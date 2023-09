Oroscopo di domani 21 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 21 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 21 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie alla Luna in Sagittario e ad alcune scelte sagge, eviterete perdite di tempo e riuscirete ad aggirare ostacoli anche considerevoli. Un po’ di fiducia in più nei confronti almeno delle persone con cui collaborate. E le porte si apriranno.

Toro. 21/4 – 20/5

Nessuno cerca di mettervi alla prova, tranne forse voi stessi. Non siate troppo pretenziosi, soprattutto in un momento in cui non siete al top. Certe verità vengono presto a galla, anche se molto ben nascoste. Basterà attendere tranquillamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno pensa di avere sempre la verità in tasca, quando invece si tratta semplicemente di un pallone gonfiato. Evitatelo sin dal principio. A causa dell’opposizione lunare, le parole non vi vengono immediatamente, ma vi rifarete presto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vincete la ritrosia iniziale, dovendo collaborare con nuove persone. Mettete in risalto le vostre peculiari abilità e tralasciate i difetti. Non dovreste temere una critica da parte di una persona che tutto sommato sta solo cercando di aiutarvi.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Bianca Signora nel focoso Sagittario, scavalcherete senza difficoltà anche gli ostacoli più elevati. Quasi quasi state prendendoci gusto! Senza fare nulla, ciò che vi appariva come un muro sul cammino si dissolve. Eccovi spianata la strada.

Vergine. 24/8 – 22/9

La capacità di migliorare insita nel trigono Sole-Plutone vi aiuterà a superare la confusione dettata dalla dissonanza lunare con Mercurio. Concentratevi eliminando le possibili distrazioni. Se vi aiuta, accendete la musica, altrimenti... silenzio!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il sestile Luna-Marte, avete un bell’asso nella manica. Anche quando gli altri meno se lo aspettano, tirate fuori una scattante marcia in più. L’effetto sorpresa può dimostrarsi molto utile. Una tattica vincente che si rivelerà assai propizia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Bianca Signora ha abbandonato casa vostra, per proseguire il suo tragitto. Dopo giornate emotivamente intense, iniziate a sentirvi già più tranquilli. Forse è il momento di cominciare a fare un bilancio preventivo di questo mese, entrate e uscite.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I buoni rapporti lunari con Marte vi donano la concreta possibilità di eliminare qualche ombra proiettata dalla cattiva influenza di Mercurio. Qualcuno tenta di farvi le scarpe, ma voi lo cogliete sul fatto... Gli farete fare una brutta figura.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Progredire non è mai stato tanto facile, grazie al bel trigono del Sole con Plutone. Intanto decidete dove vorreste fare miglioramenti. Una ristrutturazione porta via tempo e denaro, ma avete tutte le carte in regola: non tiratevi indietro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna in Sagittario, certe responsabilità vi pesano meno, dato che potete condividerle con i colleghi. L’ottimismo vi guida nelle scelte. Un incarico importante vi porta via meno tempo del previsto, che potrete trascorrere con il partner.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il tatto non è oggi il vostro forte, per colpa della quadratura lunare. Qualcuno si potrebbe offendere. Meglio correre subito ai ripari. Non potete tollerare un atteggiamento autoritario. Ma se si tratta del vostro capo, meglio sottostare.