Oroscopo di oggi 8 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste incontrare qualcuno che vi darà la spinta giusta per far ripartire un progetto, o riuscirete a mettere in pratica le capacità organizzative. Non c’è nulla che vorrebbero nascondervi che non venga prima o poi rivelato. State in campana!

Toro. 21/4 – 20/5

Un sereno e costruttivo mercoledì, con la Luna in Vergine che direziona verso traguardi tangibili le vostre idee e lo spirito d’iniziativa. Bastano un colpo di mano o un’intuizione geniale, per risolvere delle questioni di lavoro delicate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna scombina i vostri programmi, mettendo in crisi la razionalità a favore di un torrente di emozioni. Colloqui invalidati da un imprevisto. Perdendo di vista l’obiettivo, esagerare diventa facile. Non disperdete le energie in azioni inconcludenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Umore alle stelle, grazie ad aspetti stabilizzanti, che alimentano la fiducia in voi stessi e la sensazione di avere molte carte da giocare. Sensibilità e perspicacia al top. Oggi abbonda anche l’intraprendenza, fate seguire i fatti alle parole.

Leone. 23/7 – 23/8

Momento favorevole alla realizzazione di un progetto a patto che organizziate bene ogni dettaglio. Stare un po’ con e dentro voi stessi vi farà bene. Avere una visione chiara della situazione mette in moto energie che aiutano a concretizzare i traguardi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Di passaggio nel vostro cielo, la Luna forma aspetti armonici che controbilanciano le tensioni. Forti attrazioni sul fronte sentimentale. Il Sole e Mercurio si focalizzano sulle mete professionali e vi forniscono le percezioni adatte per raggiungerle.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I valori familiari e la tranquillità domestica sono i più urgenti da salvaguardare, sviluppate la comunicazione, per evitare il ripetersi degli scontri. La fatica non si sente, quando le cose si fanno volentieri e non sono dettate da un’imposizione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Complice l’alleanza Sole-Luna, la vostra giornata è tutta improntata sulla famiglia. Ideale per rimettere ordine, per una ripresa a tutto tondo. Opportunità professionali, ambiente sereno e rapporti distesi con i colleghi. Alto rendimento nello studio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’aspetto della Luna in Vergine come di consueto modera le ambizioni, ma in compenso vi rende efficaci e operativi nel lavoro di routine. Accogliete con gioia un animaletto abbandonato. Il suo affetto vi ripagherà degli inevitabili sacrifici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un buon apporto di grinta e di chiarezza sul da farsi, da addebitarsi al transito della Luna in Vergine, rende molto scorrevole la gestione degli impegni. Avete voglia di agire, di mettervi in gioco senza lasciarvi demotivare da dubbi e insicurezze.

Acquario. 21/1 – 19/2

I problemi burocratici, la gestione del denaro comune sono il focus odierno. Con un atteggiamento conciliante, risolverete qualche bega. Sensazioni intense. Non aspettate i segnali del corpo, datevi da fare per migliorare lo stile di vita.

Pesci. 20/2 – 20/3

Riuscirete a confutare le critiche che vi vengono mosse, nel rispetto dell’interlocutore e senza ferire la sua sensibilità. Ottimo lavoro! Potrete togliervi qualche bella soddisfazione dando prova che il vostro sesto senso ha una sua logica.