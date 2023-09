Oroscopo di oggi 18 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 18 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 18 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Prendere decisioni importanti con il fiato sul collo non è costruttivo. Trovate assolutamente un vostro spazio di calma interiore, e poi agite. Le conseguenze di certe svolte vi preoccupano. Condividete questo peso con una persona importante.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel vostro segno opposto risveglia un astioso confronto. La rivalità sopita torna alla luce, portando alla ribalta vecchie discordie. Non avete scuse. Dovete affrontare le magagne con chi di dovere, rispolverando il vostro savoir-faire.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se il weekend vi ha portato a vivere belle avventure, il lunedì vi farà tornare purtroppo con i piedi per terra. Ricomincia il tran tran quotidiano. Mantenete un po’ di entusiasmo, anche se preferireste fare altro. Alcuni doveri sono improrogabili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono lunare vi regala delle belle soddisfazioni. Vi siete impegnati duramente e ora finalmente cominciate a raccogliere anche qualche frutto. Avete una gran voglia di scalare le classifiche. Piano piano, in sordina, ce la state già facendo.

Leone. 23/7 – 23/8

I fraintendimenti, per colpa della Bianca Signora nel torbido Scorpione, saranno all’ordine del giorno. Meglio rispiegare tutto ancora un’altra volta. Un pizzico di gelosia vi rende incandescenti. Utilizzatela solo per rafforzare il legame di coppia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Resoconti perfetti e capacità di risolvere rebus intricati, grazie al sestile della Luna con Mercurio. Condividete il vostro sapere con gli altri. Difficile riuscire a mettervi i piedi in testa. Qualcuno cerca di gabbarvi, ma lo scoprite all’istante.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’ostinazione della quadratura lunare con Plutone potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Meglio abbandonare i progetti campati in aria. La Luna lascia il vostro segno. Lieve calo energetico a cui sopperire con un’oretta di sonno in più.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il passaggio della Bianca Signora in casa vostra e i suoi buoni rapporti con Saturno e Mercurio, l’inizio della settimana sarà davvero carico di aspettative. Siate trasparenti, cristallini, ed evitate di cacciarvi nei guai, con il senso pratico a disposizione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Alcune conoscenze sono di fondamentale importanza, se si vuole restare a galla in un mondo in continuo cambiamento. Sotto con lo studio! Un’organizzazione puntuale e precisa della giornata vi farà guadagnare anche un po’ di tempo libero.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il risveglio sarà annebbiato dalla quadratura lunare con il burbero Plutone. Poi, con il passaggio della Luna in Scorpione, tornerà il sereno. Al lavoro un collega potrebbe farvi perdere la pazienza. Per il bene di tutti, recuperatela all’istante.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Scorpione forse riesce a tirare fuori il vostro lato nascosto. Non abbiate paura di scoprire qualcosa in più di ciò che non sapete.

Ignorare un problema purtroppo non lo farà risolvere da solo. Affrontatelo con calma e saggezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’inizio della vostra settimana sarà reso più solido dal trigono lunare con Saturno. Responsabilità da portare avanti senza alcuna paura. Riuscite ad essere leali anche nel mondo intricato degli affari. Questo non può che farvi molto onore.