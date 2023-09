Oroscopo di Ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali secondo Artemide.

Ariete

Amore: Questo mese, la tua vita sentimentale si interseca strettamente con la routine di tutti i giorni. Venere in Vergine accende le scintille nelle situazioni più quotidiane, rendendo luoghi come il posto di lavoro o il supermercato potenziali palcoscenici per incontri intriganti. Se sei già in una relazione, questo è il momento di apprezzare le sfumature. I piccoli gesti, come rassettare il letto o quei dolci messaggi giornalieri, diventano tesori nascosti di affetto. Rivolgiti a questi momenti per riscaldare il cuore.

Soldi: Ottobre porta con sé alti e bassi finanziari. Mentre potresti trovarti a fronteggiare spese impreviste, come la necessità di sostituire un dispositivo rotto, ci sono buone notizie. Un vecchio debito, che avevi ormai dimenticato, potrebbe tornare a te in maniera inaspettata. Sebbene la tentazione di viziarti sia grande, è essenziale rimanere entro i limiti del tuo budget.

Salute: Questo mese ti invita a rallentare e riflettere. Anche se potresti sentirti inizialmente frustrato, impara a concederti dei momenti di pausa. Integrare pratiche come lo yoga, concederti bagni rilassanti, spendere tempo di qualità con le persone care e dedicarti a passeggiate rigeneranti, ti aiuterà a mantenere l'equilibrio e il benessere.

Toro

Amore: Questo mese è caratterizzato da vibrazioni amorose particolarmente positive. Con l'influenza della Luna Piena nel tuo segno il 28 e di Venere nella compatibile Vergine, c'è un forte magnetismo attorno a te. Ti troverai circondato da potenziali partner, ma spetta a te discernere chi è degno della tua attenzione. Per chi è già in una relazione stabile, la parola d'ordine è trasparenza. La Luna Piena ti mostra ciò che preferiresti ignorare, ma affrontare questi aspetti con sincerità può rivelarsi un potente catalizzatore per l'evoluzione della tua relazione e della tua crescita personale.

Soldi: L'influenza di Venere in Vergine ti spinge a fare una sorta di "pulizia di primavera" finanziaria. Sii realistico: certi oggetti, come quegli stivali di vernice o quel piano elettrico, non hanno più un posto nella tua vita. Considera l'idea di venderli. Non solo libererai spazio fisico, ma anche energia mentale, e guadagnerai qualche soldo extra.

Salute: Ricorda che, in termini di nutrizione, a volte "meno è più". Soprattutto con l'influenza amplificante di Giove nel tuo segno, è essenziale prendersi un momento per riflettere su ciò che effettivamente nutre il tuo corpo. Distingui tra ciò che ti drena e ciò che ti ricarica. Fai uno sforzo consapevole per spostarti verso una dieta più salutare, anche se è solo un piccolo passo alla volta.

Gemelli

Amore: L'influsso di Venere in Vergine affina il tuo lato analitico, trasformandoti in una sorta di "Sherlock Holmes" sentimentale. Gli appuntamenti non sono solo occasioni romantiche, ma anche momenti di osservazione acuta. Sarai in grado di vedere chiaramente le intenzioni altrui e di capire rapidamente se una relazione ha futuro. Per i Gemelli già impegnati in una relazione, questo periodo induce a godersi il comfort domestico. Forse è il momento giusto per dare un tocco nuovo alla tua abitazione, creando un'atmosfera ancora più accogliente per te e il tuo partner.

Soldi: All'inizio del mese, la tua spesa sembra concentrarsi sul tuo nido, magari in nuovi mobili o decorazioni per la casa. Tuttavia, verso la fine del mese, potresti sentire il bisogno di investire in esperienze un po' più lussuose. Un avvertimento: il rischio di fare acquisti di cui potresti pentirti è elevato in questo periodo. Prima di premere quel pulsante “Acquista”, assicurati che sia davvero quello che vuoi.

Salute: Anche se potrebbe sembrare strano per un segno vivace e comunicativo come il tuo, ottobre è un mese per abbracciare la tranquillità. La solitudine diventa un rifugio dove poter rigenerarsi. Questo significa meno tempo davanti agli schermi, più ore di sonno e sostituire l'energizzante caffè con tisane rilassanti. E non temere, il tuo solito ritmo frenetico tornerà a fine mese!

Cancro

Amore: Questo mese si prevede vivace in campo amoroso, con Marte nel segno amico dello Scorpione che ti sprona ad essere più coraggioso e deciso. Sei incoraggiato a prendere l'iniziativa nella tua vita sentimentale: che sia approcciare quella persona che ti ha colpito o invitare qualcuno a uscire. Non aspettare che le cose accadano, crea l'opportunità. Per i Cancerini già in coppia, la passione si riscalda. È il momento di dedicare tempo alla tua metà e vivere momenti intensi insieme.

Soldi: Con la Luna Piena in Toro, la tua attenzione si sposta sui tuoi beni materiali e sul tuo comfort personale, in particolare sulla tua casa che è il tuo rifugio. È il momento di pensare a modi creativi per incrementare il tuo reddito. Gli hobby o le passioni che hai potrebbero trasformarsi in un'opportunità di guadagno. Esplora questa possibilità.

Salute: Questo mese potresti sentire un forte bisogno di connetterti con la natura. La tua sensibilità è amplificata, e circondarti di ambienti naturali ti aiuterà a trovare equilibrio e serenità. Che si tratti del parco vicino casa o di una gita fuori porta, cerca di trascorrere del tempo all'aria aperta. E ricorda, una passeggiata o un'escursione non sono solo balsamo per l'anima, ma anche un ottimo esercizio fisico!

Leone

Amore: L'energia di questo mese sembra spingerti verso nuove avventure amorose. Prima che Venere lasci il tuo segno per trasferirsi in Vergine, ti suggerisce di essere proattivo nell'approcciare nuove persone. Dai un'occhiata al tuo profilo su app e siti di incontri e fai un aggiornamento; ora è il momento di brillare. Per i Leoncini già impegnati, l'attenzione sembra essere posta sui dettagli quotidiani. Parlate apertamente delle piccole cose, anche se potrebbero sembrare insignificanti. L'onestà e la chiarezza su queste piccole questioni possono rafforzare ulteriormente la tua relazione.

Soldi: Questo mese ti chiama a riflettere sulle tue abitudini finanziarie. Potrebbe essere il momento giusto per riesaminare il tuo budget e valutare dove potresti fare dei cambiamenti. E non sentirti obbligato a fare tutto da solo. Discutere del denaro con amici o familiari potrebbe offrirti nuove prospettive e suggerimenti utili.

Salute: Mentre Venere lascia il tuo segno per entrare in Vergine, potresti sentirti ispirato a fare una "pulizia di primavera", sia fisica che mentale. Il disordine, sia che si tratti di oggetti sia di pensieri, può influire sul tuo benessere emotivo. Forse è il momento di leggere (o rileggere) "La magia del riordino" di Marie Kondo per avere qualche spunto su come procedere e riportare ordine nella tua vita.

Vergine

Amore: Con Venere, il pianeta dell'amore, che entra nel tuo segno, ottobre si preannuncia un mese ricco di romanticismo e di nuove opportunità amorose. La tua attrattività è accentuata dalla presenza della Luna Piena nel segno terreno del Toro: usa questa energia per uscire, conoscere nuove persone e aprirti alle relazioni. Se sei già in una relazione, Venere dona una ventata di freschezza e di energia creativa alla tua unione. È il momento di condividere i tuoi desideri più profondi con il tuo partner e, perché no, di pianificare una pausa romantica insieme.

Soldi: L'influenza di Venere nel tuo segno, insieme a Giove in Toro, crea un clima favorevole per la tua crescita finanziaria. Se hai la sensazione di non essere remunerato in maniera adeguata al tuo lavoro, è il momento giusto per chiedere un aumento o rinegoziare le tue condizioni. Armato di buoni argomenti, fai valere le tue competenze e il tuo valore sul luogo di lavoro.

Salute: Ottobre ti richiederà una lucidità mentale e capacità decisionali rapide. Per essere all'altezza, è essenziale che tu mantenga la mente in forma. Assicurati di avere un sonno di qualità, cambia la tua routine quotidiana per stimolare il cervello, consuma cibi ricchi di Omega-3 e vitamine del gruppo B. Per mantenere il cervello agile, impegna la memoria con attività come leggere, risolvere rompicapi o imparare nuove poesie. Queste piccole abitudini possono fare una grande differenza nella tua agilità mentale.

Bilancia

Amore: Ottobre è un mese speciale per te, in cui le energie positive sono tutte a tuo favore. La presenza del Sole e della Luna Nuova nel tuo segno ti dona un equilibrio interiore ed esteriore che fa risplendere il tuo fascino naturale. Sei pronto per nuove avventure e esperienze: potresti sentirti attratto dall'idea di viaggiare e scoprire nuovi luoghi, e proprio in questi contesti potresti incontrare persone interessanti. Apri il tuo cuore e comunica, le stelle sono dalla tua parte. Se sei già in una relazione, questo mese potresti scoprire una nuova armonia e complicità con il tuo partner. L'energia leggera e positiva di ottobre vi spingerà a condividere momenti di gioia insieme, celebrando il conforto e la sicurezza che provate l'uno accanto all'altro.

Soldi: La Luna Nuova del 14 ti invita a rinnovare la tua immagine. Considera questo periodo come un investimento in te stesso, un modo per riflettere esternamente l'equilibrio e la bellezza interiore che senti. Tratta te stesso a piccoli lussi come un nuovo taglio di capelli, un trattamento per la pelle o un nuovo accessorio di tendenza. La fiducia che ne guadagnerai sarà un investimento per il futuro.

Salute: L'avvicinarsi del tuo compleanno ti spinge a fare bilanci e progettare il prossimo anno in termini di benessere. Questo è il momento ideale per stabilire nuovi obiettivi di salute e benessere. Dedica del tempo per riflettere su ciò che vuoi migliorare o modificare nella tua routine quotidiana. Puoi prendere in considerazione nuove abitudini come una routine di esercizi regolari, nuove tecniche di meditazione o l'adozione di una dieta più sana. Grazie alla presenza positiva del Sole nel tuo segno, ti sentirai energico e motivato a perseguire questi obiettivi con determinazione.

Scorpione

Amore: Questo mese è carico di passione, intensità e desiderio. Marte, il pianeta dell'azione e del desiderio, nel tuo segno alimenta la tua energia vitale e ti rende particolarmente magnético. Se sei single, questo è il momento di prendere l'iniziativa e fare il primo passo, le stelle sono dalla tua parte. Se sei in una relazione, rafforza il tuo legame con attività intime e condivise. Sfrutta l'energia di Marte per rendere ogni momento insieme indimenticabile, dalle semplici serate trascorse a casa ai viaggi improvvisi e avventurosi.

Soldi: Mentre Marte potrebbe darti il ​​desiderio di fare acquisti impulsivi, prenditi un momento per valutare le tue necessità reali. Prima di fare acquisti significativi, considera ciò che hai e ciò di cui hai realmente bisogno. Può anche essere un buon momento per rivedere il tuo budget e identificare aree in cui potresti risparmiare o reinvestire i tuoi soldi.

Salute: Grazie all'energia di Marte, ti sentirai vivace e pronto a sfidare te stesso. Questo è il momento ideale per avviare o intensificare la tua routine di esercizi. Che tu scelga di fare jogging, yoga, sollevamento pesi o qualsiasi altra attività, l'importante è rimanere attivo e sfruttare al meglio l'energia positiva di questo periodo. Ciò ti aiuterà a mantenerti in forma, migliorare il tuo umore e combattere la possibile apatia autunnale. Inoltre, il movimento è un ottimo modo per canalizzare e bilanciare l'intensità che senti questo mese.

Sagittario

Amore: Questo mese ti mette di fronte a diverse sfide e opportunità. Mentre sei preoccupato per altre aree della tua vita, non dimenticare l'importanza di dedicare tempo e attenzione alla tua vita sentimentale. La chiave è la qualità piuttosto che la quantità: trascorri momenti significativi con il tuo partner e cerca di bilanciare le tue energie tra lavoro, divertimento e amore. Se sei single, sii selettivo nelle tue interazioni. Cerca relazioni che ti elevino e ti portino gioia autentica.

Soldi: Con Giove, il tuo pianeta guida, in retrogrado, la prudenza è la parola d'ordine quando si tratta di finanze. Evita spese impulsive e prendi decisioni finanziarie solo dopo aver riflettuto attentamente. Questo non è il momento di avventurarsi in investimenti rischiosi o di fare grandi acquisti su un capriccio. Tuttavia, se hai pianificato e risparmiato per qualcosa da tempo, potrebbe essere il momento giusto per finalizzare l'acquisto.

Salute: Mentre il Sagittario è noto per la sua natura avventurosa e spensierata, questo mese ti porta a riflettere sulle tue abitudini e sul tuo benessere. Ascolta il tuo corpo e fa attenzione ai segnali che ti manda. L'eliminazione dello zucchero dalla tua dieta potrebbe portare a benefici sorprendenti, sia fisici che emotivi. Questo passo potrebbe darti più energia, migliorare la tua pelle e aiutarti a sentirti meglio in generale. Avere una mentalità aperta e essere disposto a fare piccoli cambiamenti ora può portare a risultati duraturi nel futuro.

Capricorno

Amore: Questo mese promette di essere significativo in termini di relazioni. Con Venere in Vergine, il tuo focus si sposta verso connessioni più profonde e significative. Se sei single, evita di perdere tempo in situazioni superficiali e cerca invece di stabilire legami sinceri e autentici. L'eclissi lunare alla fine del mese potrebbe portare con sé forti vibrazioni romantiche, offrendoti l'opportunità di incontrare qualcuno che si allinea perfettamente ai tuoi valori e alle tue aspirazioni. Per quelli di voi che sono già in una relazione, una pausa o una piccola vacanza con il vostro partner può aiutare a rinvigorire la vostra connessione e darvi una nuova prospettiva sulla vostra unione.

Soldi: La prudenza è la parola d'ordine quando si tratta delle tue finanze questo mese. Prenditi il tempo per rivedere e valutare il tuo budget e le tue spese. Forse ci sono aree in cui potresti risparmiare o investimenti che non stanno dando i frutti sperati. Questo periodo di riflessione ti aiuterà a stabilire un solido piano finanziario per il futuro.

Salute: Il tuo benessere fisico ed emotivo dovrebbe essere una priorità in questo momento. Riconosci il valore del riposo e della rigenerazione. Se senti di essere sopraffatto o stressato, prenditi una pausa e dedica del tempo per rilassarti e ricaricarti. Una giornata in una spa o un pomeriggio dedicato allo shopping possono sembrare indulgenze, ma a volte, dedicare del tempo a te stesso e alle tue esigenze può avere benefici duraturi sia per la tua salute mentale che per quella fisica.

Acquario

Amore: L'aria intorno a te è carica di potenziale e di nuove opportunità. Anche se ti trovi in situazioni lavorative o sociali, c'è sempre una possibilità di scintilla romantica. Pertanto, è essenziale essere presente, mantenere la mente aperta e mostrarsi autentico. Per gli Acquari in una relazione, l'intimità si approfondirà con la condivisione di sentimenti e esperienze. Sperimentare attività leggere e divertenti, come il laser tag o l'hobbyhorse, può dare una ventata d'aria fresca alla tua relazione.

Soldi: Sebbene gli ultimi mesi possano essere stati turbolenti sul fronte finanziario, le energie di Venere in Vergine ti aiuteranno a stabilire una base solida. Ora più che mai, è essenziale tenere d'occhio le tue finanze, evitare spese impulsivo e risparmiare per tempi futuri.

Salute: La comunicazione è la chiave per il tuo benessere questo mese. Mantenere collegamenti stretti con i tuoi cari e condividere esperienze, emozioni e risate ti darà una spinta morale e aiuterà a tenere lontano lo stress e la tristezza. Le attività fisiche con amici o familiari, come passeggiate all'aperto o lezioni di fitness, possono anche contribuire a migliorare il tuo umore e rafforzare il tuo corpo. Non sottovalutare il potere del sostegno sociale e della comunità per la tua salute generale.

Pesci

Amore: Questo mese è caratterizzato da un'energia che spinge all'espansione e alla crescita. Con Marte in Scorpione, sarai motivato ad esplorare nuove attività e cercare nuovi modi per connetterti con le persone intorno a te. Se sei single, considera di ampliare i tuoi orizzonti partecipando ad attività sociali come club del libro o teatro. Se sei in una relazione, è fondamentale trovare il tempo per la tua dolce metà nonostante le tue responsabilità e gli impegni. Ricorda che le relazioni prosperano con tempo di qualità e attenzione.

Soldi: Questo mese potresti sentirti incline a trattarti con piccoli lussi. Sebbene sia essenziale bilanciare la spesa e il risparmio, a volte concedersi un piccolo piacere può avere effetti positivi sulla tua autostima e sul tuo benessere emotivo. Ricorda solo di non esagerare e di fare acquisti consapevoli.

Salute: La transizione stagionale può colpire particolarmente i Pesci, rendendoti più sensibile alle vibrazioni attorno a te e potenzialmente abbassando il tuo umore. Per combattere la tristezza autunnale, investi in pratiche di mindfulness come meditazione e esercizi di respirazione. Questi possono aiutarti a rimanere ancorato al momento presente e a migliorare la tua capacità di affrontare lo stress. Considera anche terapie corporee come massaggi o yoga per rilassare la mente e il corpo. Riconnettiti con te stesso e prenditi cura del tuo benessere interiore.