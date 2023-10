Oroscopo di oggi 1 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 1 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non sempre è facile far andare d’accordo spirito e materia. Il tempo festivo a disposizione potrebbe servirvi per raggiungere un certo equilibrio. Anche se il pranzo che avete pagato magari è costato più del dovuto, non vi lamentate minimamente.

Toro. 21/4 – 20/5

Le romanticherie della Luna in casa vostra si uniscono alla praticità del sestile con Saturno. Meglio non essere solo fuffa, ma anche sostanza. L’organizzazione dei tempi e degli spazi vi permette di guadagnare punti agli occhi di un superiore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vincete la ritrosia che non vi farebbe accettare un invito a un aperitivo. È vero, forse la compagnia non è quella ideale, ma che importa? Meglio che tutti in casa imparino la collaborazione. Non è giusto che debba fare tutto uno soltanto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nel tempo libero domenicale avrete modo di ampliare i vostri interessi. Infatti restare al passo con i tempi nel mondo del lavoro è fondamentale. La fiducia nel rapporto di coppia andrebbe messa al primo posto. Se manca quella, il resto non si regge.

Leone. 23/7 – 23/8

Al ristorante vi ostinate a scegliere lo stesso piatto che l’ultima volta non vi era piaciuto molto. Non sarebbe meglio cambiare? Coraggio... Anche se la volontà non è esagerata per via della dissonanza della Luna, non servitevene come scusa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non potete fare a meno di alcuni ideali, utili per tracciare la vostra rotta, ma non sentitevi affatto in colpa, se per una volta non li seguite. Il trigono lunare vi apre la mente verso nuovi orizzonti. Scegliete un bel film da vedere con qualcuno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mentre preparate la torta di compleanno, vi vengono in mente molti dubbi. Abbiate fiducia nelle vostre capacità o affidatevi a un pasticciere. Potete prendervi una piccola rivincita nei confronti di chi non credeva in voi, se lo desiderate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna che ostacola i vostri propositi, dovrete tenere sempre pronto un piano B. Non prendetevela con il primo che vi capita a tiro. Tergiversare in amore a poco serve. Meglio prendere il toro per le corna e uscire allo scoperto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete tutto sotto controllo, perciò potete anche allentare un po’ la tensione e non stare con il fiato sul collo alle persone che vi sono vicine. Delegate compiti facilmente eseguibili, sempre sotto la vostra supervisione, per tutta la domenica.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il mese inizia in bellezza, grazie al trigono lunare. Molte persone vi appoggiano e credono nei vostri progetti, ma non prendete troppi incarichi. Di fronte a una offesa non reagite, ma comportatevi con superiorità, dando una lezione allo sbruffone.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alcune corrispondenze non rispondono in tempo. Colpa della pigra Luna in Toro. Inutile reclamare, tanto non ci potreste cavare un ragno dal buco. Allenate la pazienza, anche se per oggi potrebbe non essere proprio il vostro forte. Voi remissivi? Mai.

Pesci. 20/2 – 20/3

Scelte sagge vi guidano verso un risparmio che potrete utilizzare per regalare una cena a tutta la famiglia. Ottimo il sestile lunare con Saturno!

Con il prossimo e ancor più con il vostro partner, meglio che siate sempre leali al cento per cento.