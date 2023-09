Oroscopo di domani 23 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Uno sguardo nella vostra direzione già vi avrebbe detto tutto, ma per colpa della dissonanza della Luna, riuscire a decifrarne il contenuto è arduo. Due menti possono diventare davvero un’unica cosa, ma solo dopo aver superato lo scoglio dell’orgoglio.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie alla sintonizzazione perfetta del trigono lunare, per riuscire a comunicare efficacemente, non vi occorre imparare i segnali di fumo. Il partner vi chiede un fine settimana diverso dal solito, fuori dalle mura di casa? Accontentatelo!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non siete disponibili nel far da balia a qualcuno che neanche vi sta troppo simpatico. Va bene un favore, ma quando è troppo è troppo. Pensare a voi stessi non è sbagliato, anzi. Anche perché poi c’è chi ne approfitterebbe senza ritegno.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’applicarsi da soli non basta, vi servirebbe anche una piccola spintarella da parte della dea bendata. Ma per adesso, nulla in vista! Chi tace acconsente, quindi se non siete d’accordo con un’idea, dovreste comunicarlo al più presto.

Leone. 23/7 – 23/8

Scelte autentiche vi permettono di guardare il vostro interlocutore negli occhi e senza timore. Nel frattempo, perché non vi godete il weekend? Con una precisa organizzazione dell’agenda, dopo aver sbrigato le faccende, resterà tempo per lo shopping.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vita frenetica odierna è davvero complessa, ma l’appoggio della Luna nell’instancabile Capricorno si rivela un vero balsamo risanatore. Semplificate al massimo le cose, senza ingarbugliarvi negli intellettualismi. Avrete più chance.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il bisogno di socializzare potrebbe aumentare in questo periodo, con l’arrivo del Sole nel vostro segno, e portarvi ad accettare compromessi. Rimanete della vostra idea, anche se potreste accettare che un amico scelga il film da guardare insieme.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Troverete una soluzione a un contrattempo, ve l’assicura la Bianca Signora. Riuscite a improvvisare bene, anche senza una parte scritta. Utilizzate prima di tutto ciò che avete a portata di mano, senza andare alla ricerca di chissà che cosa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Di solito non siete materialisti, ma questo non vuol dire che amate lo spreco. Date nuova vita agli oggetti che non usate più, con un po’ di creatività. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti. Tutti alla ricerca di vecchie cianfrusaglie in soffitta...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile della Luna con Saturno vi aiuterà a mettere finalmente la testa a posto e ad accettare delle responsabilità nella vita a due. Senza troppi grilli per la testa, anche voi sarete più felici e più sereni dando dimostrazione di solidità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se l’atmosfera in casa non è delle più romantiche e si respira una certa tensione, correte ai ripari, trasformando l’ambiente con tocchi precisi. Meglio provare a parlare, piuttosto che voler restare soli tutto il tempo. Una soluzione si trova sempre.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il vestito che avevate scelto alla fine è un po’ troppo caro e a malincuore optate per la seconda opzione. “L’abito non fa il monaco!” Anche se a volte vi dovete accontentare, non vuol dire che dobbiate mettere in stand by i vostri sogni.