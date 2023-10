Oroscopo di domani 10 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 10 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 10 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un collega potrebbe tentare di frenare il vostro spirito d’iniziativa, ma non glielo permetterete tanto facilmente. Sarete per lui quasi inafferrabili. Se non vi trovate bene in un posto, potete sempre pensare di chiedere un trasferimento temporaneo.

Toro. 21/4 – 20/5

Nonostante questo martedì non inizi nel migliore dei modi, finirà però già molto meglio, grazie alla Luna in transito dal Leone alla Vergine. In una descrizione non siate troppo didascalici. Annunci di lavoro da tenere d’occhio con costanza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Molti grandi imprenditori sono partiti dal nulla o quasi. Perciò non fatevi mai abbattere dalle situazioni avverse in cui vi potreste trovare. Accettate un piccolo suggerimento che vi viene donato con il cuore. Ovviamente potete anche non seguirlo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se perdete troppo tempo a voler visualizzare i post di amici e conoscenti, non ne avrete poi molto per migliorare le vostre conoscenze con lo studio. Apprendere vuol dire anche collegare tutte le cose che si sanno. Non è più sufficiente il nozionismo.

Leone. 23/7 – 23/8

Le energie non vi mancano e nemmeno qualche fondo da investire in modo proficuo e redditizio. Ringraziate il sestile lunare con Marte. Fate capire al capo che può fidarsi ciecamente del vostro preciso operato. Un nuovo incarico per voi?

Vergine. 24/8 – 22/9

“Non tutte le ciambelle riescono col buco”, e certe relazioni potrebbero aver bisogno di un bel cambiamento, a causa della quadratura Venere-Saturno. Sembrate sempre calmi e sicuri, ma al di fuori della vostra comfort zone potreste vacillare un po’.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non avete scuse per tirarvi indietro di fronte a un’impresa coraggiosa. Poco male, dato che il sestile Luna-Marte vi dona grande carisma. Gli impegni sono molti e anche gli imprevisti che tuttavia riuscirete a risolvere senza troppa fatica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questo periodo potreste riscoprire la bellezza e perché no, anche l’utilità, dell’agire in squadra. Avete una spalla su cui potervi appoggiare. I contatti sociali cresceranno, se non sarete troppo “orsi”. Non dovete far altro che uscire di più.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non potete riposare tra appuntamenti, riunioni e call di lavoro: arrivate a sera stremati, ma felici. Una vita contemplativa non fa proprio per voi. Nella coppia cominciate a pensare a un momento più intimo in cui rinnovare le vostre promesse.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Difficile trovare un perfetto equilibrio nei vari ambiti della vita. Se vi dedicate troppo alla professione, trascurate il lato affettivo e viceversa. Il trucco sta nel prendere tutte le cose come un gioco. Con sollecitudine sì, ma anche con leggerezza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio non cercare di nascondere certe impressioni o certi sentimenti, tanto alla fine la verità viene sempre a galla. Siate limpidi e puri. L’onestà di tirar fuori anche le cose che non vanno o che vanno migliorate vi vale un forte abbraccio.

Pesci. 20/2 – 20/3

A livello emotivo potrebbe non essere una grande giornata, per via dell’opposizione tra Venere, Saturno e la Luna. Cacciate la tristezza dall’animo. C’è chi riuscirebbe a consolarvi in un minuto, ma a quanto pare sta pensando a tutt’altre faccende.