Oroscopo di oggi 16 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi 16 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Un vecchio segreto che vi riguarda potrebbe venire a galla e portare un po’ di scompiglio. Mantenete la calma, e tutto si sistemerà prestissimo. Non date peso alle maldicenze su una certa persona. Prima di giudicare, occorre conoscere a fondo.

Toro. 21/4 – 20/5

Per via dell’opposizione lunare a Giove, per oggi sarebbe opportuno non affidarvi troppo alla dea bendata. La sfortuna, invece, ci vede molto bene. Se per terminare un lavoro non potete contare sull’appoggio dei colleghi, pazienza, farete da soli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Vi inserite in punta di piedi nella vita di una persona che conoscete da poco tempo. Quanto alle critiche, poi, fareste meglio a tacerle del tutto. Per entrare in contatto con più gente nella società, è meglio non avere mai la puzza sotto il naso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non limitate la vostra sfera di influenza. Con l’appoggio della conturbante Luna in Scorpione, il vostro magnetismo personale sale alle stelle. Non dite di no a un’avventura, anche se non dovesse durare. Meglio avere rimorsi che rimpianti.

Leone. 23/7 – 23/8

Le vostre aspettative sono molte e difficilmente ce la fate a frenarle. La quadratura lunare, però, con il suo rimprovero, vi mette in guardia. Già all’inizio della settimana potreste trovarvi con le spalle al muro, costretti a fare una scelta.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete single, potreste trovare l’occasione propizia per dichiarare apertamente i vostri sentimenti, grazie al sestile della Luna con Venere. Per chi ha un partner, forse è venuto il momento di fare un passo in più e di andare a vivere insieme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La gelosia non è un sentimento completamente sbagliato. Se ben controllata, può rendere un rapporto più interessante. L’indifferenza... è peggio! Misurate le parole e l’atteggiamento. Un mazzo di fiori o un profumo come regalo, e incrociate le dita.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Bianca Signora nel vostro cielo, le emozioni si fanno molto più intense e alcune reazioni potrebbero essere anche eccessive. Cercate di mitigarle. Buone relazioni affettive, con il sestile lunare a Venere. I rapporti di lavoro? Non proprio semplici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se le finanze scarseggiano e avete in mente altri progetti, iniziate dal risparmio, eliminando il superfluo del quale dovete e potete fare a meno. Avete bisogno di un piccolo aiuto? La dolce metà sarà felicissima di darvelo, sentendosi così utile.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito del sestile lunare, potrete racimolare il consenso che vi occorreva. Non vi sentite soli, e questo già vi dà una bella marcia in più. L’appoggio della Luna in Scorpione si rivela ottimo anche nei legami di coppia. Che feeling!

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio una sana litigata piuttosto che tenervi tutto dentro. Alcuni pensieri possono essere logoranti, ma una volta espressi perdono di forza. Dovete mettervi alla prova per sapere fino a che punto potete resistere a certe intense tentazioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

La settimana comincia ottimamente con il trigono lunare. Navigando per il web, scoprite molte cose nuove che non vedete l’ora di mettere in pratica. Riuscite a sistemare un piccolo errore, prima che diventi un problema serio. E il capo... apprezza!