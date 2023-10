Oroscopo di domani 2 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 2 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 2 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Le energie magari non sono moltissime e l’inizio della settimana è una dura batosta per tutti. Dovreste trovare un pizzico di entusiasmo. Un po’ di ansia è normale durante un colloquio di lavoro, ma riuscirete a dimostrare quanto valete.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ottimismo di Giove e il carisma di Urano, grazie alle rispettive congiunzioni con la Luna, si fondono in un mix frizzante dal sapore nuovo. Non avete nulla da temere, tranne forse qualche incomprensione con la persona che amate: pazienza!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Inutile sgomitare in un momento forse non troppo propizio. Nonostante vogliate mettervi in mostra, c’è sempre qualcuno che si intrufola in mezzo. Farete meglio il vostro lavoro rimanendo per un po’ dietro le quinte. Evitate i problemi insormontabili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete ragione, e grazie al sestile lunare, vi viene facilmente riconosciuta. Fate voi il primo passo, nel caso dobbiate ricucire una relazione. Per il bene della coppia, potete fare a meno di un po’ di orgoglio. Questo vi vale un complimento.

Leone. 23/7 – 23/8

Vi conviene sventolare bandiera bianca, in una battaglia in cui avreste davvero poche possibilità di vincere, con la quadratura Luna-Venere. Non fatevi sommergere dalle difficoltà. A fine giornata potreste aver bisogno di un lungo abbraccio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata equilibrata, ma voi dovrete scegliere tra l’acume del trigono lunare con Mercurio e l’ingenuità dell’opposizione di questo a Nettuno. Se negli armadi o sulla scrivania regna il caos, trovate del tempo per riordinare e riorganizzare lo spazio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un malinteso potrebbe farvi perdere tempo prezioso. Provate a spiegarvi bene, soprattutto se le carte che dovete consegnare sono ingarbugliate. Con gli altri cercate di avere un comportamento gentile. Siate pro sociali, non ve ne pentirete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La mancanza di tatto, per colpa della Luna nel vostro segno opposto, potrebbe essere un bel problema. Attenti, o qualcuno si potrebbe offendere. Vi muovete come un elefante in mezzo ai cristalli. Il rischio di rompere tutto è assai elevato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Improvvisate come al solito, ma dovete capire quando è meglio fermarvi, o potreste esagerare e ricevere un piccolo o grande rimprovero. Occhio agli investimenti sbagliati! Meglio andare sul sicuro: no a inutili rischi. Chi si accontenta...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie al trigono della Bianca Signora con il vostro cielo, potete contare su una marcia in più. Aiutate un amico in difficoltà senza chiedere nulla in cambio. Il richiamo della fedeltà sarà più tenace del desiderio di avventura. Meglio così, siate saldi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sognanti e in vena di chiacchiere? Il senso pratico potrebbe non bastare. Per colpa della dissonanza lunare, avete la testa fra le nuvole. Tornate con i piedi per terra ed evitate i voli pindarici, che presagiscono rapide e dolorose cadute.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’ossessione per un’idea, colpa del bisticcio tra Mercurio e Nettuno, potrebbe impedirvi di cogliere le opportunità non appena vi si presentano. Ricalibrate la bussola, grazie al sestile Luna-Nettuno, e attenti a non perdervi in un bicchier d’acqua.