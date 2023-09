Oroscopo di domani 16 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 16 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 16 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’indecisione potrebbe essere il vostro problema oggi, per via dell’opposizione della Luna in Bilancia che vi mette i bastoni fra le ruote. Dimostrate a tutti che avete sempre un asso nascosto nella manica, anche quando sembrate in difficoltà.

Toro. 21/4 – 20/5

Un’entrata in più non sarebbe male, dovendo affrontare delle spese extra per ristrutturare la casa. Il trigono lunare con Urano vi darà una preziosa mano. Piccole preoccupazioni si sciolgono subito, davanti al calore della fiducia nel vostro prossimo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le speranze sono riaccese dal trigono della Luna. Se una tattica che avete usato in passato non è stata efficace, avete tutto il tempo di migliorarla. Il divertimento la fa da padrone, più della voglia di studiare o di lavorare, ma d’altronde è sabato!

Cancro. 22/6 – 22/7

Il cameriere si dimentica della vostra ordinazione e restate a bocca asciutta. Fatelo subito presente, ma senza cominciare con una polemica. La dissonanza lunare vi fa sentire fuori luogo a volte. La pazienza potrebbe essere messa alla prova.

Leone. 23/7 – 23/8

L’attimo è fuggente, ma grazie al sestile della Bianca Signora, riuscirete sempre a coglierlo. Mettetevi alla prova ai fornelli. Che manicaretti prelibati! Il partner vi ringrazia per aver preparato il pranzo. Ora vi meritate una sana dose di coccole extra.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un compleanno da organizzare, e volete che tutto sia assolutamente perfetto? Tranquilli, i buonissimi rapporti tra il Sole e Urano sono l’ideale. Un party con i fiocchi e che sia ricordato negli anni a venire. Non esagerate, a tutto c’è un limite.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le vostre reazioni di fronte a un diniego o a una porta che rimane chiusa potrebbero essere eccessive, a causa della congiunzione Luna-Marte. Calmate i bollenti spiriti, con una bella passeggiata nel parco cittadino o una pedalata in bicicletta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se è la prima volta che parlate con una persona interessante, non bruciate tutte le tappe. Un passo alla volta, per costruire una relazione. Difficile rompere il ghiaccio o fare il primo passo? Non pensateci troppo, buttatevi con il cuore in mano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna nell’elegante Bilancia, sarà divertente prepararvi di tutto punto per uscire. E all’aperitivo tutti noteranno il vostro look. Dite di no, ma amate anche essere al centro dell’attenzione. Altrimenti perché tutto quel profumo?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il partner vi coglie in flagrante, mentre lanciate un’occhiata a qualcun altro. Per colpa della quadratura lunare, ora dovrete farvi perdonare. Ponete rimedio alla situazione non appena vi si presenti l’occasione. Un invito a cena non sarebbe male.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mirate in alto senza paura, dato che l’appoggio della Luna amplifica le vostre chance. Guardatevi in giro: orizzonti tutti nuovi da scoprire. In città hanno aperto un nuovo locale che non avete ancora visitato. Approfittate del weekend.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non vi potete permettere errori, visto che già siete in stallo. Difficile tenere il piede in due scarpe, sarebbe meglio prendere una decisione. I calcoli, per quanto precisi, non sempre portano al risultato sperato. Meglio affidarsi all’istinto.