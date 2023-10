Oroscopo: ecco la compatibilità dell'Acquario in amore con tutti i segni zodiacali. Quali sono le affinità di coppia

Ecco la compatibilità dell'Acquario con gli altri segni zodiacali secondo la sublime Artemide. E l'affinità di coppia con tutti i segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

L'Acquario è governato da Urano, noto come il pianeta dell'imprevedibilità, quindi può presentare ai suoi partner numerose sorprese. Il segreto dell'Acquario sta nel fatto che a un osservatore esterno può sembrare una persona un po' mutevole.

L'incredibile socievolezza e la capacità di scherzare lo rendono un burlone, che molti non prendono sul serio. Un Acquario socievole può avere relazioni con tutti contemporaneamente e con nessuno in modo particolare. Ma questo giudizio è piuttosto superficiale. Per comprendere la profondità della personalità dell'Acquario, devi solo conoscerlo meglio.

Le caratteristiche dell'Acquario

Dietro la maschera di un allegro ragazzo rilassato, c'è un misterioso labirinto di sentimenti e pensieri, in cui è facile smarrirsi. La paura di essere frainteso fa sì che l'Acquario non sia troppo schizzinoso riguardo alle relazioni. Spesso entra in contatto con partner non particolarmente adatti, semplicemente per non restare solo. Per lo stesso motivo, un rappresentante di questa costellazione può sposarsi presto e anche divorziare rapidamente. Se i sentimenti dell'Acquario sono reali, rimuove la maschera da allegro compagno e inizia ad aprire la sua anima.

Com'è l'Acquario in amore?

In amore, l'Acquario si comporta in due modi. Da un lato sogna di trovare uno spirito affine. Dall'altro, non trascura i legami occasionali per affermare la sua indipendenza. Tale incostanza può essere spiegata dall'influenza dell'elemento mutevole dell'aria, che governa questo segno. Tra i tanti fidanzati e amici di entrambi i sessi, gli eccentrici Acquario si sentono come un pesce nell'acqua, ma una volta che una relazione prende una piega romantica, diventano imprevedibili.

Il modo migliore per l'Acquario di trovare la sua altra metà è unirsi a un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo e che professano simili ideali. È molto probabile che in una tale cerchia troverà un degno eletto, con il quale costruire una famiglia felice. È molto più importante per una persona di questo segno unirsi a un partner per attrazione mentale: l'aspetto fisico è importante, ma in secondo piano.

L'Acquario è la personificazione della gioia, della comunicazione e del desiderio di rendere felice una persona cara. Queste qualità lo aiuteranno a rendere forti e unici i legami del cuore.

Svantaggi di un partner Acquario

* Schiettezza. Il credo dell'Acquario è categorico. Non sa e non vuole capire la complessità delle relazioni, e considera lo psicoanalista una professione dannosa. Il rappresentante di questo segno non sa adulare e consolare, preferisce dire ciò che pensa. Il suo amore aperto per la verità è in grado di scioccare le nature particolarmente sensibili che sono ferite da una parola pronunciata inavvertitamente. Sì, e una persona che non è incline al sentimentalismo.

* Attendismo. Anche se l'Acquario ha simpatia per una persona, è improbabile che prenda l'iniziativa per conquistarlo. L'ulteriore sviluppo della relazione dipende in gran parte dalla controparte. Se lui (lei) vuole stringere una relazione con l'Acquario, dovrà ricorrere a sagge tattiche di seduzione: corteggiamento straordinario, complimenti premurosi, umorismo sottile. Allo stesso tempo, è necessario convincere l'Acquario che la sua indipendenza non ne soffrirà.

* Poco pratico in materia monetaria. Durante la sua vita, l'Acquario può raggiungere un significativo successo professionale, accumulare un capitale sostanziale e poi improvvisamente essere restare senza nulla. Più di una volta deve ricominciare tutto da capo, mettendo a rischio il benessere materiale della famiglia. L'ottimismo, tanti amici e un talento creativo lo aiutano ad avere successo in vari campi.

* Sbalzi d'umore. Ora l'Acquario scherza e sorride dolcemente, ma se viene lasciato solo, diventa cupo e riservato. Le persone non molto vicine difficilmente intuiranno il suo vero stato d'animo, ma parenti e anime gemelle dovranno sopportare il suo "lato oscuro".

Segni con i quali l'Acquario è perfettamente compatibile. Chi è la loro anima gemella?

Compatibilità e affinità dell'Acquario con Ariete, Leone, Sagittario

La migliore coppia per l'Acquario si realizza con i partner degli elementi del Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario. L'unione con questi segni è una felice opportunità per trovare la felicità personale. L'Aria dell'Acquario dirigerà l'energia del Fuoco nella giusta direzione per raggiungere gli obiettivi desiderati. Un partner dell'elemento amichevole del Fuoco aiuterà l'Acquario a soddisfare il suo desiderio di nuovi inizi, viaggi, ricerca spirituale. È una benedetta unione di due ottimisti e sperimentatori.

La coppia Acquario-Sagittario ha una compatibilità eccezionale. Entrambi i segni non sono gelosi, quindi saranno in grado di realizzare una relazione uniforme e costruttiva senza sospetti e rimproveri reciproci. È nella relazione con il Sagittario che l'Acquario potrà godere dell'indipendenza alla quale tanto aspira.

L'Ariete volitivo e intelligente conosce l'approccio per ispirare la creatività dell'Acquario, mentre altri segni hanno difficoltà a fare pressione su di lui. E l'Acquario ha la capacità di raffreddare l'ardore di un focoso Ariete, rendendolo morbido e flessibile.

La relazione tra Leone e Acquario vive di rispetto e ammirazione reciproci. Il Leone è affascinato dall'originalità e dal talento creativo dell'Acquario, che è attratto dalla maestosità e dal fascino del suo regale compagno. L'Acquario è una fonte di nuove idee e il Leone è la forza e il potere per trasformarle in realtà.

Segni con cui l'Acquario ha compatibilità neutra

Compatibilità e affinità dell'Acquario con Gemelli, Bilancia e... Acquario

La cosa più semplice per l'Acquario è andare d'accordo con i suoi compagni dell’elementi Aria, cioè Gemelli e Bilancia. L'Acquario non si annoierà mai con i Gemelli. Vanno bene sia emotivamente che intellettualmente. Il loro rapporto è facile e spensierato, sono estranei a tutto ciò che è materiale, solo il mondo spirituale ha valore per loro. Libertà di movimento e pensiero progressista sono tutto ciò che questi due segni vogliono dal mondo. Si capiscono perfettamente, rispettano la dignità di un partner e non lo limitano in nulla.

L'unione Acquario-Bilancia si basa sulla parità, sui buoni principi. La Bilancia nasce equilibrata; i suoi rappresentanti sono aperti al compromesso, odiano i conflitti e risolvono pacificamente i problemi familiari. Daranno ai loro partner la libertà di espressione e li aiuteranno a comprendere la scienza della diplomazia. Quando una Bilancia indecisa si trova di fronte alla necessità di fare delle scelte, l'Acquario la aiuterà a trovare il percorso migliore.

Acquario-Acquario: due Acquario insieme sono solo un doppio divertimento. Sono grandi amici, colleghi, soci in affari, amanti, coniugi. L'unione di due Acquario può uscire dai concetti generalmente accettati di moralità e tradizione. Ad esempio, possono essere sposati ma vivere separati l'uno dall'altro; essere persone di diverse generazioni, religioni, razze e classi.

I segni con cui l'Acquario fa fatica ad andare d'accordo

Compatibilità e affinità dell'Acquario con Toro, Vergine, Capricorno, Pesci, Scorpione, Cancro

I rappresentanti degli elementi della Terra (Toro, Vergine, Capricorno) e dell'Acqua (Pesci, Scorpione, Cancro) hanno una compatibilità sfavorevole per il segno d'aria. Un partner terreno è come un carico pesante sul collo dell'Acquario, che non permette alle sue fantasie di decollare. Un segno d'Acqua è come una palude, risucchiato nella routine e nella vita di tutti i giorni. Naturalmente, in termini di stabilità familiare, questioni materiali e altre cose concrete, si possono ottenere risultati insieme. Ma tutto questo per l'Acquario non è importante quanto lo sforzo per l'auto-espressione spirituale. La prigionia della routine, della quotidianità, dell'accaparramento, della gelosia non fa per lui.

L'opzione peggiore per l'Acquario è un'alleanza con Vergine, Pesci e Scorpione. In coppia con la Vergine, le aspettative irrazionali diventeranno un ostacolo irreparabile. L'Acquario non avrà accanto il suo ideale di compagno ragionevole e responsabile, portando sulle sue spalle il peso delle preoccupazioni familiari.

Una relazione problematica con i Pesci è dovuta al fatto che l'Acquario non è pronto a dare loro tutte le cure di cui hanno bisogno. Quando i rimproveri e le richieste raggiungono la massa critica, l'Acquario decide semplicemente di ritirarsi.

La misteriosità dello Scorpione può intrigare l'Acquario, ma solo finché non rilascia il pungiglione della gelosia e del risentimento. Avendo familiarizzato con gli aspetti negativi del loro compagno d'Acqua, l'Acquario avvierà immediatamente il conto alla rovescia del conflitto amoroso.