Oroscopo di domani 21 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 21 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 21 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Fastidiosi incontri da evitare, se volete mantenere la calma. Per via della dissonanza con la Luna, il vostro sabato rischia di divenire stressante. Lo avete notato venire verso di voi, ma non avete voglia di parlargli? Fate finta di stare al telefono!

Toro. 21/4 – 20/5

Un weekend romantico è quello che fa per voi, con le attenzioni del trigono lunare a Urano. Prendete la palla al balzo per una dichiarazione. Avrete forse oggi, finalmente, il coraggio di buttarvi a capofitto in un’avventura molto particolare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una giornata al riparo dallo stress, ma non tutti potranno esimersi dall’andare al lavoro. A meno che non abbiate accumulato ferie da recuperare. Non ascoltate dicerie alle vostre spalle. C’è chi non fa altro che seminare zizzania, lasciatelo perdere.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per via della Luna in Capricorno, oggi potreste non avere gran voglia di socializzare, ma perché dire di no alla pizza con gli amici più intimi? Uscite dal guscio e alla fine scoprirete di riuscire a star bene in ogni posto. Tutto dipende da voi.

Leone. 23/7 – 23/8

C’è chi vi tira da un lato chi dall’altro. Ma voi non vi fate prendere dal panico, e riuscite comunque a mantenere un equilibrio stabile. Usate la vostra ambizione anche nelle piccole cose, se per oggi non sono in vista grandissimi progetti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il desiderio di evasione e di divertimento supera quello degli impegni pressanti, ma avrete l’opportunità di fare l’uno e l’altro, se lo volete! Le energie del trigono lunare vi assicurano un sabato proficuo sotto ogni punto di vista. Molto bene!

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una battuta sarcastica potrebbe ferire i sentimenti di una persona a cui tenete molto. Siete sotto il tiro dell’inimicizia fra Mercurio e Plutone. Meglio pensarci bene prima di proferir parola, tutt’al più potreste anche restare in silenzio per un po’.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Risolverete, in poco tempo, le questioni per le quali venite chiamati, e poi tornate subito a studiare, se a breve avete un esame o un test. Grazie all’intuito, evitate di scivolare su una buccia di banana e di fare brutte figure. Per un pelo!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fate in modo che i problemi quotidiani non diventino montagne invalicabili. Più ci pensate peggio è, mentre se li affrontate, il gioco è fatto. Se iniziate dalla mattina con una serie di noiose lamentele, difficilmente finirete con un grido di gioia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con i malaugurati aspetti Mercurio-Plutone e Sole-Plutone, dovrete combattere con la voglia di comandare a bacchetta il partner o qualcun altro. Se proprio non ce la fate a frenare l’impulso d’imporre le vostre regole, che almeno siano equilibrate!

Acquario. 21/1 – 19/2

Un pizzico di libertà in più non sarebbe male, ma nel frattempo cercate di amare tutto quello su cui mettete il vostro impegno e la passione. Nella coppia un momento di temporanea lontananza diventa motivo di affiatamento ancora maggiore.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il senso pratico verrà amplificato dal sestile lunare. Organizzate il fine settimana, impegni e divertimenti, pensando a tutta la famiglia. Se in passato c’è stato un piccolo malinteso, magari è il caso di fare pace per il bene di ognuno.