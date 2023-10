Oroscopo di domani 23 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Con l’intelligente Bianca Signora in Acquario, sarà più facile collaborare in ufficio con i vostri colleghi, anche con quelli, magari, meno simpatici. Fate ciò che vi conviene, senza storcere troppo il naso. Non siete in una posizione di superiorità.

Toro. 21/4 – 20/5

Il tiro mancino lunare nei riguardi di Urano comporta una maggiore difficoltà nel diventare indipendenti dagli altri. Che fatica! Se state cercando una prima o una diversa occupazione, all’inizio vi dovrete forse accontentare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non serve a nulla strafare e tentare di apparire con trucchi e acconciature particolari. Meglio un look acqua e sapone, piuttosto che aggressivo. Il fascino discreto della Luna in Acquario vi permette di non faticare troppo nell’esaudire un desiderio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Per oggi le vostre mansioni magari non saranno particolarmente entusiasmanti o interessanti, questo però non vuol dire che non potete metterci impegno. Preoccupati per la vostra metà, provate piuttosto a far sentire vicina la vostra importante presenza.

Leone. 23/7 – 23/8

Difficile mantenere un atteggiamento gentile nei confronti di chi crede di sapere tutto, ma che all’atto pratico si rivela solo uno sbruffone. Dovete concedere carta bianca al partner, se non volete incappare in lunghe e interminabili discussioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Faticoso ricominciare subito il tran tran quotidiano, senza avere nemmeno un attimo di tregua. Ma pensate che “non tutto il male vien per nuocere”. Non avete tempo per annoiarvi, e questo è un vantaggio. E poi c’è anche qualche faccenda arretrata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Proiettatevi con la mente in avanti, grazie alla Luna nel segno amico dell’Acquario, e avrete già un bel vantaggio rispetto agli altri. Perfetto! Il coraggio per tentare qualcosa di diverso non vi manca, soprattutto se vi serve una nuova tattica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Progetti piuttosto impegnativi non sono facilitati dalla disarmonia lunare nei vostri confronti. Meglio restare con i piedi per terra. Il capo vi becca con la testa fra le nuvole? Potete sempre inventarvi una giustificazione di sana pianta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La voglia di comunicare vi fa restare per ore e ore al telefono... Non sarebbe meglio ritrovarvi con gli amici per un aperitivo in compagnia? Ottimisti per natura, non riuscite a concepire che qualcuno vorrebbe mettervi i bastoni fra le ruote.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Qualche grana nel settore professionale, ma nulla di serio: per merito della preparazione e della capacità di adattamento, risolverete tutto in un attimo. La fine del mese si avvicina, e magari è ora di pensare a fare un piccolo bilancio: entrate e uscite.

Acquario. 21/1 – 19/2

Inizio della settimana con il freno tirato, per colpa della dissonanza della Luna a Giove e Urano. Poco propensi a credere nella fortuna. Potreste cambiare idea, in senso negativo, su alcuni. Non potete essere apprezzati da tutti, pazienza!

Pesci. 20/2 – 20/3

Apritevi a nuovi interessi, se non volete perdere ambizione e passione. Mettete in pratica le vostre conoscenze, altrimenti restano solo teoria. “Il saggio è colui che sa di non sapere”, ed è proprio per questo che si impegna, ogni giorno, per migliorare.