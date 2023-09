Oroscopo di domani 29 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 29 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 29 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non accettate di venir comandati a bacchetta, ma l’opposizione del Sole alla Luna nel vostro cielo vi consiglia di evitare gli eccessi. Magari un compromesso non sarebbe male neppure per voi. E tutti se ne potrebbero giovare non poco.

Toro. 21/4 – 20/5

Un rapporto particolare vi tiene non poco sulle spine. Colpa della quadratura di Venere a Urano o del fatto che vi siete lasciati impelagare. Provate a risalire dal pantano in cui vi siete cacciati: qualcuno ribadisce che vi aveva avvisati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Ariete vi riempie di entusiasmo e di voglia di fare. Non lasciatevi bloccare, né da inutili paure né da possibili incomprensioni con il partner. Se non avete fretta, potete spiegare da capo un’altra volta. Evitate errori dovuti alla superficialità.

Cancro. 22/6 – 22/7

Certe richieste da parte del capo vi sembrano pretenziose. Ma anche se non ne siete convinti al cento per cento, non vi conviene procrastinare. Vi sentite demotivati per colpa della dissonanza lunare. Trovate dentro di voi la giusta scintilla.

Leone. 23/7 – 23/8

Nonostante una Luna armonica nei vostri confronti, le reazioni ai gesti altrui potrebbero essere eccessive, a causa del bisticcio tra Venere e Urano. Avere desideri non è sbagliato, anzi. Ma averne troppi potrebbe farvi sentire alquanto insoddisfatti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con un po’ di attenzione in più nei riguardi delle persone che vi stanno accanto, vi meriterete uno sguardo diverso e vi sentirete gratificati. Al lavoro non fomentate divisioni, nonostante le vedute diverse, pensando al bene dell’azienda.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Trovare un equilibrio con gli altri, soprattutto dovendo condividere tempi e spazi, non sarà facilissimo per via dell’opposizione Sole-Luna. Fate fronte alla possibile discordia con una ventata di leggerezza. Non prendetevi troppo sul serio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La magia di un solido rapporto di coppia potrebbe essere rovinata malamente, da una critica mossa nei confronti del vostro compagno o compagna. Meglio riflettere bene, prima di aprire bocca: forse potreste anche pensare di poter rimanere in silenzio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La lucidità mentale della Bianca Signora in Ariete vi aiuterà a distinguere il vero dal falso, la fortuna dalla sventura, e a scegliere di conseguenza. Con un bagaglio leggero andrete molto più veloci. Non serve avere mille nozioni, ma collegarle insieme.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa della Luna ostica verso di voi, potreste battere un po’ la fiacca in questo venerdì. Stanchezza e calo mentale in arrivo. Vi riprenderete presto, ma nel frattempo evitate magari di voler scalare una montagna in una volta sola!

Acquario. 21/1 – 19/2

Per comunicare al giorno d’oggi avete a disposizione moltissimi mezzi. Il sestile lunare vi aiuterà a utilizzarli sempre per il meglio. Difficile sentirsi soli, quando il telefono squilla ogni due minuti. E c’è anche chi vorrebbe riposare!

Pesci. 20/2 – 20/3

Prima di realizzare il nuovo progetto che avete in mente, meglio placare l’animo e purificarlo. “Chi ben inizia è a metà dell’opera”, si dice! Riconoscerete i passi dell’altro e ne seguirete le orme, sempre che vi si addicano alla perfezione.