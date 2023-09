Oroscopo di domani 30 settembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 30 settembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 30 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Gli ottimi rapporti della Luna con Venere vi aiuteranno a mantenere il vostro self-control, nonostante le sue bizze verso Marte e l’oscuro Plutone. Affidatevi al cuore, più che alla mente. Sì al risveglio dei sensi, ma solo se ben indirizzato e guidato.

Toro. 21/4 – 20/5

L’inventiva del trigono Mercurio-Urano sopperirà alle possibili difficoltà. Veri e propri colpi di genio vi tengono a galla, nonostante tutto. Un vero tocco drammatico, ed eccovi i protagonisti della storia. Per oggi non accontentatevi di poco.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un atteggiamento democratico si rivela vincente, dovendo collaborare con il vostro team. A che serve imporre idee senza il consenso altrui? Emozionati da una dichiarazione... inutile ogni tentativo di calmare il cuore che batte all’impazzata.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non disdegnate un incarico, anche se non del tutto adatto al vostro temperamento. Intanto iniziate, poi aggiusterete il tiro strada facendo. Poco tolleranti per via della cocciuta Bianca Signora in Ariete. Eppure, se qualcuno lo è stato con voi...

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera ideale per dire il vostro sì alla persona del cuore o anche semplicemente per chiedere un appuntamento, con la Luna e Venere in armonia. Se la fortuna vi sorride, potete anche sperare di ricevere un piccolo incentivo. Non potete rifiutare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un amico vi chiede una mano e voi non potete tirarvi indietro. Animati dal trigono Mercurio-Urano, risolverete più di un pasticcio con originalità. Dato che il tempo è denaro, cominciate a pensare di trasformare una passione in qualcosa di più serio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per la vostra festa, con la dissonanza lunare a Marte, potreste spendere più del previsto. Cercate di risparmiare con il dolce, preparandolo da soli. Il nervosismo a fior di pelle non vi permette di trattare con i guanti di velluto una persona di riguardo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La cortesia con cui trattate l’ultimo arrivato vi verrà ripagata, prima o poi, statene certi. La vita è una ruota che gira, e gira per tutti. Mentre fate le faccende di casa, accendete la radio o mettete su un po’ di musica: faticherete di meno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’impulso benefico della Luna in Ariete vi spinge a migliorare la condizione economico-sociale. A patto che possiate scegliere liberamente. Decidete di ricambiare con generosità la benevolenza di chi vi ha subito accolto a braccia aperte.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le trattative estenuanti per un contratto di lavoro non sono un problema per voi. Alla fine, riuscirete a rigirare la frittata come più vi conviene. No al desiderio di vendetta instillato dal quadrato Luna-Plutone. Un torto subito deve essere dimenticato.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pianificate la giornata e ritagliatevi momenti da dedicare al relax. Pur se non riuscite ad avere troppi spazi vuoti, è necessario per una vita sana. Dovendo parlare davanti a molte persone, il sestile lunare vi ispirerà un discorso incisivo ed efficace.

Pesci. 20/2 – 20/3

Datevi il tempo per ragionare e per riflettere con calma. Preparatevi a un nuovo acquisto, facendovi fare più preventivi e ascoltando più campane. L’organizzazione è tutto, e la dice lunga su che tipo di persone siete. Buoni propositi di fine mese.