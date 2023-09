Oroscopo di oggi 22 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 22 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 22 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Aprite la mente, con un viaggio dedito alla bellezza e all’erudizione. Tornando, apprezzerete meglio anche tutto ciò che avete già intorno. Uno scambio importante sarà adeguato al contesto. L’intercultura è un dono prezioso che vi rende migliori.

Toro. 21/4 – 20/5

Certi cambiamenti improvvisi vi risultano piuttosto indigesti. Tranquilli, se arriveranno saranno solo a fin di bene, vi abituerete presto. Cercate di andare d’accordo almeno con le persone a voi più vicine. Pretese da limitare un po’.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La fiducia non è molta, ma vi conviene comunque tapparvi il naso e ingoiare il rospo. Alla fine, se rifiutate, sarete i primi a perderci. Con l’opposizione della Luna, sarete alle prese con la possibilità di provare sentimenti di gelosia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se avete iniziato un cammino, meglio portarlo avanti, nonostante gli intralci posti in atto dagli invidiosi. Occhi aperti, evitate gli inganni! Il bersaglio probabilmente è ancora troppo lontano. Non sprecate frecce per la fretta di colpirlo.

Leone. 23/7 – 23/8

Una ventata di armonia cancella il rancore che potevate provare nei confronti di qualcuno che non si è comportato troppo dignitosamente. Ringraziate il prezioso trigono lunare con Venere, e preparatevi a un intimo abbraccio di altri tempi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per raggiungere l’obiettivo che oggi vi siete prefissati, dovrete faticare il doppio per colpa delle bizze e degli alterchi fra il Sole e la Luna. Il morale potrebbe non essere alto. Se il partner se ne accorge, potrebbe pensare che la colpa sia sua.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una battuta al momento giusto stempera la situazione e aiuta a placare gli animi. Bene così, anche perché non avevate voglia di litigare. Nella coppia, portate avanti la comunicazione. Certe idee devono essere condivise per necessità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riconquistate il tempo e gli spazi che vi erano stati tolti. Siate previdenti rispetto al futuro, meglio non trovarsi mai con l’acqua alla gola. Volete prendervi una rivincita, ma non ne avrete bisogno. La ruota della vita gira per tutti, prima o poi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Giornata stancante, a causa delle vostre vedute, ben diverse da quelle altrui, ma la perfetta armonia lunare con Venere vi donerà serenità. Il vostro lato romantico prevale. Quando vi mettete in testa una cosa, non rinunciate per niente al mondo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Serata promettente, grazie all’arrivo della Bianca Signora. Un impegno galante a cui non potete rinunciare vi tiene sulle spine, ma tutto andrà bene. Siete un po’ troppo su di giri. Provate a respirare con calma cercando di placare l’ansia da prestazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete alle prese con un annoso problema, ma il sestile lunare vi designa per trovare una possibile soluzione. La creatività non vi manca affatto! Invece di andare in giro a vantarvi delle vostre avventure, mantenete un atteggiamento saggio e giusto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e la nebulosa quadratura della Luna con Nettuno. Se dovete arrivare puntuali, usate il navigatore. Avete provato a chiedere a una persona di essere vostra alleata. Se dovesse rifiutare, è inutile insistere.