Oroscopo di domani 19 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 19 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Atteggiamento espansivo ed esuberante, un bel biglietto da visita per farvi largo nella società, della quale conoscete a fondo le regole. Tutto parte dal rispetto anche di chi ha opinioni diverse. Per voi non è un problema: sapete accogliere.

Toro. 21/4 – 20/5

Certe occupazioni potrebbero risultare di primo acchito più pesanti e gravose di quanto avevate previsto. Sopportate senza lamentele. Prima di dire di sì a tutti, pensateci bene. Avete buon cuore, ma le vostre energie non sono infinite.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Provate a rigirare la patata bollente e a lanciarla a qualcun altro, ma per via dell’opposizione lunare, pochi sono disposti a prendersi questa briga. La volontà scarseggia. Godetevi una bella pausa, anche perché un frutto già spremuto diventa inutile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mentre gli impegni di lavoro vi danno qualche grana, in casa si pretende la vostra presenza. Ma non avete ancora il dono dell’ubiquità! Trovare il giusto equilibrio tra la professione e la famiglia non è facile. Il dialogo, certo, vi aiuta.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Sagittario vi preannuncia meravigliose peripezie. La noia sarà ben lontana, e riuscirete a tenerla fuori dal vostro raggio d’azione. Non dovete protestare per ottenere qualcosa. Vi basterà chiederla con gentilezza e grande cortesia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Qualcuno che conoscete bene potrebbe essere in malafede. A causa della disarmonia lunare, la vostra visuale non è scevra da pregiudizi. Vi occorre un po’ di tranquillità. Ma il vostro partner vi vorrebbe trascinare al centro commerciale!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottima giornata la vostra, grazie al sestile della Luna con Mercurio e con il Sole. Approfittate per fare pace con qualcuno con cui avete litigato. Sbrogliate facilmente le matasse aggrovigliate, mentre create una bella armonia con la musica classica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Fate un piccolo sforzo, se volete migliorare. Nessuno vi regala nulla per nulla, perciò nel caso di tesori a poco prezzo, pensate a una truffa. Permettetevi di dubitare, ma non del sentimento che provate e che a quanto pare è pure ricambiato.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A parte una piccola insoddisfazione nei riguardi di una persona per colpa della quadratura lunare a Nettuno, tutto il resto va a gonfie vele. I sestili Luna-Mercurio e Sole-Luna innalzano il vostro umore in cima alla classifica. Che altro volete?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Concentrazione e riposo per eludere défaillance, ed evitare così di piangere sul latte versato. Prevenire è sempre meglio che curare! In terreni sconosciuti, andateci con i piedi di piombo. Via libera invece, se si tratta di routine.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mettete a fuoco i traguardi, grazie alla Luna in Sagittario e li raggiungerete in meno tempo del previsto, magari con lo zampino di un amico. È un po’ di tempo che non sentite fratelli, cugini o altri del parentado? Fate loro una telefonata.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non tutte le amicizie possono essere portate avanti per lungo tempo. Ma ve ne sono alcune, “storiche”, che non potete trascurare o ignorare. Negli affari potreste incontrare chi vi promette mari e monti, e invece si dilegua inspiegabilmente.