Oroscopo di domani 28 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 28 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un atteggiamento poco costruttivo sarà il vostro, se darete ascolto alla dissonanza lunare con Plutone. Meglio evitare i contrasti troppo violenti. Vi opponete con forza a quello che secondo voi è un sopruso, ma attenti a non cadere nello stesso errore.

Toro. 21/4 – 20/5

La seconda parte del vostro sabato sarà caratterizzato dall’ingresso della Luna nel vostro segno in sestile con Saturno. Che pazienza avete! Nella coppia momenti non proprio emotivamente al top. Forse c’è anche un bel pizzico di gelosia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dopo aver fatto un po’ d’ordine e riassettato dove ce n’è più bisogno, potete anche accogliere gli ospiti che avete invitato a casa vostra. Non serve che tutto sia perfetto, giacché non temete il giudizio di nessuno. Basta il minimo sindacale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se la giornata non inizia proprio nel migliore dei modi, state pur certi che finirà in bellezza, con una bella rimpatriata di vecchi amici. Date spazio agli affetti reali e allo stare insieme, non accontentandovi dei rapporti virtuali via social.

Leone. 23/7 – 23/8

Finché prendete voi le decisioni, tutto va a gonfie vele, ma se vi fate prendere da un dubbio, pur se passeggero, la baracca non sta più in piedi. È giusto che la responsabilità sia solo vostra? Per quanto magnanimi possiate essere non accettatelo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Evitate ogni rappresaglia, aiutando la vostra metà nelle faccende domestiche. Ad ognuno il suo compito, in modo che nessuno debba sgobbare troppo. È bello poter uscire a fare shopping, se si dispone di un minimo gruzzoletto da spendere in vestiti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Finché non troverete il coraggio per dichiararvi o almeno per tentare un approccio, anche se delicato, non sarete mai certi di aver fatto bene. A volte è sbagliando che si capisce. Piuttosto che non fare nulla, è addirittura la strada da preferire.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La tendenza a esagerare dell’opposizione Marte-Giove potrebbe indurvi a cacciarvi in qualche pasticcio. Moderate ogni esuberanza dell’animo. Il gioco d’azzardo potrebbe diventare un bisogno impellente. Non spendete più che pochi spiccioli.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra attenzione, priva della tensione di chi vuole per forza fare bella figura, vi permette di cogliere anche le sfumature più sottili. Sarà facile capire, se la persona che avete davanti vi sta dicendo la verità o sta cercando di gabbarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La prevaricazione non è certo un bel biglietto da visita, perciò, invece che ascoltare il torvo dissapore lunare verso Plutone, adoperatevi per il bene. Né vittime né carnefici, questa la chiave per avere rapporti sani ed equilibrati con familiari e amici.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fermarsi alle apparenze sarebbe un errore e vi precluderebbe la possibilità di conoscere diverse persone. Sappiate guardare al di là degli occhi. Rosee aspettative vi portano a condividere emozioni, che non credevate di riuscire a esternare appieno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con l’arrivo della Luna in Toro e i suoi buoni rapporti con Saturno, il pomeriggio del vostro sabato sarà caratterizzato dalla vera fiducia. Non vi dispiace tendere la mano a un amico nel bisogno. Nel lavoro possibile posizione di responsabilità.