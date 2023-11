Oroscopo di oggi 5 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 5 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Il giorno festivo può rivelarsi piacevole sotto il raggio benevolo della Luna in Leone. Dedicatevi a voi stessi, ai figli, ai progetti per la settimana. Disertate il centro commerciale, in modo da evitare spese inutili e molto dannose per le finanze.

Toro. 21/4 – 20/5

Domenica non di tutto riposo, con Marte ostile e Giove che insidia la Luna. L’agitazione che si registra in cielo si riflette anche in terra, sulle vostre azioni. Atteggiamenti sopra le righe, sia a tavola sia negli acquisti. Rischiate di spendere più del necessario.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Affrontate la giornata con grinta e ottimismo. Dovere e piacere trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici vi ricaricano di entusiasmo. Non perderete l’occasione di mettervi in luce, senza per questo fare ombra a chi vi circonda.

Cancro. 22/6 – 22/7

Buono il livello di energia, l’efficienza, ma l’amore è latitante. Avete poca fiducia e scarsa pazienza, per riuscire a credere che arriverà. Possibili svolte lavorative all’orizzonte, ma non premete sull’acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di mettere il becco nella vostra vita affettiva. Economia nel caos: aumentano le uscite impreviste e le entrate vi verranno somministrate con il contagocce.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vita sentimentale si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse. Avventure bollenti non sono escluse, ma non andrete oltre. Una decisione importante per il futuro, forse un po’ rischiosa, non va presa a cuor leggero, ma non esagerate.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuoterete con gratitudine, ammirazione e rispetto. Fate leva sulla vostra capacità di persuasione, per risolvere una penosa e forse datata diatriba.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura, ora più che mai avete bisogno dell’affetto, della stima e del conforto degli altri. Mantenere il centro, con la quadratura lunare a Marte, sarà piuttosto arduo. Frenate l’impulsività!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siete in una botte di ferro. Un viaggio porterà sorprese. Forse non incontrerete l’anima gemella, ma il divertimento non mancherà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mantenetevi mentalmente flessibili, invece di irrigidirvi sulle vostre idee. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiaritevi le idee, e indi sforzatevi di raggiungere maggiore comprensibilità nell’esporle.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il prossimo, partner compreso, non intestarditevi su questioni di poco conto, badate alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce. Dovrete affrontare delle faccende delicate, ma se non vi darete per vinti, troverete soluzioni efficaci.

Pesci. 20/2 – 20/3

Domenica riflessiva e profonda, da spendere tranquillamente in relax o passeggiando in campagna. Ottima per iniziare una terapia olistica. Potrete abbellire la casa, fare innovazioni simpatiche e di gran classe. Una sorpresa in arrivo.