Oroscopo di domani 23 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 23 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 23 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Grandi come sempre la vitalità e il vigore fisico che mantengono tutta la loro esplosività. Oggi però sentite il bisogno di appartarvi, di riflettere. In amore avete un sex appeal fortissimo che forse spaventa e intimorisce più che dare il via libera.

Toro. 21/4 – 20/5

La tranquillità e la vita regolare sono un toccasana contro gli attacchi di Marte contrario. In casa e in famiglia oggi la situazione è sotto controllo. Negli acquisti attenzione a offerte civetta e alle spese sconsiderate. Fase ideale per iniziare una dieta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Possibili altalene d’umore, con momenti d’irrequietezza e di rifiuto di noia e ripetitività. Voglia di emozioni coinvolgenti da gestire con prudenza. Se vi avvarrete della riflessione, la vita pratica ne trarrà beneficio. Contrasti familiari per il vostro malumore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un appuntamento o un progetto sfumano a causa di un piccolo contrattempo? Forse si tratta di un malinteso, ritentate parlando con maggiore chiarezza. Piccole beghe sul lavoro potranno risultare fastidiose. I problemi vanno affrontati uno alla volta.

Leone. 23/7 – 23/8

Potreste trovare occasioni fortunate a beneficio della professione: siate pronti. La famiglia collabora affinché troviate una maggiore autonomia. Nella sfera delle relazioni sociali siete animati da un’energia positiva. Servono naturalezza e spontaneità.

Vergine. 24/8 – 22/9

A parte il rischio di somatizzare qualche contrarietà, le cose nel corso della giornata dovrebbero migliorare. Belle notizie per la sfera affettiva. Curate l’aspetto fisico e iniziate una terapia naturale. Il pensiero crea, perciò pensate positivo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

C’è chi è più bravo di voi, ma non ha il vostro stesso savoir-faire. Ricordate che per raccogliere i frutti, bisogna almeno stendere la mano. Gli affetti di sempre sono una sicurezza su cui contare, ma senza mai dare niente per scontato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Scrollatevi di dosso la routine, le solite cose di ogni giorno e cominciate a pensare in grande. Organizzate dei piacevoli incontri con gli amici. Avete la tendenza a polemizzare. Discutere è bello, ma non cercate di distruggere gli avversari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata è venata da un po’ di malinconia, ma con il passare delle ore, complice la Luna, riprenderete vita e troverete la soluzione a un problema. Il successo e la carriera godono di un momento fortunato, cogliete le occasioni finché siete in tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una certa inquietudine vi accompagna, ma non mollate alla prima contrarietà. Sintonizzatevi sull’entusiasmo: i silenzi non sono ammessi. Accettate il fatto che certe convinzioni hanno fatto il loro corso e ora vanno finalmente sostituite.

Acquario. 21/1 – 19/2

C’è qualche matassa da sbrogliare, ma più che con gli altri, è con voi stessi. Una voce interiore suggerisce di cambiare qualcosa. Ascoltatevi di più! Ristabilite l’armonia fra voi e il mondo in modo che vecchie tensioni non possano disturbare la serenità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le opportunità di lavoro sono favorite dalla sorte: ora potete tirar fuori dal cassetto, sia le idee quanto i progetti che vi stanno a cuore. Le prospettive di farcela non mancano, l’importante è crederci di più. Trovate spazio per il divertimento.