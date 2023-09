Oroscopo della prossima settimana dal 18 al 24 Settembre 2023: la previsione settimanale di Artemide per tutti i segni.

ARIETE

In questo periodo, le stelle sembrano allinearsi favorevolmente per te, specialmente per quanto riguarda la comunicazione. Le tue doti oratorie e la tua capacità di interagire con gli altri non sono mai state così affinate come ora. Questo talento naturale, combinato con le tue competenze, ti permetterà di migliorare notevolmente le tue circostanze e di avanzare in vari settori della tua vita.

Le nuove persone che entreranno nel tuo circolo sociale, insieme a quelle che già conosci, avranno un ruolo significativo nel determinare la tua prosperità finanziaria. Potresti scoprire opportunità nascoste o ricevere consigli preziosi che ti guideranno verso scelte finanziarie sagge.

Sul fronte lavorativo, la tua dedizione e il tuo impegno non passano inosservati. I tuoi superiori, oltre ad apprezzare la tua competenza e il tuo alto standard professionale, saranno particolarmente impressionati dalla tua puntualità e dalla tua etica lavorativa inossidabile. Continua su questa strada e potresti trovare ricompense inaspettate.

Tuttavia, nonostante la positività che ti circonda durante la settimana, è essenziale che durante il fine settimana adotti un approccio più riflessivo. Potresti sentirsi incline a prendere decisioni rapide, ma è consigliabile rallentare, prendersi il tempo di riflettere e consultarsi con persone di fiducia. Il weekend dovrebbe essere un momento per riconnettersi con la tua famiglia e con chi ti sta vicino, ristabilendo legami e condividendo momenti preziosi.

Per quanto riguarda i giorni specifici, il lunedì appare come un giorno particolarmente favorevole, in cui potresti sentirti più energetico e pronto ad affrontare nuove sfide. Al contrario, il sabato potrebbe portare alcune energie contrastanti. È meglio affrontarlo con cautela, riservandolo per la riflessione personale e la qualità del tempo trascorso con i tuoi cari.

TORO

In questo periodo, la tua naturale resilienza e la tua capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili si riveleranno essenziali. La tua innata compostezza, unita a una concentrazione senza pari, ti darà l'opportunità di superare ostacoli che sembravano insormontabili. Se sfrutti queste qualità al meglio, potresti essere sorpreso di ciò che sei in grado di realizzare.

Tuttavia, è importante bilanciare la tua energia e le tue risorse. Mentre hai la capacità di affrontare enormi carichi di lavoro, potresti anche rischiare di esaurirti. Valuta attentamente le tue priorità e cerca di distribuire le tue responsabilità in modo equilibrato, evitando di sovraccaricarti. Ricorda che mantenere un equilibrio tra lavoro e tempo libero è essenziale per la tua salute fisica e mentale.

Anche se sei generalmente una persona paziente, potresti riscontrare piccoli contrattempi o inconvenienti che possono scatenare la tua irritabilità. È fondamentale riconoscere questi momenti e fare uno sforzo consapevole per evitare di entrare in conflitto, specialmente con persone a te care o colleghi di lavoro. Un respiro profondo e un momento di riflessione possono aiutarti a superare questi momenti di tensione.

In particolare, il weekend potrebbe portare alcune sfide nella tua vita personale. I malintesi o le tensioni potrebbero emergere, soprattutto quando sei già sotto stress. Cerca di adottare un approccio comprensivo e di ascolto attivo con i tuoi cari per prevenire o risolvere eventuali conflitti.

Per quanto riguarda la pianificazione settimanale, martedì sembra essere il tuo giorno fortunato. Le energie in questo giorno saranno particolarmente allineate ai tuoi obiettivi, rendendolo ideale per iniziative importanti. D'altra parte, mercoledì potrebbe portare con sé alcune sfide o energie discordanti. È meglio essere preparati e affrontare questo giorno con una dose extra di pazienza e comprensione.

GEMELLI

Questo è un periodo in cui ti troverai al centro dell'azione, specialmente sul fronte lavorativo. Le responsabilità sembreranno convergere verso di te, e molte delle attività e dei compiti richiederanno la tua guida e la tua partecipazione diretta. Non è un momento per tirarsi indietro, ma per immergersi completamente, mostrando tutto il tuo valore e la tua competenza.

È fondamentale che tu mantenga un alto livello di determinazione e una profonda fiducia nelle tue capacità. I momenti di dubbio possono emergere, ma ricorda che hai le competenze, l'esperienza e la passione per portare a termine qualsiasi compito ti venga assegnato. La chiave è non lasciarsi sopraffare, ma prendere ogni sfida come un'opportunità per dimostrare di cosa sei capace.

Fortunatamente, anche se il carico di lavoro può sembrare opprimente, i tuoi sforzi non passeranno inosservati. I tuoi superiori noteranno la tua dedizione e il tuo impegno, e ciò potrebbe tradursi in opportunità future o riconoscimenti. Anche se non ricevi elogi immediati, sappi che il tuo duro lavoro sta costruendo un solido fondamento per la tua carriera.

Tuttavia, mentre sei impegnato nella tua vita professionale, potresti riscontrare alcune tensioni nella sfera personale. In particolare, potrebbero sorgere problemi o malintesi con bambini o parenti stretti. È importante affrontare questi problemi con empatia e comprensione, cercando di ascoltare le preoccupazioni degli altri e trovando un terreno comune.

Per quanto riguarda i giorni della settimana, il venerdì sembra emergere come un giorno particolarmente propizio. È un giorno in cui le tue energie saranno al massimo e i risultati delle tue azioni potrebbero essere particolarmente gratificanti. D'altro canto, martedì potrebbe portare alcune sfide o momenti di tensione. È meglio affrontare questo giorno con cautela, preparandosi mentalmente a possibili ostacoli e cercando di mantenere l'equilibrio.

CANCRO

In questo periodo, la tua routine quotidiana potrebbe subire alcune alterazioni inaspettate. Anche se queste sorprese possono sembrarti sconcertanti all'inizio, con un po' di riflessione potresti riconoscere che erano segnali prevedibili o avvenimenti che si potevano anticipare. È importante, in questi momenti, mantenere la calma e analizzare la situazione con obiettività per comprenderne le cause e le possibili soluzioni.

Dal punto di vista finanziario, la prudenza dovrebbe essere la tua guida. Evita investimenti avventati o decisioni impulsive che potrebbero mettere a rischio le tue risorse. Se ti trovi in una situazione in cui devi prendere una decisione finanziaria, cerca sempre consigli da esperti o da persone di fiducia.

Al lavoro, mentre avere fiducia nelle proprie capacità è fondamentale, dovresti anche fare attenzione a non apparire troppo sicuro di te o prepotente. Questo atteggiamento potrebbe infatti generare tensioni o malintesi con i colleghi. Lavorare in team e mostrare empatia e comprensione può aiutarti a creare un ambiente lavorativo più armonioso.

Nel tuo ambiente familiare o con i tuoi cari, potresti attraversare un periodo di tensioni o incomprensioni. Anche se le cose potrebbero sembrare complicate all'inizio, è importante ricordare che ogni nuvola ha un lato positivo. La chiave è la comunicazione: ascolta attentamente, esprimi i tuoi sentimenti in modo costruttivo e sii disposto a fare uno sforzo genuino per ristabilire l'armonia. Se fai un passo avanti con sincerità e impegno, vedrai che le "nuvole" inizieranno a diradarsi.

Riguardo alla tua settimana, il lunedì sembra essere un giorno in cui le cose andranno particolarmente bene, forse grazie a una combinazione di energie positive e una mente fresca e riposata. Tuttavia, il mercoledì potrebbe presentare alcuni ostacoli o sfide inaspettate. È una buona idea affrontare questo giorno con cautela, pronti ad adattarsi e a risolvere eventuali complicazioni con saggezza e pazienza.

LEONE

Durante questo periodo, il tuo spirito generoso e leale sarà in primo piano. Sentirai la necessità di sostenere e aiutare chi ti circonda, e ciò può arricchire notevolmente i tuoi rapporti interpersonali. Tuttavia, è importante valutare ogni situazione in modo obiettivo e capire se puoi davvero aiutare senza metterti in una posizione di difficoltà o disagio. È fondamentale trovare un equilibrio tra il desiderio di assistere gli altri e la tutela del tuo benessere.

Questo è un momento propizio per dare il via a nuove iniziative o progetti. L'energia positiva che ti circonda ti fornirà la spinta necessaria per realizzare ciò che hai in mente. Avrai la determinazione e la fiducia per perseguire le tue ambizioni e per vedere i tuoi progetti prendere forma.

Parallelamente, è il momento ideale per riorganizzare e mettere a punto le tue finanze. Esamina attentamente le tue spese, gli investimenti e i tuoi risparmi per garantirti una stabilità futura. Fare una pianificazione finanziaria ora può portarti benefici a lungo termine.

Sul fronte familiare, potresti incontrare alcune sfide. I rapporti con alcuni parenti potrebbero diventare tesi o complessi. In questi momenti, la chiave è l'ascolto e la pazienza. Evita di saltare a conclusioni affrettate e cerca di comprendere le preoccupazioni e i sentimenti degli altri. La tua natura calorosa e comprensiva può fare molto per alleviare le tensioni.

Per quanto riguarda il fine settimana, prenditi del tempo per rilassarti e rigenerarti a casa, circondato dai tuoi cari. La qualità del tempo trascorso con la famiglia può aiutarti a ristabilire connessioni e a rafforzare i legami.

Infine, mentre il lunedì si preannuncia come un giorno particolarmente propizio, pieno di energia e potenziale, fai attenzione al giovedì. Potrebbe portare con sé delle sfide o degli ostacoli, quindi è importante affrontare il giorno con una mentalità aperta e pronta ad adattarsi alle circostanze.

VERGINE

In questo periodo, noterai che il successo e l'avanzamento dei tuoi obiettivi e progetti a lungo termine saranno strettamente legati al tuo stato d'animo. Questo significa che mantenere un'atmosfera positiva, bilanciata e ottimistica potrebbe avere un impatto diretto sul tuo progresso e sul tuo successo generale. Quando ti trovi di fronte a sfide o complicazioni, cerca di affrontarle con una mentalità aperta e proattiva, piuttosto che lasciarti abbattere da preoccupazioni o negatività.

Il campo lavorativo potrebbe presentare alcuni momenti di tensione o disaccordo. È importante che tu mantenga la calma e la professionalità, evitando di essere trascinato in conflitti che potrebbero non solo distrarti, ma anche influire sul tuo rendimento generale. Anche se potresti sentirti fortemente su determinati argomenti o questioni, ricorda che non tutti condivideranno il tuo punto di vista. Invece di cercare di imporre le tue idee, cerca un terreno comune e collabora con i tuoi colleghi per trovare soluzioni che siano vantaggiose per tutti.

La tua natura analitica e dettagliata ti porterà spesso ad avere opinioni ben formulate, ma è fondamentale non rovinare rapporti importanti solo perché qualcuno vede le cose in modo diverso. La comprensione e l'empatia possono fare molto per preservare e rafforzare i legami sia sul lavoro che nella vita personale.

Fortunatamente, in questo periodo potrai contare sul sostegno incondizionato dei tuoi cari. Siano essi familiari o amici stretti, saranno lì per te, offrendoti consigli, comprensione e conforto quando ne hai bisogno.

Per quanto riguarda il tempo libero, i fine settimana potrebbero rivelarsi un momento ideale per riconnettersi con gli amici. Che si tratti di un semplice incontro per un caffè o di un'uscita più strutturata, questi momenti ti forniranno un'occasione preziosa per rilassarti e divertirti.

Infine, mentre il martedì potrebbe emergere come un giorno particolarmente positivo, ricco di energie e potenzialità, è consigliabile avvicinarsi al mercoledì con un po' più di cautela. Potrebbero sorgere sfide o situazioni inaspettate, quindi è saggio essere preparati e flessibili nei tuoi approcci durante quel giorno.

BILANCIA

Questo periodo sarà segnato da una profonda introspezione e da una crescente consapevolezza delle tue esigenze e dei tuoi desideri. La tua innata capacità di equilibrio e armonia ti guiderà, ma potresti sentirti pressato da aspettative esterne o da impegni presi in precedenza.

Ti troverai nella posizione, forse scomoda, di dover restringere o limitare le promesse fatte. Questo non significa non essere affidabile o non avere buone intenzioni, ma semplicemente riconoscere che a volte, per il bene della propria pace interiore e della propria crescita, è necessario stabilire dei confini. Assicurati di comunicare chiaramente le tue intenzioni e le tue ragioni a chiunque possa essere coinvolto.

La determinazione sarà una virtù essenziale in questo periodo. Potresti trovarla sia nelle sfide quotidiane che nelle grandi decisioni di vita. Ricorda di mantenere la fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Anche se potresti essere tentato di cercare consigli o orientamenti dagli altri, alla fine sei tu a conoscere meglio te stesso e ciò che è giusto per te. Ascolta il tuo intuito e la tua saggezza interiore.

Un altro aspetto fondamentale di questo periodo sarà il tuo rapporto con il passato. Ci potrebbero essere vecchi ricordi, abitudini o legami che senti che è giunto il momento di superare. Fai ciò con grazia e senza rimpianti. Ogni esperienza ti ha portato a dove sei ora, ma guardare avanti e accogliere il nuovo ti offrirà nuove opportunità e avventure.

Per quanto riguarda il tempo libero, il fine settimana potrebbe offrirti un'opportunità per socializzare e rilassarti. Una festa tra amici o un semplice raduno potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno per staccare e ricaricare le batterie.

Riguardo ai giorni della settimana, mentre il venerdì si annuncia come un giorno promettente, ricco di energia positiva e di buone vibrazioni, il giovedì potrebbe portare con sé alcune sfide o momenti di incertezza. Affronta quel giorno con prudenza, mantenendo un approccio equilibrato e riflettuto ad ogni situazione.

SCORPIONE

In questo periodo, l'importanza dell'onestà e dell'integrità sarà particolarmente rilevante per te. Sarà essenziale per te valutare ciò che puoi realisticamente promettere e offrire agli altri. Allo stesso tempo, è vitale assicurarsi che le tue promesse siano in linea con ciò che puoi realmente realizzare, per evitare delusioni o malintesi.

Il lavoro assumerà un ruolo predominante nei tuoi pensieri e nelle tue azioni durante questa settimana. Ci potrebbero essere compiti importanti, scadenze imminenti o progetti cruciali che richiedono la tua attenzione e concentrazione. Questo periodo può essere visto come una fase di "caricamento" o preparazione per un grande passo avanti, un tiro decisivo nella tua carriera o nella realizzazione di un obiettivo importante. La tua capacità di pianificare, concentrarti e agire con determinazione sarà essenziale per il successo.

Fortunatamente, non sarai solo in questo viaggio. Puoi contare sul supporto incondizionato dei tuoi cari, che saranno lì per te offrendoti conforto, consigli e, se necessario, un orecchio attento. Il loro sostegno potrebbe essere il carburante che ti aiuterà a superare qualsiasi sfida o ostacolo.

Quando arriverà il fine settimana, ti aspettano momenti di avventura e scoperta. Che tu scelga di fare un viaggio fuori città, di esplorare nuovi posti o di immergerti in nuove esperienze, è il momento di lasciarti andare e goderti ogni momento. Queste nuove avventure, unitamente alla possibilità di comunicare con nuove persone, potrebbero arricchire il tuo mondo interiore e estendere la tua rete sociale.

Oltre alle nuove connessioni, i rapporti con i tuoi cari diventeranno più solidi e affettuosi. Questo potrebbe essere il risultato di una comunicazione aperta, dell'empatia o semplicemente del trascorrere del tempo di qualità insieme.

Infine, mentre il martedì sembra essere un giorno in cui le stelle sono allineate a tuo favore, fornendoti un impulso positivo e un'energia rinnovata, il mercoledì potrebbe presentare alcune sfide o momenti di introspezione. Affronta quel giorno con cautela, fiducia in te stesso e la saggezza di saper ascoltare il tuo intuito.

SAGITTARIO

In questo periodo, ti troverai a navigare in acque un po' agitate sia nella tua vita professionale che personale. I piccoli conflitti potrebbero emergere come bolle alla superficie, spingendoti a riflettere sul tuo modo di comunicare e interagire con gli altri.

Al lavoro, potrebbero sorgere disaccordi o incomprensioni. Può essere tentante rispondere impulsivamente o difendersi energicamente, ma questo potrebbe solo acuire i problemi. È fondamentale che tu mantenga la calma e la lucidità, prestando attenzione non solo a ciò che dici, ma anche al modo in cui lo dici. Una comunicazione chiara, paziente e aperta sarà la chiave per superare questi ostacoli.

Anche a casa, è essenziale che tu rimanga centrato e consapevole. Gli sfregamenti possono sorgere per motivi apparentemente banali, ma spesso sono lo specchio di problemi più profondi o inespressi. Invece di lasciarti guidare dall'emotività o dalla reattività, prenditi un momento per riflettere prima di rispondere. Ricorda, la fretta raramente produce buoni risultati, specialmente in situazioni cariche di emozioni.

Il fine settimana ti offrirà una boccata d'aria fresca, lontano dalle tensioni della settimana. Sarà il momento perfetto per riconnetterti con i tuoi amici e immergerti in attività rilassanti e gioiose. Che si tratti di un pic-nic nel parco, di un viaggio fuori porta o semplicemente di un caffè con vecchi amici, troverai conforto e gioia in questi momenti. La compagnia di persone care può offrirti la prospettiva di cui hai bisogno e ricordarti ciò che conta davvero nella vita.

Per quanto riguarda i giorni specifici, mentre il venerdì sembra promettere momenti di chiarezza e di positività, il giovedì potrebbe presentare delle sfide. In quel giorno, fai del tuo meglio per mantenere la calma, riflettere prima di agire e cercare di evitare situazioni che potrebbero innescare stress o tensioni.

CAPRICORNO

Questo periodo ti invita a riflettere sul confine tra la vita professionale e quella personale e su come bilanciare al meglio le due sfere. Mentre sei noto per la tua dedizione e la tua abilità nel tuo lavoro, potrebbe esserci una tendenza a portare le tue preoccupazioni personali sul posto di lavoro, e questo potrebbe non passare inosservato.

Il tuo capo, o chi si trova in una posizione di autorità, potrebbe notare la tua distrazione e commentare la tua apparente ostinazione. Sebbene tu possa sentirti preso alla sprovvista da tali osservazioni, è essenziale non reagire difensivamente. Ascolta attentamente il feedback, e prenditi il tempo per riflettere su come puoi migliorare.

Nonostante questi piccoli intoppi, la buona notizia è che la direzione in cui ti stai muovendo è giusta. Le tue capacità, la tua determinazione e il tuo duro lavoro saranno premiati e il successo che desideri e meriti è alla portata. Potresti scoprire che il percorso verso il successo ha dei colpi di scena inaspettati, ma rimani fermo nel tuo impegno e vedrai i risultati dei tuoi sforzi.

Verso il fine settimana, ci sarà un cambiamento significativo nella sfera personale. Se c'è stata qualche tensione o disaccordo in famiglia, ora è il momento in cui tutto sembra trovare il suo equilibrio. La casa si riempirà di amore, fiducia e una comprensione reciproca profonda. Questo periodo di riconciliazione e di rinnovamento dei legami familiari sarà prezioso e ti fornirà il sostegno e la forza di cui hai bisogno.

Infine, mentre il martedì si presenta come un giorno in cui le energie sono allineate a tuo favore e dove potresti sentirsi particolarmente produttivo o ispirato, il lunedì potrebbe portare con sé sfide o piccoli ostacoli. Affronta la giornata con cautela, preparazione e una mente aperta, pronta ad adattarsi a qualsiasi situazione.

ACQUARIO

Dopo un periodo di incertezza o forse di tensione, puoi finalmente sentire che le acque si stanno placando. C'è una sensazione palpabile di miglioramento e rinnovamento nell'aria. Questa crescita positiva, tuttavia, potrebbe portare con sé alcune decisioni cruciali che dovrai prendere.

Mentre potresti sentirsi incline a condividere le tue preoccupazioni o cercare il consiglio degli altri, questo potrebbe non essere il momento migliore per farlo. A volte, mantenere le carte vicino al petto ti offre una visione più chiara e ti protegge da influenze esterne che potrebbero non avere i tuoi migliori interessi a cuore. Questo è particolarmente vero se ti trovi di fronte a situazioni che sembrano avventurose o che sfidano la tua solita prudenza e giudizio.

Evita di coinvolgerti in affari o situazioni che senti potrebbero mettere a rischio la tua reputazione o la tua sicurezza. Ascolta la tua intuizione: se qualcosa non ti sembra giusto, probabilmente non lo è.

Il fine settimana ti offre un momento per rilassarti e ricaricarti, ma potrebbe anche presentare alcune tentazioni. Sebbene tu abbia una natura altruista e desideri aiutare gli altri, evita di offrire consigli non richiesti. Anche se le tue intenzioni sono pure, interrompersi negli affari altrui, soprattutto se non sei stato invitato a farlo, può portare a incomprensioni e tensioni.

In termini di giorni specifici, il martedì si profila come un giorno positivo, un momento in cui potresti sentirti più in sintonia con te stesso e con i tuoi obiettivi. Al contrario, il venerdì potrebbe presentare alcuni ostacoli o sfide. Prenditi il tuo tempo, rifletti su ogni passo e cerca di mantenere un atteggiamento positivo, indipendentemente dalle circostanze.

PESCI

Durante questo periodo, si potrebbero presentare sfide che ti metteranno alla prova e potrebbero richiedere una maggiore flessibilità e adattabilità da parte tua. La chiave per affrontare questi ostacoli sarà la tua capacità di mettere da parte l'orgoglio e di essere più recettivo alle direttive e ai suggerimenti da parte di coloro che sono in una posizione di autorità o di gestione.

Essere puntuale e rispettare le scadenze sarà fondamentale. Evita ritardi o procrastinazioni che potrebbero metterti in una posizione sfavorevole. Se ti trovi in una situazione in cui è necessario prendere decisioni in tempi rapidi, cerca di mantenere la calma e di valutare ogni opzione con attenzione prima di agire.

Il fine settimana potrebbe portare con sé tensioni o disaccordi nel contesto familiare. Mentre potrebbe sembrarti che queste differenze siano difficili da superare, è essenziale affrontarle con empatia, pazienza e apertura. Ascolta le preoccupazioni e i sentimenti degli altri membri della famiglia e cerca soluzioni che possano beneficiare di tutti. La chiave sarà la comunicazione e la comprensione reciproca.

Riguardo ai giorni specifici, il mercoledì sembra essere particolarmente favorevole, offrendoti opportunità e un'energia positiva per portare avanti i tuoi progetti e le tue aspirazioni. Tuttavia, il sabato potrebbe presentare sfide, specialmente nel contesto delle relazioni familiari. Cerca di mantenere un atteggiamento aperto e costruttivo, evitando reazioni impulsive che potrebbero aggravare la situazione.