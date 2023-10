Oroscopo di domani 7 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Emozioni contrastanti nel notare che un vostro post o una vostra storia viene quasi completamente ignorata. Meglio affidarsi a relazioni reali. In un rapporto interpersonale vero, vivrete alti e bassi, ma avrete la consapevolezza di costruire qualcosa.

Toro. 21/4 – 20/5

Difficile rimanere molte ore dietro la scrivania, in compagnia del sestile lunare con Urano. La voglia di uscire, di spensieratezza, è molto forte. Ambite a realizzare cose importanti. Ancora non sapete con precisione quali, ma i tempi sono maturi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Utilizzare la tecnologia in modo corretto non è così scontato come potrebbe sembrare. I social spesso sono pieni di giudizi e pregiudizi. Occorre una grande maturità per muoversi in mezzo alle critiche degli haters. Aiutate i più deboli!

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna vi regala un buon sestile con Urano e un ottimo trigono con Nettuno, ma le bizze sia con Marte sia con Plutone non sono da sottovalutare. In un dibattito, se vi impegnate duramente, potreste avere la meglio. Ma ne vale davvero la pena?

Leone. 23/7 – 23/8

Tenterete di instaurare un dialogo più volte, ma non ci riuscirete facilmente. Forse sarebbe meglio lasciare che questo momento di silenzio... passi. Vivete positivamente anche un possibile attimo di solitudine. Si possono capire a fondo molte cose.

Vergine. 24/8 – 22/9

Vi fate coinvolgere, forse anche un po’ troppo, in storie che non vi riguardano direttamente. Evitate di starci male, emotivamente parlando. Potete aiutare un amico donandogli il vostro tempo, ma soprattutto una spalla su cui appoggiarsi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Scelte imprudenti potrebbero mettere a repentaglio la vostra reputazione. Andateci con i piedi di piombo: siete nel mirino della quadratura lunare a Marte. Stranamente loquaci di fronte a un imprevisto. Non è per caso che cercate di mascherare un timore?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il vostro fiuto infallibile per gli affari, amplificato dalla Luna, vi permette di non tergiversare troppo e di andare dritti dritti al sodo. Coinvolgete il partner o un amico in un progetto di ampio respiro. Insieme sarà più divertente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non fate troppe previsioni. Meglio affrontare sul momento le questioni che via via vi si presentano, senza lasciarvi prendere minimamente dall’ansia. Certi oggetti in casa vi riportano alla mente cose poco piacevoli? Vendeteli a un mercatino o buttateli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opposizione lunare a Plutone vi darà modo di eliminare dalla vostra vita il superfluo o il non necessario. Molte cose di cui disfarvi come volete. Nelle trattative la spunterete, anche se dovrete faticare non poco. Ma alla fine ne sarà valsa la pena.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mentre vi fermate a osservare la vetrina online di un negozio, non potete fare a meno di innamorarvi di un nuovo outfit. Ma non è un po’ caro? Dovendo affrontare una salita, fatelo in compagnia di una persona di fiducia. Un aiutino... fa sempre comodo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sfruttate il tocco artistico e creativo del trigono Luna-Nettuno, per rendere speciale il vostro sabato. Non accontentatevi, potete fare di più! Percorsi innovativi e originali vi permettono di mettervi in luce. Approfittate di questo vantaggio.