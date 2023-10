Oroscopo di oggi 9 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 9 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 9 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Tenete testa ai contrattempi con una verve incredibile, grazie all’appoggio della Bianca Signora in Leone. La settimana inizia davvero in bellezza. Se qualcuno vi sbarra la strada, lo toglierete di mezzo senza usare toni violenti o arroganti: che stile!

Toro. 21/4 – 20/5

Le sorprese non saranno forse bellissime, a causa della quadratura Luna-Urano, ma un po’ la colpa è anche vostra che non vi accontentate mai. Avete fatto progressi, ma non andatelo a raccontare in giro. L’erba del vicino è sempre la più verde.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ricevete un messaggio facilmente, per merito del sestile lunare, e facilmente riuscirete a decifrarlo, anche se l’interessato non userà molte parole. Grazie al savoir-faire e alla vostra diplomazia, vi metterete in buona luce agli occhi di un superiore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Meglio avere un piano preciso piuttosto che andare a tentoni. Alla fine il gioco che portate avanti potrebbe ritorcersi contro di voi. Le vostre rivendicazioni sono anche giuste, ma l’atteggiamento con cui le sbandierate non è il migliore.

Leone. 23/7 – 23/8

Inizio di settimana pesante, per via della Luna in contrasto evidente con Giove e Urano. Ma il sestile Sole-Luna vi fa essere di buonumore. Non tutte le possibili associazioni riescono al primo incontro. Di sicuro non vi manca la faccia tosta.

Vergine. 24/8 – 22/9

In questo periodo, con l’arrivo di Venere in casa vostra, potreste non essere troppo soddisfatti di un rapporto interpersonale soprattutto amoroso. Se volete migliorare, la cosa peggiore è chiudervi a riccio. Cercate di essere più espansivi, e farete colpo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I buoni rapporti fra il Sole e la Luna vi aiuteranno a superare le polemiche della dissonanza Marte-Plutone. Dovete solo affrontare le cose con calma. Andare d’accordo con tutti non è proprio possibile e forse nemmeno giusto. I punti di vista sono molti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fatevi le giuste domande ed evitate le stupidità. Aprite gli occhi nei confronti di alcune verità, che all’inizio non riuscite ad accettare. Non potete tenere il piede in due scarpe. Prima o poi dovrete prendere una decisione ben precisa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete certi di avere già in mano le chance adeguate per battere i vostri avversari, con la Luna nel cielo amico del ruggente Leone. Non temete né il confronto né le rivalità. Anzi, le sfide vi piacciono e le accettate tranquillamente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa delle bizze fra Marte e Plutone potreste non avere abbastanza scrupoli. Attenti all’impetuosità con cui rispondete a un collega. Anche se qualcuno in passato non è stato troppo gentile nei vostri confronti, non è giusto vendicarvi.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna nel vostro segno opposto non vi sostiene come vorreste. In qualche occasione potreste sentire come se vi manchi la terra da sotto i piedi. Alcune amicizie nascono spontaneamente, e così anche delle vere e proprie antipatie. Che ci potete fare?

Pesci. 20/2 – 20/3

Se avete tralasciato alcune faccende domestiche in arretrato, sarà meglio trovare il tempo per sbrigarle, perché no, anche a tempo di musica! Qualsiasi occupazione può diventare fonte di gratificazione personale, se la svolgete con passione.