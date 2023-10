Oroscopo di oggi 27 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 27 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna vi sorprende con la sua presenza e vi porta uno scattante benessere e una bella voglia di fare, che si riversano nel mondo lavorativo. Osservate una persona che vi piace e prendete ispirazione dal suo modo di fare, senza mai copiare.

Toro. 21/4 – 20/5

Alla fine della settimana, cominciate ad avvertire un po’ di stanchezza. Stringete i denti, e tirate dritto sino alla fine senza una pausa. Date voce ad alcuni desideri repressi, anche se non avete il tempo di realizzarli come vorreste.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Più calmi del previsto e accondiscendenti, per merito del sestile lunare. Riceverete alcune richieste di collaborazione che dovrete vagliare bene. Tenete il passo senza fatica, anche se le energie non sono inesauribili. Imparate ad autolimitarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Evitate di prendere decisioni precipitose. Meglio andarci con i piedi di piombo, specie se vi muovete in lande che non conoscete molto bene. Organizzate un aperitivo con gli amici, salvo accorgervi che l’atmosfera creata non è quella che volevate.

Leone. 23/7 – 23/8

Date il meglio di voi, con la complicità della Luna in Ariete. Fate risplendere la vostra luce: perché nasconderla per paura delle critiche? Vi potete prendere una piccola rivincita, nei confronti di chi non aveva fin da subito creduto in voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non ci sono grandi novità, ma non per questo voi incrocerete le braccia. Anche in una giornata qualsiasi, è possibile rendersi molto utili. Affrancati da una relazione malsana, ora avete modo di ricostruirne un’altra, basata sulla fiducia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’indecisione e l’ombrosità dell’opposizione lunare non vi aiuta, là dove occorre un’azione rapida e a sorpresa, come in un contropiede. Poco dinamici o forse perlopiù non proprio propensi ad accettare per oggi una mansione qualsiasi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se i conti non quadrano, non è detto che dobbiate affibbiare la colpa a qualcuno in famiglia. Certe spese sono state necessarie, pazienza. Invece di un paio di scarpe firmate, potreste farvi bastare quelle a poco prezzo. Poi vi potrete rifare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Venerdì ricco di movimento, come piace a voi, grazie alla Luna nello scalpitante Ariete. Volete sfondare ogni porta, ma ce n’è bisogno? Più che con un ordine imperante, provate a chiedere le cose con gentilezza, e gli altri vi accontenteranno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non tutte le promesse che vi sono state fatte vengono mantenute e questo vi causa una certa rabbia. Ma a nulla serve dare in escandescenze. Moderate le parole e riflettete prima di aprire bocca, se non volete ferire una persona un po’ fragile.

Acquario. 21/1 – 19/2

Attrezzatevi con ingegno, per sopperire a una mancanza non vostra. Risolvete i problemi invece di crearli, e i colleghi vi ringrazieranno. Sempre iperconnessi, sia a livello virtuale sia pratico. Ma anche voi avete bisogno di un po’ di relax.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un amico vi aiuta a superare un attimo di scoramento, con la sua presenza. Un po’ di conforto, e vi rimetterete in sesto quanto prima. Una piccola delusione, a cui far fronte con rinnovato entusiasmo nei confronti di chi crede in voi.