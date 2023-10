Oroscopo di oggi 22 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 22 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 22 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

In questo giorno di festa, non avrete troppa voglia di riposare. Il transito della Luna in Acquario vi rende effervescenti, in vena di follie. Con una forte motivazione, è più facile lasciarsi alle spalle il passato e costruire insieme il futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi sentite molto sicuri di voi, e grazie a Venere in trigono con Giove, generosamente offrite il pranzo a tutti i convitati della domenica. Gli altri vi guardano con ammirazione e vi lasciano fare. Non è che forse se ne approfittano un po’?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Perché restare in casa, quando potete uscire e cambiare aria? Sfruttate senza timore l’armonia della Bianca Signora nei confronti del vostro cielo. Vedere nuove cose, nuovi paesaggi, vi aprirà la mente e il cuore. Una vecchia fiamma si riaccende.

Pensieri luminosi per un giorno da ricordare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Cercate di organizzare al meglio una riunione o un pranzo in famiglia, ma ognuno sembra avere qualcos’altro da fare. Non prendetevela! Sentimenti da rendere manifesti senza dovervi nascondere. Niente paura, l’importante è farsi capire.

Leone. 23/7 – 23/8

Credete di sapere certe cose che invece, ahimè, per via della Luna nel vostro segno opposto, potreste ignorare: almeno nella loro forma corretta. Forse ci vuole un pizzico di umiltà per dire che magari vi siete sbagliati strada. Mettete il navigatore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la bellezza e l’armonia dei rapporti affettuosi tra Venere e Giove, avete molto di che gioire. Fascino discreto, ma intenso a vostra disposizione. Utilizzate oggi il vostro tempo libero, per stare con le persone amate, oltre che per i vostri hobby.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sogni brutti per colpa della dissonanza Sole-Luna? Ci pensa però il transito della Luna in Acquario a rimettervi in carreggiata con entusiasmo. Ore di libertà all’insegna del sano divertimento. Una passeggiata in mezzo alla natura, perché no?

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il sopraggiungere di Mercurio, e per giunta in trigono a Saturno, vi permetterà di sciogliere i problemi apportati dalla quadratura lunare a Marte. Siete prudenti e accorti, specie se vi muovete in zone movimentate. Il vostro sangue freddo aiuta!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vi potreste trovare nel posto giusto al momento giusto, grazie all’appoggio del sestile della Luna. La stanchezza diminuisce, se fate sonni profondi. Anche se è festa, tra inviti e gite improvvisate, non avrete neanche un attimo di tempo da perdere.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La notte porta consiglio, ma la vostra, per via della congiunzione lunare con Plutone, è stata piuttosto movimentata e avventurosa, senza riposo. Approfittate del tempo libero per dare sfogo alle vostre energie represse, con una pedalata in bicicletta.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’arrivo della Luna vi rende un po’ scostanti. Se guardaste il vostro prossimo con un pizzico di compassione, vi fareste molti amici in più. Le scaramucce lunari con Marte invitano alla prudenza al volante o mentre utilizzate utensili in cucina.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mercurio in Scorpione vi donerà una mente aperta. Possibili intuizioni da sfruttare al meglio. Il partner chiama? Meglio correre all’istante. Con il suo trigono a Saturno, riuscirete a organizzare al meglio la domenica, senza perdere occasioni.