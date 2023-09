Oroscopo di oggi 28 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 28 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 28 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non cadete nelle trappole che qualcuno vi vuole tendere. Occhi aperti soprattutto là dove vi sentite sicuri, forse anche troppo sicuri. Un progetto potrebbe finire su un binario morto, ma potreste riutilizzarne i pezzi per costruirne un altro.

Toro. 21/4 – 20/5

In questo giovedì sarete piuttosto favoriti dalla sorte, grazie al sestile lunare con Giove e Urano. Originalità senza sforzo, buoni guadagni. Volevate fare di testa vostra e a quanto pare avevate ragione. Qualcuno si starà mangiando le mani.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un collega potrebbe mettervi in cattiva luce, in presenza del principale. Meglio correre ai ripari e prevenire le sue mosse con astuzia. Qualche timore vi assale, ma se fate dei bei respiri profondi, l’esame o il colloquio andranno benone.

Cancro. 22/6 – 22/7

Fare una ricerca sarà più facile, per merito dell’appoggio della Luna. Da veri detective, ce la farete ad arrivare alla verità, senza ombra di dubbio. Non siate creduloni, ma se una persona vi ispira fiducia, seguite l’istinto, e dategli il vostro numero.

Leone. 23/7 – 23/8

Quando le parole sono troppe, è difficile raccapezzarsi. Forse sarebbe bene avere a disposizione un riassunto o uno schema, per capire meglio. Maneggiare denaro altrui è facile, ma quando si tratta del vostro, beh, un po’ di preoccupazione c’è!

Vergine. 24/8 – 22/9

Se la scrivania è un po’ in disordine, meglio metterci subito mano. Con l’opposizione lunare a Mercurio, non riuscite a ritrovare un documento. Se la mente è nel pallone, scrivere una lettera o un resoconto aziendale potrebbe essere complicato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con l’arrivo del vostro compleanno, non sapete se invitare una persona che si è dimostrata sgarbata nei vostri confronti. Suvvia, perdonatela! Se le energie non sono al massimo, chiedete aiuto nell’organizzare la festa: solo così sarà perfetta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Bianca Signora in Pesci vi fa evitare i sotterfugi e gli inganni dei millantatori, e nello stesso tempo vi dà una marcia in più negli incontri galanti. I rimedi della nonna spesso hanno un fondamento di verità. E voi ne avete più di uno a disposizione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Troppo fragili, per colpa della sensibile Luna in Pesci. Ricevere un’umiliazione, e per di più da un familiare, beh, non ve l’aspettavate! Cercate di non legarvela al dito. Meglio uscire per cambiare aria, certi spazi sono troppo stretti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’amicizia lunare con Plutone vi regala una grande abilità, che sarà molto apprezzata a scuola o in ufficio. Certo che molti vi chiedono aiuto. Non ce la fate a dire di no a nessuno, ma alla fine della giornata la stanchezza si farà sentire non poco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Destabilizzati dalle emozioni negative, provate a liberarvi dal peso di certe responsabilità. Non vi piace sentirvi con il fiato sul collo. Meglio evitare ogni eccesso, a partire dalla dieta. Niente scelte strampalate, non cacciatevi nei guai!

Pesci. 20/2 – 20/3

Troppo mistici, per sporcarvi le mani, a causa della congiunzione Luna-Nettuno. Ma alla fine chi prepara il pranzo, se siete impegnati a meditare? Tornate con i piedi per terra appena possibile. Giove, Urano e Plutone vi aiutano: ottimismo e fantasia.