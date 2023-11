Oroscopo di domani 9 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 9 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 9 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’atmosfera nella coppia è più distesa e seppure le questioni di principio vi vedano ancora in disaccordo, con i baci vi intenderete a meraviglia. La salute è buona, però dovreste fin da ora fare l’iscrizione in palestra. La pancetta non vi si addice.

Toro. 21/4 – 20/5

È tutto tranquillo, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non potete adagiarvi sugli allori, Mercurio e Marte invitano a un lavoro interiore. Acuto il senso critico e lo spirito pratico con cui portate avanti le vostre idee, ma dovrete adattarle alla situazione attuale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’atmosfera si preannuncia radiosa, grazie alla Luna in Bilancia. Un mix ben dosato di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative. Un punto a favore ve lo regala Venere, che inizia a solleticare il desiderio di amori ed esperienze nuove.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Bilancia vi complica un po’ le cose, soprattutto a livello professionale e affettivo. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o famiglia? Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non vi permette di apprezzare la fortuna che vi è capitata.

Leone. 23/7 – 23/8

Con il favore della Luna, la giornata si mostra all’altezza delle vostre aspettative, grandiose come sempre. Un viaggetto istruttivo, una mostra d’arte. Da oggi in poi può succedere di tutto: i single innamorarsi perdutamente e le coppie... scoppiare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Si aprono nuovi sbocchi nella carriera e se coltiverete la fiducia nelle vostre possibilità, conseguirete risultati al di sopra delle più rosee aspettative. Investite l’energia a disposizione per definire i vostri spazi e non permettete intrusioni nei vostri affari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La sicurezza delle opinioni e la solidità delle intuizioni impressiona favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le vostre iniziative. Grazie alla vivacità promossa da Venere, dinamismo e forza di volontà vi terranno compagnia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il forte ascendente che avete sugli altri insieme alla vostra tenacia potranno consentirvi di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. La strada è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, dovrete ogni tanto moderare la velocità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

A rimettervi in sesto arriva la Luna in Bilancia, noto intermediario astrale, che annuncia una giornata pacifica, serena ma affatto noiosa. Ideale per incontrare gli amici, dedicarvi al fitness, affrontare con coraggio una faccenda spinosa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un progetto ambizioso vi frulla in testa, ma esitate per paura di non riuscire. Chiedete il parere a una persona fidata e seguite il suo consiglio. Voglia di relax e di complicità, ma non sarete voi a condurre il gioco. La passione felicemente vi sorprende.

Acquario. 21/1 – 19/2

Pronti ad approfittare della Luna e dell’occasione di un breve viaggio, per lasciare a casa i problemi e per rilassarvi nel modo che preferite? Calma e pazienza, le parole chiave con cui fronteggiare gli imprevisti che potrebbero appesantire il lavoro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Una buona notizia: da oggi Venere, approdando in Bilancia, depone le armi e porta con sé nuove speranze per il vostro futuro sentimentale. Si preannunciano incontri da togliere il fiato e il sonno. Che l’amore della vostra vita sia dietro l’angolo?