Oroscopo di oggi 13 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 13 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 13 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’opposizione lunare vi consiglia di non credere troppo a un consiglio dato alla leggera, da una persona che non conoscete in maniera approfondita. Va bene prendervi un po’ di tempo per riflettere, ma il vostro partner ha bisogno di una risposta chiara.

Toro. 21/4 – 20/5

Il rispetto viene prima di tutto, perciò se riuscite a dire le cose come stanno senza urtare la sensibilità di qualcuno, siete un passo avanti! Nessuno vi sta costringendo a comportarvi in un altro modo. Seguite il vostro intimo profondo sentire.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se anche qualcuno provasse un pizzico d’invidia, non ve la prendete troppo e grazie al trigono della Luna, avete una parola di conforto per tutti. Una serata raffinata sarà il banco di prova, dove poter mettere in pratica tutto ciò che avete imparato

Cancro. 22/6 – 22/7

Per sentirvi bene con voi stessi e con gli altri, cominciate ad accettarvi per come siete, e poi magari continuate eliminando qualche difetto. Per via della dissonanza lunare, l’umore non è proprio al top. Fate qualcosa che vi piaccia e vi rilassi.

Leone. 23/7 – 23/8

Approfittate della Luna in Bilancia per rinnovare l’acconciatura, e presentarvi così impeccabili e chic. Non volevate far colpo... sicuro? Con il fine settimana in arrivo, non vedete l’ora di uscire e di stare in compagnia dei vostri amici.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le vostre convinzioni personali influenzano molto, sia positivamente sia negativamente ogni episodio o situazione che vi apprestate a vivere. Apprezzate anche gli ostacoli che potreste incontrare sul cammino. Sono lì solo per essere superati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’arrivo della Bianca Signora in casa vostra vi farà guadagnare punti in eleganza, charme ed equilibrio agli occhi delle persone con cui avrete a che fare. Potete facilmente trarvi d’impaccio, se un peso vi sembra troppo grande. Sarà sufficiente dire di no.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il materialismo del trigono Marte-Saturno potrebbe non mostrarvi dettagli più sottili di una certa vicenda. “Non di solo pane vive l’uomo...” Il partner forse non necessita di un altro regalo, bensì piuttosto del vostro sostegno psicologico.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con l’appoggio lunare, riuscirete a mettere le cose in chiaro e a stabilire i paletti, se non volete l’ingerenza e l’interferenza dei colleghi. “Patti chiari amicizia lunga”: per andare d’accordo bisogna seguire regole basilari che stabilirete voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche dubbio e qualche titubanza di troppo non vi permettono di prendere il treno al momento giusto. Dovete aspettare un’altra occasione. Per colpa della dissonanza della Luna, l’incertezza potrebbe farla da padrona anche negli affari di cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il weekend sarebbe perfetto per una bella gita fuoriporta in compagnia delle persone giuste. Il trigono lunare vi guida piacevolmente. Un impegno può essere accantonato: è preferibile puntare al vostro benessere e a quello di chi amate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nessuno riuscirà a farvi uscire dai gangheri, neanche uno scocciatore professionista. Grazie all’armonia tra Marte e Saturno... che pazienza! Non siete pronti ad andare contro certe consuetudini. Bene così, eviterete di cacciarvi nei pasticci.