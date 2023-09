Oroscopo dell’anno 2024 per la Bilancia: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute.

Amore. Il 2024 si preannuncia come un anno di profonda riflessione personale e di ricerca di equilibrio nelle relazioni. Mentre il Nodo Sud si muove attraverso il tuo segno, potresti sentire il bisogno di rallentare e valutare ciò che veramente desideri dal partner e dalla relazione. Ma non interpretare questo come un segno di ritiro: è semplicemente un periodo di autoconsapevolezza e crescita. Quando l'estate arriverà, porterà con sé una rinascita del romanticismo e una nuova chiarezza su ciò che cerchi nell'amore. Autunno promette di essere un periodo di celebrazioni e momenti gioiosi nella sfera amorosa.

Finanza. Quest'anno, il tuo senso estetico sarà in primo piano, portandoti verso acquisti che non solo sono funzionali ma anche belli. Che tu sia tentato da oggetti d'arte, gioielli o addirittura abbigliamento di alta moda, ti consigliamo di bilanciare le tue inclinazioni con una solida prudenza finanziaria. Mentre è bello circondarsi di bellezza, è anche vitale non lasciarsi trasportare e rimanere ancorati alle realtà finanziarie.

Salute. Con l'influenza positiva di Giove in Toro, il 2024 sarà un anno in cui ti sentirai chiamato a esplorare pratiche di radicamento e centratura. Questo potrebbe tradursi in una nuova passione per lo yoga, la meditazione o persino le lunghe passeggiate nella natura. In particolare, giugno sembra un mese chiave per te, in cui la connessione tra mente, corpo e spirito sarà particolarmente forte. Ora più che mai, sarà essenziale circondarti di persone che supportano e valorizzano il tuo benessere. Evita situazioni e individui che ti drenano l'energia e cerca, invece, di avvicinarti a chi ti riempie di vibrante positività.