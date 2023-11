Oroscopo di oggi 1 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 1 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 1 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna socievole. Giornata all’insegna dei contatti, delle chiacchiere in chat, delle conversazioni su WhatsApp, dell’allegro piacevole disimpegno. Nello studio il rendimento è alto, afferrate al volo i concetti e con una buona dialettica, avrete ottimi voti.

Toro. 21/4 – 20/5

Fermento di idee. Tutte concrete, realizzabili in tempi brevi sulla base di un’elasticità e di un’apertura alle novità in voi insospettata. Per vivere una stagione radiosa, superate le insicurezze di fondo e proponetevi con spontaneità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Gemelli disarmonica a Venere e a Nettuno calamita l’attenzione sulla gestione dei rapporti affettivi e del budget familiare. Prudenza. Agite con la consueta intelligenza, piuttosto che sulla base di una reazione emotiva che vi sottrae lucidità.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’effervescenza produttiva vi vede smaltire una serie di questioni pratiche, che solitamente tendete a rimandare. Sarete soddisfatti dei risultati. Se l’ombra dello scontento penalizza il rapporto, un confronto sereno vi toglierà un peso dal cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

Il passaggio della Luna in Gemelli vi garantisce un mercoledì spensierato. Ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. Analizzate con lucidità i problemi di lavoro o di cuore. Puntate sul dialogo per agevolare i chiarimenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le relazioni affettive si nutrono anche di parole, ma oggi non siete in vena di parlare. Vorreste solo un abbraccio rincuorante che dica: “Andrà tutto bene!”. Esserci sempre l’uno per l’altro: la grande scommessa dell’amore. Le assenze, se ingiustificate, lasciano il segno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna mette le ali alla mente, consentendovi di volare come farfalle. Muovervi, esplorare nuovi interessi sarà il desiderio a cui non vorrete resistere. Humour e comunicativa prendono slancio, siete gettonati per la simpatia e la capacità di divertire e divertirvi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avrete molto da fare per concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l’atteggiamento che adotterete sarà determinante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Saranno la pazienza, l’attenzione metodica e un po’ pignola ad essere vincenti sul piano professionale. Non affidatevi all’improvvisazione. Nei rapporti con i colleghi esprimetevi con chiarezza, per evitare malintesi e spiacevoli battibecchi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli eventi cambieranno corso improvvisamente, tenetevi pronti ad adattarvi creativamente e più che sulla logica, puntate sul vostro intuito. Giove in Toro è simile a una vincita al Lotto: generando fiducia vi consente di cavalcare qualsiasi onda.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per qualunque problema di ordine comunicativo, professionale e sociale, potete rivolgervi alla Luna nei Gemelli che rimane fino a oggi per dispensare consigli. Studi e affari viaggiano con il vento in poppa, incontrate gente interessante e vi divertite come non mai.

Pesci. 20/2 – 20/3

Evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, non avete al momento il distacco emotivo necessario per prendere decisioni. Siete un po’ inconcludenti e potreste combinare guai, se non metteste attenzione in ciò che fate.