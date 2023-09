Oroscopo di domani 24 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 24 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 24 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la fretta, cattiva consigliera, rischiate di bruciare il dolce preparato per il pranzo della domenica. La dissonanza della Luna vi ostacola. Eccovi alla ricerca di chiavi o portafogli. Avete la testa fra le nuvole... potrebbe essere ovunque.

Toro. 21/4 – 20/5

Atmosfera perfetta ed entusiasmante, grazie ai trigoni lunari con Giove e Urano. Vi giunge inaspettato un sostegno, senza neanche averlo chiesto. Una coincidenza fortuita vi fa essere al posto giusto nel momento giusto. Incontro emozionante in vista.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I ricordi riaffiorano senza che voi li richiamiate alla memoria. Ben vengano quelli positivi, che vi fanno affrontare la giornata con il sorriso. È praticamente impossibile accontentare tutta la famiglia. Siete pronti a sacrificare un vostro bisogno.

Cancro. 22/6 – 22/7

La mente vola in alto, ma prima o poi dovrete fare i conti con le esigenze terra terra del quotidiano. Avete dimenticato di cucinare oggi? L’opposizione della Luna vi deconcentra. Meglio passare il pomeriggio a guardare un film in TV.

Leone. 23/7 – 23/8

Voi dettate alcune condizioni, ma poi magnanimamente lasciate che anche l’altro esterni le sue. Troverete un punto di contatto per andare d’accordo. Non occorre una ricorrenza particolare per festeggiare la bellezza della vita e dello stare insieme.

Vergine. 24/8 – 22/9

La gentilezza con cui trattate le persone si rivela una potente calamita, in grado di attirare solo cose belle. Siete ispirati dal trigono della Bianca Signora. Dedicate un po’ del vostro tempo a una associazione benefica o semplicemente ad aiutare il prossimo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Cedere alla tentazione e alla voluttà della quadratura lunare a Marte, o restare ben centrati e non sbilanciarsi troppo? A voi l’ardua scelta. Un elettrodomestico si rompe... Meglio sostituirlo con uno di ultima generazione, a risparmio energetico.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Chiedete ai vicini di non fare troppo baccano, dato che vorreste riposare essendo rincasati all’alba. Domandatelo con gentilezza e acconsentiranno. Volete partecipare a un dibattito, senza sapere nulla sull’argomento. Potreste rimediare una brutta figura.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’attenzione alle piccole cose e ai minimi dettagli viene ripagata con complimenti e lusinghe. Ben accetti, anche se non ne avete bisogno! Curate l’apparecchiatura, le portate e il gusto. Come si dice... “anche l’occhio vuole la sua parte!”.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La congiunzione Luna-Plutone vi consiglia di partire per un’avventura, magari in compagnia delle persone che più amate: divertimento assicurato. A parte il Sole e la dissonanza lunare con Marte, gli astri vi appoggiano in pieno nelle vostre decisioni.

Acquario. 21/1 – 19/2

La vostra autorealizzazione non può essere completamente egoistica. Pensate alla vostra carriera, ma nello stesso tempo curate la famiglia. Non sprecate la domenica tra le scartoffie dietro la scrivania. Meglio stare in compagnia senza pensieri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il senso artistico del sestile lunare con Nettuno vi sarà utile per rendere più accogliente l’appartamento o la casa in cui vi siete trasferiti. Date nuova vita a un vecchio tappeto trovato in un mercatino, ovviamente dopo averlo pulito a fondo.