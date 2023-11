Oroscopo di domani 7 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Ravvivate questo martedì che potrebbe rivelarsi sottotono, con qualche trovata divertente. Tralasciate faccende e riordino, e uscite di casa. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto.

Toro. 21/4 – 20/5

Un grazie di cuore alla Luna che vi rimette in sesto, spezzando una lancia a favore del buonsenso e della praticità. Progetti creativi e redditizi. Ideale per portare a termine con successo le attività consuete, per trascorrere una serata piacevole.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Che non sarà una fase in discesa lo annuncia la Luna in Vergine. Momenti di freddezza con parenti, soci e vicini. Piccoli malesseri passeggeri. Casa, lavoro e obblighi familiari, c’è poco spazio per tutto il resto... divertimenti e amici compresi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Portati a termine i vostri impegni quotidiani, con la coscienza a posto, potrete staccare la spina e dedicarvi anima e corpo alla persona amata. La giornata è ideale per rendere un servizio a qualcuno che a suo tempo vi ha fatto ben più di un favore.

Leone. 23/7 – 23/8

Non è un momento con i fuochi d’artificio, quelli che a voi piacciono tanto, però, cosa non da poco, è ammantato di un piacevole senso di tranquillità. Piccole cose, semplicità, cure prodigate a voi stessi e ai vostri cari. Concentratevi sulle questioni pratiche.

Vergine. 24/8 – 22/9

Concretezza, capacità critiche, efficienza. Dando un colpo al cerchio e uno alla botte, con un po’ di fatica, sbrigherete i doveri senza trascurare il partner. Digestione difficile. Mangiate leggero e se possibile, fate un po’ di moto dopo i pasti. Ottima la bicicletta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi non sono in cantiere, né intoppi né imprevisti. Sarete propositivi e pronti a muovervi con energia e a modificare qualche nociva abitudine. Una spesa non preventivata mette il budget un po’ sottosopra? Per porvi rimedio, usate l’intelligenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con il sostegno della Luna, oggi potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare all’erta. Che sollievo! È possibile sbrogliare matasse complicate e occuparvi della dolce metà con tenerezza e trasporto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I vostri cari oggi sono piuttosto esigenti, non vogliono sentire né scuse né ragioni, e pretendono da voi maggiore impegno e responsabilità. I soliti rapporti e le solite situazioni vi appaiono un po’ soffocanti. Allargate i vostri orizzonti...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avrete l’opportunità di chiarire questioni in ambito sentimentale o familiare, non perdetela per orgoglio. Doni inaspettati, spostamenti piacevoli. Fate cadere la maschera e lasciatevi andare! Vi ritroverete a sorridere nello scoprire che volendo si può.

Acquario. 21/1 – 19/2

Dopo gli alti e bassi dei giorni precedenti, un attimo di pausa e di tranquillità. Riservate ai vostri amici a quattro zampe qualche coccola in più. Occupatevi di casa e finanze. Tirando le somme, potreste scoprire una gradita quanto inattesa sorpresa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affidatevi al trigono Mercurio-Nettuno, ispiratore di idee e di sogni da realizzare, per vivacizzare questo giorno che potrebbe rivelarsi monotono. La mente si eleva dalla quotidianità e alimenta pensieri di ampio respiro. Iniziative culturali da coltivare.