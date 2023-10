Oroscopo di domani 11 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 11 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 11 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il lavoro potrebbe aver bisogno di un’ultima revisione, prima di essere consegnato al superiore. Controllate bene tutto, se volete eccellere. Non complicatevi troppo la vita con inutili pensieri ingarbugliati. La semplicità vince su tutto.

Toro. 21/4 – 20/5

Gli ottimi rapporti fra la Luna e Giove vi regalano una bella giornata. Pur se la preparazione non era eccelsa, la dea bendata ci mette lo zampino. Un esperto vi concede gratuitamente il suo aiuto, mediante il quale potrete migliorare ogni aspetto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Si tratta solo di dettagli, ma se non li avete curati, il partner potrebbe avere qualcosa da ridire nei vostri confronti. Che bella sgridata! Le insinuazioni non piacciono alla persona che avete di fronte. Attenti, potreste cadere in una trappola.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potrete trovare un certo equilibrio, per merito del sestile lunare. Nonostante un piccolo contrasto, darete prova di maturità e saggezza. Il vostro atteggiamento propositivo piace alla vostra dolce metà che vi perdona qualche marachella.

Leone. 23/7 – 23/8

Non deviate dal percorso stabilito, se non volete perdere tempo e denaro. Ritornate sulla retta via e rispettate anche chi la pensa diversamente. Ci sono abilità da mettere in campo e altre da affinare, con pazienza e grande determinazione. Forza!

Vergine. 24/8 – 22/9

Magari avete atteso parecchio, ma alla fine i profitti giungono, quasi inaspettati, grazie al trigono Luna-Giove. La pazienza vi viene ripagata. Lavorando con grande ottimismo, il rendimento di tutti sale a livelli molto alti. Il che è un bene!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ve la cavate lo stesso, nonostante un ritardo per via del traffico. La prossima volta, prima di chiedere un appuntamento nelle ore di punta... pensateci! Desiderate stare un po’ da soli per riflettere, ma la musica alta dei vicini finisce per deconcentrarvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riuscite a collaborare bene, mettendo da parte l’orgoglio. Condividere oneri e onori alla fine potrebbe essere un bel vantaggio per tutti. Nessuno mette in dubbio le vostre capacità, ma l’organizzazione degli impegni potrebbe essere più efficiente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non è bella la sensazione nel dover rimanere a lungo sulle spine. Vorreste che il diretto interessato si sbrighi a prendere una decisione. State dando troppa importanza a qualcosa che potrebbe anche non essere considerato un gran problema.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con i social e il trigono lunare, incontrare persone nuove sarà più facile del previsto. Ma non accontentatevi di una conoscenza superficiale. Non negate il consenso a un piccolo spostamento per lavoro. Qualche chilometro non è un problema.

Acquario. 21/1 – 19/2

La lentezza della burocrazia frena il vostro entusiasmo iniziale. Un programma deve attendere con le quattro frecce, prima di prendere il largo. Restare a guardare l’inerzia di alcuni non è facile. Ma intanto potreste darvi da fare in altre cose.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mentre gli altri si affannano, voi godetevi la vita facendo qualcosa che vi piace e senza ascoltare troppo i brontolii dell’opposizione della Luna. Se per voi single il primo approccio non ha funzionato, meglio stare alla larga almeno per un po’.