Oroscopo di domani 4 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 4 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

La malinconia è bandita, grazie alla Bianca Signora ancora nell’amico Gemelli. Carburante per le vostre idee o piccoli progetti da terminare. Non importa la grandezza di ciò che potete fare, quanto piuttosto la gratificazione che ne riceverete.

Toro. 21/4 – 20/5

Un piccolo fastidio potrebbe essere ingigantito dal malumore di un collega. Riportate tutti sulla retta via, magari offrendo loro un buon caffè. Qualcuno forse non trova il coraggio per approcciarvi. Certo, se voi gli poteste dare una mano...

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’armonia dei rapporti del Sole con la Luna nel vostro cielo si riverserà positivamente su tutte le vostre occupazioni. Il buonumore è contagioso. Se dovete riallacciare una bella relazione amorosa che sembrava compromessa, fatelo immediatamente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Magari non state cercando né un applauso né un consenso, ma se questi arrivano in modo naturale, perché non accettarli come dati concreti e reali? Non sedetevi sugli allori di una passata conquista. Raggiunto il traguardo, ne arriva subito un altro.

Leone. 23/7 – 23/8

La vertigine vi serve per approcciarvi al nuovo senza pregiudizi né preconcetti. Dopo un attimo di scombussolamento, ritroverete la fermezza. Accettate un cambiamento nella vostra occupazione, dato che sarà poi foriero di apporti positivi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un’alleanza non sembra proprio possibile. Perché perderci del tempo prezioso e magari anche la salute per via dell’ansia e dell’apprensione? Che ognuno vada per la sua strada. Magari un giorno o l’altro si accorgerà di cosa purtroppo ha perso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Fervono i preparativi per un’allegra festicciola che avete organizzato e volete che tutto sia perfetto? Il trigono Sole-Luna vi darà una mano! Fate in modo che l’ambiente dove soggiornate più spesso sia armonioso. Alcuni oggetti vecchi da eliminare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dovete tenere il ritmo costante degli altri e non sempre è così facile. Potreste anche decidere di non seguire le orme della maggioranza... Se vi trovate isolati, non prendetevela. Come dice il proverbio: “Meglio soli che male accompagnati!”.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Elusivi e permalosi per colpa dell’opposizione lunare, cercate almeno di usare un tono meno aggressivo nei confronti di chi vi sta accanto. Un collega vi dà un suggerimento prezioso, ma voi siete troppo orgogliosi per accettarlo appieno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Troppo realisti oggi per credere nei sogni, eppure anche voi ne avete realizzato qualcuno. Perciò non fermatevi di fronte a una porta chiusa. Farete un passo avanti, se non penserete solo al portafogli, ma anche al bene del vostro prossimo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Troverete un degno complice per le vostre avventure, alimentate dal trigono lunare. In vostra compagnia il divertimento è sempre assicurato! Apportate un po’ di brio all’interno della vostra relazione di coppia. Cos’è che vi stuzzica la fantasia?

Pesci. 20/2 – 20/3

Inseguite la stabilità, anche se per oggi a causa della Luna in Gemelli, vi sentite piuttosto in alto mare. L’umore è ballerino, forse anche troppo. È dura svettare oltre le onde dei controversi affanni, ma alla fine vi sarete guadagnati la pagnotta.