Bando al riserbo esagerato! Siete in mezzo a molte persone? Cominciate con il conoscere qualcuno.