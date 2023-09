Oroscopo dell’anno 2024 per l'Acquario: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute.

Amore. Il 2024 sarà un anno profondo e significativo per gli Acquario in termini di relazioni. Con Plutone che fa la sua apparizione nel tuo segno, si presenterà un invito a immergerti nelle profondità delle tue emozioni e a esplorare la tua vera essenza nelle relazioni. L'anno sottolineerà l'importanza di mantenere la tua individualità e non compromettere la tua autenticità per piacere agli altri. Potresti anche scoprire nuovi aspetti di te stesso che non sapevi esistessero. Questa ricerca di autenticità ti guiderà verso relazioni più profonde e significative. E con Giove in Gemelli, sarai incoraggiato a esprimerti liberamente e a comunicare le tue verità, rafforzando così i legami esistenti e attrarre nuove relazioni allineate con il tuo vero sé.

Finanza. L'anno inizierà con l'accento posto sulla prudenza finanziaria. Nonostante la tua natura spesso avventata o non convenzionale quando si tratta di soldi, i primi mesi del 2024 ti spingeranno a esercitare maggiore disciplina. Sarà essenziale stabilire un bilancio e risparmiare, soprattutto in vista di potenziali opportunità di investimento verso la metà dell'anno. Con Giove in Gemelli nella seconda metà dell'anno, potresti sentirsi attratto da investimenti personali, come corsi educativi, viaggi o altre esperienze che arricchiranno la tua mente e la tua anima.

Salute. Il 2024 per l'Acquario sarà un anno di equilibrio e armonia tra corpo, mente e spirito. Sarà essenziale prestare attenzione ai segnali che il tuo corpo ti manda, garantendo una dieta equilibrata e un esercizio fisico regolare. Tuttavia, la vera novità sarà l'attenzione alla salute mentale ed emotiva. Circondati di energie positive e connessioni nutritive. Con Plutone nel tuo segno, avrai l'opportunità di lasciarti alle spalle vecchie ferite e energie tossiche, permettendo a te stesso di crescere e prosperare in un ambiente sano e positivo. La meditazione, lo yoga e le pratiche di consapevolezza potrebbero rivelarsi strumenti preziosi in questo percorso di guarigione e crescita interiore.