Oroscopo di domani 30 ottobre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 30 ottobre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 30 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Mentre vi impegnate per far quadrare i conti, qualcuno prova a farvi venire qualche dubbio. Giusto per scrupolo, ripartite dall’inizio. La fine del mese si avvicina, e forse anche la necessità di fare un bilancio e trovare nuovi propositi.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel vostro segno in congiunzione con Urano vi permette di cominciare una settimana con grande carisma: grandi imprese da portare avanti. La fantasia non vi manca, ma se dovete rispondere alle domande di un test, siate precisi e non divagate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La tranquillità sarà turbata dall’aspetto della Bianca Signora quadrata a Saturno. Gelosie e controversie nell’ambito familiare vi danno da fare. Con l’umore piuttosto variabile e ballerino, non sarà facile attendere la fine dell’orario di lavoro.

Cancro. 22/6 – 22/7

I rapporti sociali sono facilitati, in questo periodo. Richieste di amicizia, a cui rispondere con prontezza senza guardare il pelo nell’uovo. “Con la calma si ottiene tutto”, dite ai colleghi in ufficio, e i fatti alla fine vi daranno di sicuro ragione.

Leone. 23/7 – 23/8

Riuscite a sganciarvi da ciò che pensa la maggior parte della gente, fregandovene di mode e cliché. Lo sforzo compiuto sarà ricompensato. Anche se il primo impatto è difficile, con il vostro atteggiamento metterete a proprio agio l’ultimo arrivato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Nella consegna del lavoro sarete puntuali e precisi come al solito. Non volete accumulare ritardi, fastidiosi da recuperare in un secondo tempo. Uno sguardo all’orizzonte con una consapevolezza nuova. Il futuro non fa paura visto da dove siete.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sospettate che un amico vi nasconda qualcosa, ma prima di giungere a conclusioni errate, forse fareste meglio a chiedergli chiarimenti. La lentezza di alcune pratiche burocratiche vi stressa non poco, ma purtroppo non potete farci nulla.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Anche per oggi la Luna nel vostro segno opposto vi rende piuttosto apatici e scontrosi. Con queste premesse, andare d’accordo sarà un’impresa. Alcune parole di troppo da evitare. Vi sottrarrete così anche all’imbarazzo che ne conseguirebbe.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Quando avete la maggioranza a vostro favore, il gioco comincia ad essere scontato e cambiate direzione in modo da dover ricominciare daccapo. Il capo elogia il vostro operato, ma voi invece non siete così soddisfatti. Perfezionismo... esagerato!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Quando il gioco si fa duro, voi tirate fuori l’asso dalla manica e stupite tutti, con una rimonta in grande stile. Vi meritate un applauso! Indirizzate la volontà verso un obiettivo preciso e concreto, tralasciando quelli più fumosi e vaghi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il quadrato lunare vi rende meno lucidi del previsto. Non misurate le distanze, e rischiate di fare il passo più lungo della gamba: prudenza...

Se volete evitare brutti incontri, non recativi nei luoghi dove sapete bazzica un vero rompiscatole.

Pesci. 20/2 – 20/3

La prima parte del vostro lunedì sarà vivacizzata dal sestile Luna-Nettuno, ma nella seconda, con la dissonanza Luna-Saturno, le cose si complicano. Nella coppia, lampi di gelosie e invidie malcelate potrebbero mandare all’aria la vostra serata.