Oroscopo di domani 18 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 18 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 18 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Approfittate del trigono della Luna per una gita romantica in riva a un placido lago. La serata promette bene, a patto che non saltiate una tappa. I desideri sono tanti, e difficilmente riuscirete a esaudirli tutti. Cominciate magari dai più semplici.

Toro. 21/4 – 20/5

Cullati dolcemente da alcuni ricordi felici, potreste perdere il senso del tempo e arrivare tardi all’appuntamento. Meglio darvi una mossa! Un amico vi ha prestato un libro interessante? Leggetelo e restituitelo in tempi che non siano... biblici.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La saggezza sta anche nel capire, se è il caso di riprovarci, tentando da un’altra angolatura, o se è invece meglio lasciar perdere, almeno per ora. Destabilizzati dall’opposizione lunare, non riuscite a cogliere un doppio senso. Chiedete spiegazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Colti da un po’ di stanchezza, non le imbroccate tutte giuste. D’altronde avete accumulato un bel vantaggio e quindi la cosa non vi tange. Accelerate i tempi con un’organizzazione metodica delle faccende domestiche. Che ognuno collabori.

Leone. 23/7 – 23/8

Ritemprati nel cuore e nelle membra dalla Luna nel saggio Sagittario, non vedete l’ora di darvi da fare per una causa comune. Che spirito d’iniziativa! Messi alla prova, date il meglio di voi in questo momento. Forse per questo, nessuno si azzarda.

Vergine. 24/8 – 22/9

Arrampicarvi sugli specchi non vi piace? Allora sotto con un’intensa preparazione. Con lo studio costante e organizzato, non avrete sorprese. La fortuna non è proprio dalla vostra parte oggi, ma voi non lamentatevi e datele del filo da torcere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Frenate il desiderio di chiacchiere, o un vostro superiore potrebbe redarguirvi ben bene. Confrontatevi, sì, ma durante la pausa pranzo. Qualcuno s’intrufola nei vostri affari? Potreste anche sbarrargli la strada e rimandarlo al mittente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dopo giorni molto intensi, l’energia cala notevolmente e anche il vostro rendimento, di conseguenza, non potrà essere eccelso. Che volete farci? Se una persona si mostra amichevole nei vostri confronti, non sprecate questa occasione. Un caffè insieme?

Sagittario. 23/11 – 21/12

La tensione, per via della quadratura lunare a Venere, potrebbe generare incomprensioni familiari. A un certo punto meglio cambiare aria. Avreste bisogno di un bell’abbraccio, ma probabilmente siete un po’ troppo orgogliosi per ammetterlo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Difficile raggiungere un compromesso, oggi. Voi vedete le cose in un certo modo e non volete piegarvi minimamente verso la visuale altrui. Magari avete anche ragione, ma con un atteggiamento scostante, vi mettereste dalla parte del torto.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’arrivo della Luna in Sagittario vi fa tornare di buonumore. Tante le idee da condividere con gli amici, in un’ottica di fratellanza e apertura. La dedizione vi vale una bella pacca sulla spalla, per adesso. Certo, voi sperate in cose più concrete.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le promesse andrebbero sempre mantenute, anche quando potrebbe essere più complicato farlo. Nel vostro caso, la dissonanza lunare non vi aiuta. Ragionate: meglio stringere i denti e consegnare in tempo o fare una figura poco professionale?