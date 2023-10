Oroscopo di domani 17 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 17 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 17 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Pur se i vostri calcoli non sono perfetti, non prendetevela. Un attimo di défaillance ci può anche stare, se di notte non avete riposato molto. Il cammino della vita di coppia a volte può essere irto di dubbi. Tirateli fuori, così da toglierveli...

Toro. 21/4 – 20/5

Non inseguite le idee poco probabili e incerte dell’opposta Luna a Urano. Meglio tornare alle posizioni che avevate lasciato sguarnite. È un bene voler essere sempre autonomi nell’effettuare le vostre scelte, ma non esponetevi inutilmente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Nessuno vi preparerà una sorpresa, a meno che non siate voi stessi a farvela. Ogni tanto, concedervi un piccolo lusso fa bene anche al cuore. Cancellate dai contatti chi non fa altro che criticarvi. Perché farvi togliere inutilmente le energie?

Cancro. 22/6 – 22/7

La situazione è sotto controllo, grazie all’appoggio indispensabile della Bianca Signora. E se qualcuno tenta di fare il furbo, lo coglierete subito in fallo. Riuscirete a mettere in luce alcuni vostri lati positivi. La sensibilità diventa un bel biglietto da visita.

Leone. 23/7 – 23/8

Dal vostro punto di vista alcune cose non vi sono per nulla chiare e vorreste approfondirle, ma qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote. La vostra padronanza di gesti e parole potrebbe essere ostacolata di certo dalla quadratura lunare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sempre politically correct non potete essere, e arriva il momento in cui dovervi schierare da una parte o dall’altra. Il coraggio non vi manca. L’appoggio della Luna vi farà superare la timidezza iniziale, e prendere poi parola a un’assemblea.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Subodorate alcune ostilità, ma un astuto stratagemma vi permetterà di evitare il confronto, in un momento in cui magari avreste capitolato. Conoscete voi stessi prima di tutto e non avrete nulla da temere. Un po’ di meditazione aiuta!

Scorpione. 23/10 – 22/11

A parte un po’ di cocciutaggine che potreste controbilanciare molto bene, la congiunzione lunare vi rivela una direzione precisa da seguire. Vincete le vostre paure più recondite, e andate dritti verso i vostri obiettivi senza fare deviazioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se questa sera avevate programmato un’uscita, la disarmonia Luna-Saturno potrebbe farvi trovare in difficoltà con la riservatezza del partner. Scalderete il cuore del vostro interlocutore, se gli farete capire che non lo state affatto giudicando.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non permettete che quisquilie di carattere pratico vi rallentino minimamente. In poco tempo e con due telefonate, risolverete le magagne. Le amicizie contano davvero molto, e in questi giorni potreste sperimentarlo di persona più da vicino.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le sorprese non finiscono mai, ma qualche volta potrebbero anche non essere tutte positive come avreste voluto. Siete sotto tiro... lunare. Il punto di vista da cui guardate una data situazione è fondamentale. Fareste forse meglio a cambiarlo.

Pesci. 20/2 – 20/3

La giornata inizia sotto il buon auspicio del trigono Luna-Nettuno, ma non si conclude nel migliore dei modi per via della sua quadratura a Saturno. Troppo seri per ridere di gusto a una battuta divertente. Provate a sciogliervi, se volete far colpo.