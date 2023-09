Oroscopo di domani 14 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 14 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 14 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se oggi non vi sentite particolarmente fortunati, molto potete fare con la vostra solita predisposizione d’animo. Scacciate i pensieri malinconici. Non abbiate paura di mostrare le vostre carte e metterle in tavola. La partita è ancora lunga da giocare.

Toro. 21/4 – 20/5

Una possibilità in più per l’arco di Cupido, vista la perfetta consonanza lunare. Non sbagliate una citazione e questo va a vostro vantaggio. Circondarsi di cose belle senza spendere una fortuna è possibile. Occhi aperti su ottime occasioni!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Superate un attimo di impasse, causata dai bisticci con la Luna. Se il primo tiro non è centrato, avete sempre l’opportunità di correggerlo. Migliorate l’efficienza energetica della casa: con i soldi risparmiati potete rinnovare il vostro outfit.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non sempre incontrerete sulla vostra strada persone con il vostro stesso pensiero. Il sestile lunare vi aiuterà comunque con un sano confronto. Restate con il vostro parere mantenendo la posizione, ma aggiungendo consapevolezza e autocoscienza.

Leone. 23/7 – 23/8

Una visione senza paraocchi potrebbe giovare, sia a voi sia alla squadra con la quale collaborate. Perciò cercate di non essere troppo prevenuti. Non permettete a nessuno di intromettersi in affari che non gli riguardano da vicino: maggiore riserbo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se in questo periodo dovrete affrontare alcuni cambiamenti repentini e inattesi, non avrete problemi, grazie alla congiunzione Luna-Mercurio. Sapete adattarvi molto bene a diverse situazioni. Con l’appoggio di Giove, vedete tutto rose e fiori.

Bilancia. 23/9 – 22/10

“Meglio soli che male accompagnati”, recita il proverbio. Eppure, potete fare la vostra parte anche in mezzo a una compagnia magari non... perfetta! Una spesa vale l’impresa, anche se per poco. Magari non guadagnerete una fortuna, ma sarete gratificati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non lamentatevi per le mancanze. Complice la Bianca Signora nella metodica Vergine, vi basterà utilizzare un po’ di costanza per attuare dei miglioramenti. Anche se non vivete ancora nella casa dei vostri sogni, potete renderla confortevole. Un bel tappeto?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Per oggi la vostra fiducia potrebbe essere messa a dura prova dalla lentezza della Luna in Vergine. Rallentamenti burocratici a non finire. Alcuni nodi vengono al pettine. Non è una cosa cattiva, dato che potrete scioglierli quanto prima.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per avere più opportunità nel mondo del lavoro, potreste pensare a un corso di formazione che vi rilascerebbe punti o crediti importanti. Nessuno vi regala niente per nulla, ma qualche sacrificio vi aprirà quanto prima più di una porta.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con un po’ di olio di gomito, anche il piombo più scuro potrà brillare. Certo, difficilmente lo trasformerete in oro, ma avrà migliore parvenza. Il partner forse non nota subito alcune vostre piccole attenzioni. Non desistete, ci vuole pazienza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tenete testa all’opposizione lunare, con la vostra duplice natura. Se utilizzate le energie, riuscirete a consegnare in tempo un progetto di lavoro. In questo momento di certo non vi aspettavate un arrivo improvviso del parentado. Fate buon viso...